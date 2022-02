Steckborner Stadtrat informiert über das revidierte Baureglement

Ortsplanung «Nichts schönreden»: Steckborner Stadtrat hat der Bevölkerung das revidierte Baureglement präsentiert Stadtpräsident Roland Toleti und die Planungskommission um Stadträtin Kathrin Mancuso haben die Interessierten über das revidierte Baureglement aufgeklärt. Es liegt noch bis zum 9. März öffentlich auf. Margrith Pfister-Kübler 22.02.2022, 16.05 Uhr

Knapp 100 Interessierte haben sich in der Feldbachhalle zur Informationsveranstaltung eingefunden. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Stadtpräsident Roland Toleti hat am Montagabend rund 100 Personen zur Informationsveranstaltung Revision Baureglement Steckborn begrüsst. Er freute sich über das grosse Interesse der Gäste in der Feldbachhalle. Zu Beginn des Anlasses blickte Toleti zurück zum Ablauf der Gesamtrevision, die 2018 mit der Vernehmlassung Innenentwicklung startete. Die daraus entwachsene öffentliche Auflage zum revidierten Baureglement liegt noch bis zum 9. März auf.

Roland Toleti, Stadtpräsident Steckborns nBild: Donato Caspari (02.11.2021)

Eigentlich hätten alle Reglemente bis Ende 2018 angepasst sein müssen. Doch Toleti erklärt:

«Für Steckborn wurde die Frist bis Ende 2022 erstreckt.»

Der Stadtrat habe beschlossen, die Gesamtrevision der Kommunalplanung in zwei Teilbereiche aufzuteilen, in Baureglement sowie Zonen- und Richtplan. Die Revision des Baureglements wird forciert, weil dieses bis 31. Dezember des laufenden Jahres durch den Kanton genehmigt und den Stadtrat in Kraft gesetzt werden muss.

Drohendes Problem bei Ablehnung des Reglements

Sollte das revidierte Baureglement am Abstimmungswochenende Mitte Mai von den Steckborner Stimmbürgern an der Urne abgelehnt werden, hat die Stadt ein Problem, sagte Toleti. Das würde bedeuten, dass ab 1. Januar 2023 und bis ein neues Baureglement in Kraft gesetzt ist – die vom Regierungsrat für die Nutzungsziffer und die Höhenmasse festgelegten Umrechnungswerte gelten.

Kathrin Mancuso, Stadträtin Steckborns und Vorsitzende Planungskommission Bild: Belinda Schmid (10.01.2022)

Toleti orientierte die Anwesenden über die wichtigsten Änderungen im Baureglement. Kathrin Mancuso machte klar, dass es der Planungskommission sehr wichtig ist, alle kritischen Punkte offen auszusprechen und nichts schönzureden. Die Planungskommission setzt sich zusammen aus Stadträtin Mancuso, Stadtpräsident Toleti, den Stadträten Jonas Füllemann und Jack Rietiker sowie Christoph Alther, Fabian Schmid, Bauverwalterin Corinne Frei, Konradin Winzeler und Matthias Ott.

«Für Laien ist es nicht einfach, alle einzelnen Begriffe zu interpretieren.»

Das sagte Planer Ott und wies auf das historische Bauerbe sowie den Orts- und Landschaftsschutz hin. Die Mitsprache der Stiftung Ortsbild Steckborn wurde betont. Als Grundlage diente das Musterreglement der Regio Frauenfeld.

Matthias Ott, Planer in der Planungskommission, Roland Toleti, Stadtpräsident, Kathrin Mancuso, Stadträtin und Vorsitzende Planungskommission und Corinne Frei, Bauverwalterin. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Bei den Änderungen fallen die neuen Grenzabstände, die Höhenvorschriften und die nicht mehr vorgegebene Hauptwohnseite auf. Glarisegg ist neu in drei Zonen aufgeteilt: Parkplatz-, Erholungs- und Schutzzone. Das Feldbachareal ist in eine Misch- und eine Erholungszone eingeteilt. Neu gibt es ein Steingartenverbot. Die Vorgartenpflege wird aufgewertet. Ausserdem sind Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen und in Arbeitszonen vorgesehen. Bei Mehrfamilienhäuser sind für alle unterirdischen Parkfelder Ladestationen zu erstellen oder nachzurüsten. Auch die Veloparkierung wird angepasst: «Bei Mehrfamilienhäuser ist pro Zimmer mindestens ein Fahrradabstellplatz vorzusehen», heisst es.

In der anschliessenden Fragerunde ging es um die Terrainveränderung. Stimmbürger Leo Stäheli wies auf den alten Sportplatz hin, dessen Areal aufgeschüttet ist. Werde der neue Sportplatz gebaut, sei der alte Sportplatz doch zur Überbauung freigegeben. Nach Reglement müsste also die Schüttung von rund drei Metern abgetragen werden. Dazu Planer Ott:

«Das ist grundsätzlich richtig, aber es gibt immer wieder Ausnahmen im Gestaltungsplan.»

Mit Blick auf die Zukunft wurde auf die Sondernutzungspläne hingewiesen, wie Schutzpläne für Bäume und Hecken. Auch muss bis Ende 2026 die Festlegung der Gewässerraumlinien unter Dach und Fach sein.