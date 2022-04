Die Thurgauer Dorf-OL-Serie Öpfel-Trophy startet diesen Freitag in ihre elfte Saison. Zehn Läufe stehen auf dem Programm. In Gachnang wird unter anderem ein Spitzenläufer am Start stehen – nebst vielen Familien. Die Veranstalter um Heinz Stuber hoffen, dass sich die Teilnehmerzahlen an die Zeiten vor der Coronapandemie annähern. 2019 waren über 8000 Laufsportler auf den Bahnen.

Evi Biedermann 20.04.2022, 13.30 Uhr