So will der Gemeinderat Berlingen das Dorf nach innen entwickeln

Ortsplanung «Privateigentum halten wir hoch»: Gemeinderat Berlingen informierte, wie er das Dorf nach innen entwickeln will In der kleinen Unterseegemeinde steht eine Revision der Kommunalplanung an. Bis Ende des laufenden Jahres soll die öffentliche Mitwirkung abgeschlossen sein, die neue Planung soll 2024 stehen. Vermutlich können anderthalb Hektaren Bauland neu eingezont werden. Am Donnerstagsabend lud der Gemeinderat die Bevölkerung zu einer Infoveranstaltung. Margrith Pfister-Kübler 25.03.2022, 16.20 Uhr

Interessierte Berlingerinnen und Berlinger an der Infoveranstaltung. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Gegen Ende des laufenden Jahres will Berlingens Gemeindepräsident Ueli Oswald sagen können: «Jetzt hämer's». So rief er am Donnerstagabend in der Unterseehalle dazu auf, an der Innenentwicklungsstrategie mitzuwirken. An der gut besuchten Infoveranstaltung ging es um die Ortsplanungsrevision. Oswald stellte fest: