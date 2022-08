Orientierungslauf Durchfall, Frust und falscher Entscheid: Für Daniel Hubmann lief an der EM in Estland einiges schief Die abschliessende Bronzemedaille mit der Staffel entschädigt den Eschliker Orientierungsläufer Daniel Hubmann an der Europameisterschaft in Estland immerhin für «die mehr als enttäuschenden Einzelläufe», wie er sagt. Jörg Greb Jetzt kommentieren 09.08.2022, 19.30 Uhr

Daniel Hubmann im EM-Einsatz auf der Mitteldistanz, geschwächt von einem Infekt. Bild: Conradin Meili/Swiss Orienteering/Swiss-Image

Es ist bereits der zweitletzte Tag der ersten kontinentalen Wald-Titelkämpfe im OL. Die Entscheidung über die Mitteldistanz steht auf dem Tagesprogramm. Und Daniel Hubmann sagt: «Ich bin unschlüssig gewesen, ob ich überhaupt antreten solle.» Vorfreude auf die Medaillenentscheidung im anspruchsvollen Wald um Rakvere in Estland habe er keine verspürt, aber «wieder etwas mehr Energie als am Vortag». Auf die Entscheidung in der Königsdisziplin, der Langdistanz, hatte er krankheitshalber verzichtet.