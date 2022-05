Orientierungslauf Daniel Hubmann kämpft um WM-Ticket: «Ich kann nicht mehr sagen, ich bin der Topfavorit» Von den Thurgauer Orientierungsläufern Daniel und Martin Hubmann werden schon in diesem Monat Resultate gefordert. Dabei hat die Saison vor allem für Martin Hubmann nicht optimal begonnen. Ihr Status als A-Kader-Athleten kommt den beiden Eschlikern zupass. Jörg Greb 05.05.2022, 05.20 Uhr

Der achtfache Weltmeister Daniel Hubmann lief die aktuellen Testläufe solide, aber keineswegs überragend. Bild: Hanspeter Schenk

Die OL-Saison ist kaum lanciert und doch ist es schon um Wegweisendes gegangen. Für den Weltcup-Auftakt von Ende Mai in Schweden buhlten die besten Schweizerinnen und Schweizer in diversen Testläufen um die Startplätze – zuletzt im 5000-m-Bahnrennen im Berner Leichtathletikstadion Wankdorf am Dienstagabend. Doch einer fehlte: Martin Hubmann.

Der Routinier verzichtete aufgrund von Krankheitssymptomen. Die Alarmglocken schrillten, weil er bereits in den beiden Wochen vor den Testläufen im Trainingslager im WM-Land Dänemark im Bett gelegen hatte. Und auch die ersten Testläufe – wieder in der Schweiz – glückten nicht. Sozusagen mit dem Messer am Hals lief er am vergangenen Sonntag vor allem den Sprint-Final in Herisau – und siegte dank eines fehlerlosen Laufs.

Doch das Wunschresultat zeitigte nicht nur Erfreuliches: Martin Hubmann fühlte sich danach schlecht und erholte sich ungenügend. Halsschmerzen begleiteten ihn. Das Bahnrennen machte so keinen Sinn, zumal er seinen Leistungsnachweis mit dem Sieg in Herisau geliefert hatte. Die Selektion fürs Weltcupteam geriet für den 33-Jährigen nicht in Gefahr – auch dank seines Status‘ als A-Kader-Athlet.

«Ich kann nicht mehr sagen, ich bin Topfavorit»

Das ist von eminenter Bedeutung. Denn die Weltcup-Rennen Ende Monat in Schweden zählen bereits für die Selektion ins WM-Team. Das setzt nicht nur Martin Hubmann, sondern auch dessen 39-jähriger Bruder Daniel Hubmann unter Druck. Der achtfache Weltmeister und Schweizer OL-Läufer mit dem beeindruckendsten Palmarès lief die aktuellen Testläufe, auch das Bahnrennen, solide, aber keineswegs überragend. Das macht die enge und umstrittene Ausmarchung um die WM-Plätze delikat.

Der Routinier nimmt’s gelassen: «Ich verpasste es, meinen besten OL auszupacken», sagte Daniel Hubmann. Als beunruhigend stufte er dies nicht ein. Primär wollte er sehen, wo er im leistungsstarken und kompakten Schweizer Männerteam steht. Und er wollte ein gutes Gefühl gewinnen. Das ist ihm trotz der nicht perfekten Rangierungen (2. in der Qualifikation/6. im Final) geglückt. «Meine Offensivstrategie und das Risiko machten sich für einmal nicht bezahlt.» Der Thurgauer verpasste die Idealroute.

Der Mut zum Risiko wird Daniel Hubmann auf internationaler Ebene begleiten – zwangsläufig. Für ihn, den Sprint-Weltmeister der beiden letzten WM-Entscheidungen 2017 und 2018 bieten die ersten reinen Sprint-Weltmeisterschaften von Ende Juni «einen enormen Reiz». Wenngleich er festhält: «Ich spüre mein Alter und kann nicht mehr sagen: Ich bin der Topfavorit.» Für den Titelgewinn müsse viel zusammenpassen.

Die Gesundheit geht vor: Martin Hubmann musste am Dienstagabend für die Testläufe in Bern Forfait geben. Bild: Hanspeter Schenk

Bereits den Heim-Anlass vom Sommer 2023 im Kopf

Den Blick in Richtung WM gerichtet hat auch Martin Hubmann. Er, der Sprint-WM-Zweite von 2015 und Besitzer eines ganzen WM-Medaillensatzes im Mixed-Team-Event, sagt: «Es ist viel gegangen in den letzten Jahren.» Dabei denkt er nicht nur daran, dass die letzten WM-Entscheidungen im Sprint bereits vier Jahre zurückliegen und dass die WM 2022 eigentlich auf 2020 angesetzt gewesen war. Zu seiner aktuellen Position im Schweizer Team sagt er: «Ich bin nicht die Sprint-Nummer eins und es wird auch für mich anspruchsvoll, zu WM-Startplätzen zu kommen.»

Die anstehenden Weltcup-Rennen im Mai haben für beide Hubmanns einen hohen Stellenwert. Im Hinterkopf aber denken beide auch schon über die WM 2022 hinaus. Die Heim-Wald-WM vom Sommer 2023 in Flims ist dafür verantwortlich. Sie sorgt für besonders grosse Vorfreude und entsprechende Ambitionen. Übereinstimmend sagten sie: «Während wir uns nun vollumfänglich auf die Sprint-Disziplinen konzentrieren, sorgt Flims dafür dass bereits im Juli der Schwenker in den Wald und entsprechend anforderungsreiche Laufgebiete wie in Flims erfolgt.»