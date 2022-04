Ostern: «Stehen» ist ein starkes Verb, nichts für Schwächlinge

Ostergedanken Wozu aufstehen? «Stehen» ist ein starkes Verb, nichts für Schwächlinge Hat sich Ihr Gesundheitsbewusstsein – bedingt durch die Coronapandemie der letzten beiden Jahre – verändert? Versuchen Sie, sich körperlich fit zu halten, indem sie vermehrt die Haltung des Stehens oder gar des Gehens statt des bequemen Sitzens einnehmen? Jürgen Bucher 16.04.2022, 05.10 Uhr

Jürgen Bucher ist katholischer Theologe und Seelsorger in Sulgen und Bischofszell. Donato Caspari (12.9.2018)

Das Wort «stehen» fasziniert mich. Es ist ein starkes Verb, nichts für Schwächlinge. Wer möchte das nicht: Einstehen für Gerechtigkeit und Frieden, Hinstehen für eine Sache, die einem am Herzen liegt, standhaft sein in seinen Überzeugungen und Wertvorstellungen? «Stehen» steht für den aufrechten Gang, steht für Haltung, Rückgrat, Aufrichtigkeit. Vielleicht bin ich nicht immer standfest, doch je länger mein Leben andauert, umso mehr Erlebnisse habe ich durchgestanden und überstanden.

Im Abseits stehen

In meinem Leben gab es jedoch auch jene Zeiten, in welchen ich schwankte, in welchen ich im Abseits stand; nicht mehr aufrecht, nicht mehr stark, sondern niedergedrückt, missverstanden, mutlos, einsam, ermüdet von Lebenskrisen.

Dank des Beistands und der empathischen Hilfe anderer Menschen konnte ich nach einer Zeit der Stärkung und Zuwendung wieder aufstehen und in die Mitte des Lebens zurückfinden. Aufstehen ist demnach so viel mehr, als morgens das Bett zu verlassen.

Steh auf für das Leben

Aufstehen erschliesst in seiner tiefsten Bedeutung den Fragehorizont nach der Auferstehung der Toten. Doch nicht nur die Auferstehung am Lebensende ist das Zentrum der christlichen Religion, sie steht vielmehr im Mittelpunkt unseres alltäglichen Lebens. Sie fordert uns und beschenkt uns zugleich. Sie sagt uns: Steh auf für das Leben, steht zusammen gegen soziale Kälte, Vereinsamung und Gleichgültigkeit. Steh auf gegen Gewaltverherrlichung, Kriegstreiberei, Missbrauch und Unterdrückung jeglicher Art in der Gesellschaft. Lass niemandem im Regen stehen. Steh ein für die Vertriebenen, Verfolgten, Geflüchteten, Verängstigten und Erschöpften. Widerstehe dem eingespurten Alltagstrott mit all seiner Trägheit und Passivität. Auferstehung bedeutet, Stehvermögen zu zeigen, um für die Lebensentfaltung und Entwicklung von möglichst allen Lebewesen einzustehen.

Das Geschenk der Auferstehung

Das Auferstehungsfest, Ostern, ist das wichtigste und höchste Fest für Christinnen und Christen. Der Tod (Karfreitag) ist nur die vorletzte Wirklichkeit. Gott beruft immer ins Leben, ob Menschen geboren werden oder sterben. In jedem Atemzug sind Christen zur Auferstehung berufen. Ich soll und darf immer wieder aufstehen mitten im Alltag gegen alle Krisen, Anfeindungen und Ungerechtigkeiten. Und wenn mir die Kräfte versagen, ich nicht mehr stehen und aufstehen kann, reicht Gott mir die Hand zur Auferstehung. Gott ist der, der auferweckt, der an meiner Seite bleibt, für mich einsteht. Über den Tod hinaus ist Christen die Auferstehung in ein neues Leben versprochen. Ostern steht sowohl für die Auferstehung Jesu von Nazareth nach seinem Tod am Kreuz als auch für die Verwandlung meiner Person, wenn Raum und Zeit auf dieser Erde nicht mehr zählen, wenn all meine Erfahrungen in Gott seelisch-geistig weiterleben. An Ostern erinnern und feiern Christen das grösste Geschenk, das Gott ihnen machen kann: Auferstehung.

Steh ein für ein gerechtes Leben

Auferstehung bedeutet für mich persönlich: Steh auf für das gute Leben, steh ein für ein gerechtes Leben, steh bereit, steh gerade und steh bei den Lebenden; steh durch deine Lebenspräsenz; versteh dein Leben und dass Gott hinter allem steht. So wünsche ich allen Leserinnen und Lesern: Frohe und gesegnete Ostern mit vielen fortbestehenden Erlebnissen.