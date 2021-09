Münchwilen will mit der Ortsplanungsrevision ökologisch aufwerten

Ortsplanungsrevision Münchwilen ökologisch aufwerten: Das sieht der Schutzplan Natur und Kultur vor Bis Ende Dezember 2022 muss Münchwilen seine Ortsplanungsrevision abgeschlossen haben. Aktuell überarbeitet man den Schutzplan Natur und Kultur. Ein Anliegen, das scheinbar auf wenig Widerstand stösst. Christof Lampart 09.09.2021, 16.40 Uhr

Interessierte sehen sich im Anschluss an die Informationsveranstaltung Pläne an. Bild: Christof Lampart

Die Politische Gemeinde Münchwilen lud am Mittwochabend zum Infoabend in die altehrwürdige Turnhalle Oberhofen ein, um über den aktuellen Stand und den weiteren Verlauf des Verfahrens in Sachen Ortsplanungsrevision zu informieren. Wie Gemeindepräsidentin Nadja Stricker vor knapp 20 Interessierten erklärte, gehe man seitens der Gemeinde hierbei «sehr sorgfältig und gründlich» vor. Dies sei beim eigentümerverbindlichen Schutzplan für Natur- und Kulturobjekte nicht anders gewesen.