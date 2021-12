Fehde um Zonenplan: Aadorfer Architekt will seit Jahren bauen

Ortsplanung Ein Streit, der ewig währt: Aadorfer Architekt will seit zehn Jahren bauen – und fühlt sich vom Gemeinderat hintergangen Architekt Marco Heider hat 2012 fest mit der Umzonung einer Parzelle in Wittenwil gerechnet und einen Landkaufvertrag mit der Grundstückbesitzerin ausgehandelt. Es sollte aber anders kommen. Im aktuellen Aadorfer Zonenplan ist gar eine Rückzonung der Parzelle vorgesehen. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 10.12.2021, 16.15 Uhr

Der Ortsteil Wittenwil hat mangels ÖV-Erschliessung kaum Entwicklungspotenzial. Bild: Olaf Kühne

Die Aadorfer Ortsplanungsrevision liegt Ende Januar 2022 öffentlich auf. Dass es zu Einsprachen kommt, ist bei öffentlichen Auflagen eher Regel als Ausnahme. Hier aber geht die gebotene Einsprache auf einen Zwist zurück, der sich seit nunmehr neun Jahren hinzieht.

Marco Heider, Architekt aus Guntershausen. Bild: Kurt Lichtensteiger

Streitobjekt ist die Parzelle 6152 (auch «Schuelwies» genannt) neben der Schulanlage in Wittenwil und ihre Nutzung gemäss Gestaltungsplan. Geht es nach dem Gemeinderat, soll die Parzelle künftig nicht mehr als öffentliche, sondern als Landwirtschaftszone gelten. Marco Heider vom gleichnamigen Architekturbüro sträubt sich gegen die Rückzonung. Denn damit erlösche jegliche Hoffnung auf ein Bauvorhaben im genannten Gebiet.

Heider ist nicht Grundeigentümer. Das Grundstück gehört einer Erbgemeinschaft. Heider hatte allerdings vor, das Grundstück zu erwerben. Ein entsprechender Vertrag war sogar aufgesetzt und unterzeichnet worden. Doch war dessen Erfüllung an die Umzonung der Parzelle Schuelwies gebunden. Angedacht waren einst Reiheneinfamilienhäuser. Der Architekt zeigt eine Skizze:

Bild: PD

«Zunächst standen die Zeichen auf Umzonung auch gut», sagt Heider. Die Schulgemeinde soll im Mai 2012 der Politischen Gemeinde schriftlich mitgeteilt haben, dass sie die Parzelle 6152 nicht benötige. Ausserdem will Heider vom damaligen Gemeinderat eine Zusicherung erhalten haben, dass einer Umzonung so gut wie nichts im Wege steht. «Der Gemeinderat sagte mir damals, dass er gemäss Baugesetz die Möglichkeit habe, kleinere Parzellen ohne Planung oder Baueingabe selbstständig umzuzonen», so Heider. Dass man das so kommuniziert hatte, bestätigt der damalige Gemeindepräsident Bruno Lüscher auf Anfrage dieser Zeitung. Heider sagt:

«Aufgrund dieser Voraussetzungen schloss ich den Landkaufvertrag mit der Erbgemeinschaft ab.»

Heider ging in Vorleistung, begann mit der Planung für die Parzelle. Im Juli 2016 wurde eine Umnutzungsänderung für die Parzelle Schuelwies eingereicht. Doch es tat sich weiterhin nichts.

Zwei Jahre nach dem Antrag, im April 2018, genehmigte der Gemeinderat allerdings die Erschliessung der Parzelle auf der Basis der eingereichten Umnutzung. Die Erschliessung kostete die Gemeinde 38'000 Franken und wurde im Grundbuch als Schuld eingetragen. «Das waren Steuergelder», sagt Heider. Bis heute hat diese Investition effektiv keinen Nutzen gehabt. «Mit dem neuen Zonenplan wäre alles umsonst.»

Anforderungen haben sich verändert

Der Kanton schaut mittlerweile genauer hin, die Autonomie der Gemeinde ist in Sachen Ortsplanung nicht mehr das, was sie vor zehn Jahren war. Gemeindepräsident Matthias Küng sagt:

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: Reto Martin

«Die Spielregeln sind mit der Revision des Raumplanungsgesetzes strenger geworden.»

Das sieht auch Heider ein. Am Zonenplan, der im Januar öffentlich aufliegt, kritisiert er aber, dass mit einer gewissen Willkür für oder gegen Ein- und Umzonungen argumentiert werde. «Bei einer Parzelle gelten bestimmte Rahmenbedingungen, bei der anderen werden sie völlig ausser Acht gelassen.» Als Beispiel nennt er das Landwirtschaftsland an der Stelzenstrasse in Wittenwil, das neu eingezont wird, während die Parzelle Schuelwies lediglich einer Umzonung bedürfe. «Ganz zu schweigen von den genannten Investitionen, die bereits in die Erschliessung getätigt wurden.»

Im Bild die Parzelle Schuelwies (violett) und jene an der Stelzenstrasse (orange). Letztere soll neu eingezont werden. Bild: PD

Küng kann Heiders Ärger zumindest teilweise nachvollziehen. «Vermutlich hatte er damals wirklich realistische Chancen, sein Anliegen umzusetzen», so der Gemeindepräsident. Heute sieht das Ganze anders aus. Denn gemäss aktuellen Richtlinien falle die Parzelle ganz klar in die Kategorie Landwirtschaftszone, da für eine öffentliche Nutzung kein Bedarf besteht. Entscheidend ist dabei sowohl der fehlende ÖV-Anschluss als auch der Raumtyp. In diesem Fall handelt es sich laut Küng um Kulturlandschaft, die «in aller Regel nicht entwickelt wird.»

Heider will den Streit beilegen. Er verzichtet darauf, Anwälte beizuziehen. Sein letztes Mittel ist die Einsprache Ende Januar. Und selbst bei einem Erfolg wird die Parzelle Schuelwies wohl noch lange unbebaut bleiben. Das befürchtet jedenfalls Heider – gezeichnet von der bürokratischen Luftnummer, die er hinter sich hat.

