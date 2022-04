Urs Hilzinger aus Gachnang hat 2'000 Hühner auf seinem Bio-Hof

Ostern 1900 Eier pro Tag und ein Hahn, der nichts zu melden hat: Zu Besuch im Stall von Bio-Landwirt Urs Hilzinger aus Gachnang Urs Hilzinger führt in Gachnang den Plattehof. Vor zwölf Jahren ist ein Hühnerstall dazugekommen mit Platz für 2000 gefiederte Damen. Hilzinger gehört zu den grössten Bioeier-Produzenten in der Region. Im Gespräch erzählt er, was über die Osterzeit auf ihn zukommt und verrät, wie ihm das perfekte Ei gelingt. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 14.04.2022, 17.00 Uhr

Urs Hilzinger füttert die Hühner mit Körnern. Bild: Ralph Ribi

Es sieht aus wie eine weisse Welle, wenn die Hühner aufspringen – denn es gibt Körner. Urs Hilzinger, wahrlich der Hahn im Stall, steht inmitten seiner rund 2000 Hühner. Die Damen im weissen Gefieder sind nicht zutraulich, aber auch nicht scheu. Mit wachsamen Blicken und schnellen Füssen wuseln sie um den Biobauern herum und picken die Körner aus dem Stroh. Er betreibt seit 2004 den Familienbetrieb mit Bio-Label in Gachnang.

Vor zwölf Jahren hat Hilzinger den Plattehof um den Hühnerstall erweitert – als Altersvorsorge. «Meine Leidenschaft ist der Gemüsebau. Doch das erfordert harte Arbeit. Wer weiss, ob ich das im Alter noch machen kann und will.» Die Arbeit mit den Hühnern sei körperlich weniger anspruchsvoll, auch wenn es für die Versorgung der 2000 gefiederten Damen mindestens fünf Stunden Arbeit pro Tag braucht. Dafür hat Hilzinger Unterstützung von einem festangestellten und einem saisonalen Arbeiter.

Die Hühner auf einem Strohballen. Bild: Ralph Ribi

Der Tipp für das perfekte Ei

Wer nun aber denkt, dass die kommenden Tage besonders streng für Hilzinger und sein Team werden, irrt. «Der grösste Bedarf an Eiern besteht nicht an Ostern, sondern an Weihnachten», erklärt der Bio-Bauer. Also sind mehr Eier in Mailänderli versteckt als in Osternestli. Hilzinger hat die Hühnerhaltung dieser Nachfrage angepasst: Anfangs August, im Alter von 18 Wochen, kommen die Hühner auf seinen Hof. Dann beginnen sie Eier zu legen, wobei die Leistung sich innert weniger Wochen stark steigert und um die Weihnachtszeit ihren Höhepunkt erreicht. Bis zu den Ostertagen hat die Legeleistung von Hilzingers Hühnern schon abgenommen, langsam und stetig. Trotzdem sind es noch rund 1900 Eier, welche die Hühner zu diesem Zeitpunkt täglich legen.

Für Hilzinger sind die Ostertage dafür da, Zeit mit der Familie zu verbringen. Auch um Eier zu bemalen. Sein Tipp für das perfekte Ei: «Ich wähle ein Ei, das eine Woche alt ist, denn dann ist der Geschmack am besten. Das Ei kommt für acht Minuten ins kochende Wasser.» Das gekochte Ei zerschneide er in Scheiben und lege es mit Streichkäse und Gewürzen aufs Brot. Aber er sagt:

«Zu Ostern esse ich eigentlich lieber Schoggi als Eier.»

Urs Hilzinger hält ein Huhn in der einen und Bio-Eier in der anderen Hand. Bild: Ralph Ribi

Der gesunde Hahn in der Krankenstation

Während fast einem Jahr leben die gefiederten Damen auf Hilzingers Hof. Sie können sich auf der einen Seite des Stalls mit Wintergarten frei bewegen. Auf der anderen Seite des Gebäudes schlafen die Hühner in mehrstöckigen Volieren. «In der Höhe zu schlafen, entspricht dem natürlichen Verhalten der Hühner», erklärt der Bio-Bauer. In diesem Teil des Stalls ist auch eine Krankenstation. Dort untergebracht ist derzeit auch der einzige Hahn in der Gruppe, denn:

«Es ist hier eine Frauenherrschaft. Die Hühner haben dem Hahn ganz schön zugesetzt. Hier kann er sich ausruhen.»

Urs Hilzinger mit Bio-Eiern, die gerade vom Förderband gekommen sind. Bild: Ralph Ribi

Das Licht im Schlafbereich wird von einer Zeitschaltuhr kontrolliert und schon im Laufe des späteren Nachmittags gedimmt. Die Hühnerdamen sind nämlich Frühaufsteher: Um drei Uhr morgens geht das Licht an.

«Nachdem sie etwa vier Stunden wach sind, legen die Hühner ihre Eier.»

Die gereinigten Eier in den Eiergittern. Bild: Ralph Ribi

Diese holt der Bio-Bauer auf einem Förderband aus dem Hühnerstall. «Manche sammeln wir auch auf einer Runde durch den Stall zusammen.» Die weissen Eier gelangen vom Förderband direkt in eine Maschine mit Bürsten, wo sie gereinigt und von Staub befreit werden. Danach werden sie von Hand in Eiergitter gefüllt. Immer mit dem Spitz nach unten, «aus hygienischen Gründen». 30 Stück passen in ein Gitter aus Kunststoff. Bevor sie abgeholt werden, geht es noch zur Beschriftung. Die Eier werden mit dem Bio-Label, Hilzingers Bionummer sowie dem Legedatum bedruckt. Es kann aber auch anderes auf die Eier geschrieben werden, etwa «Frohe Ostern».

Die Eier von Hilzinger findet man in seinem Hofladen oder auch im Coop. Eier könne man übrigens 28 Tage lang halten, verrät der Bio-Bauer. Bei unter 18 Grad muss das nicht im Kühlschrank sein. «Aber», warnt er:

«Ist das Ei einmal im Kühlschrank, sollte es nicht mehr ausserhalb gelagert werden.»

Die Bio-Eier können mit verschiedenen Beschriftungen versehen werden. Etwa mit «Frohe Ostern». Bild: Ralph Ribi

Den Hühnerbetrieb gestartet hat Hilzinger 2009 mit braunen Hühnern. Gefunkt hat es aber nicht. «Sie haben sich im Gegensatz zu den weissen Hühnern einfach nicht wohl gefühlt in meinem Stall.» Vor fünf Jahren hat er sich weisse Hühner gekauft und ist glücklich mit dieser Entscheidung. Eine persönliche Beziehung zu einzelnen gefiederten Damen baut Hilzinger zwar nicht auf, aber zur Herde sehr wohl. Auch nach Jahren der Arbeit mit den Tieren faszinieren sie ihn immer noch. Mit einem Lachen sagt er:

«Ich kann das Huhn nicht greifen. Es sind eigensinnige Tiere, sie haben ihre Macken und sind bisweilen hysterisch.»

Ein Huhn im Vordergrund und im Hintergrund füttert Urs Hilzinger die anderen Hühner. Bild: Ralph Ribi

