Organspende «Es war, wie auf der Achterbahn Mathe machen»: Eine Thurgauerin erzählt, wie sie ihrer sterbenden Mutter eine Entscheidung abnehmen musste Die Organe ihrer Mutter retteten vier Menschen das Leben. Den Entscheid dazu fällten Claudia S. und ihr Bruder innerhalb einer Dreiviertelstunde. Es war kein leichter.

Enrico Kampmann 19.12.2020, 07.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudia S. musste entscheiden, ob ihre Mutter ihre Organe hätte spenden wollen. Bild: Andrea Stalder

«Was ist, wenn sie stirbt?», sagt Claudia S. immer wieder auf der Fahrt ins Spital. Ihr Nachbar, der sie an jenem Samstagabend vor einem Jahr dorthin fährt, versucht, sie zu beruhigen. Sie solle nicht vom Schlimmsten ausgehen. Kurz zuvor hat Claudia S. einen Anruf ihres Bruders erhalten. Ihre Mutter befinde sich mit Verdacht auf Hirnblutung im Rega-Helikopter, die Situation sei ernst. An jenem Samstagabend wird Claudia S. die schwierigste Entscheidung ihres Lebens treffen.

Ihre Mutter war am Nachmittag aus den Ferien heimgekehrt. Sie hatte über Nackenschmerzen und Übelkeit geklagt und kurz darauf das Bewusstsein verloren. Eine Freundin rief sofort den Sohn an. Er ist Arzt. Nachdem die Versuche, die Mutter zu wecken, vergeblich blieben, alarmierte der Bruder von Claudia S. sofort die Rettungsdienste.

Nach eineinhalb Stunden Fahrt trifft Claudia S. gleichzeitig mit ihrem Bruder im Spital ein. Sie klingeln auf der Intensivstation. «Meine Mutter lag da, beatmet, mit all den Kabeln und Schläuchen. Es war furchtbar, sie so zu sehen», erinnert sie sich. «Wir sind eine Weile bei ihr geblieben, dann hat man uns in ein anderes Zimmer gebeten.»

Ein geplatztes Aneurysma hatte eine Hirnblutung verursacht. Der diensthabende Arzt teilt den Geschwistern mit, dass ihre Mutter sterben werde. Dann fällt die Frage, ob die Mutter einen Organspender-Ausweis habe.

Die Entscheidung landet meistens bei den Angehörigen

In der Schweiz haben vergangenes Jahr laut Angaben des Bundesamtes für Gesundheit 157 verstorbene Personen ihre Organe gespendet. In nur 8,9 Prozent der Fälle liegt eine dokumentierte Zustimmung in Form eines Organspendeausweises oder einer Patientenverfügung vor. In den restlichen Fällen mussten die nächsten Angehörigen im Sinne der Verstorbenen entscheiden.

Die Voraussetzungen für die Organentnahme sind strikt vorgeschrieben. Nach der Prognose, dass die Lage für einen Patienten aussichtslos ist, wartet man maximal 48 Stunden, bis der Hirntod eintritt. Der Hirntod wird definiert als der unumkehrbare Ausfall aller Hirnfunktionen.

Bis zu jenem Tag war die Mutter kerngesund

Nur wenige Monate zuvor hatte Claudia S. ihren Vater an den Krebs verloren. Nun die Hirnblutung der Mutter: Ein grosser Schock. Sie war 75 und bis zu jenem Tag topfit. «Sie hat nicht geraucht, fast nie Alkohol getrunken und ging viel in den Bergen wandern.» Von der Intensivstation gehen Claudia S. und ihr Bruder nach draussen. Sie weinen, umarmen sich. Und reden. «Wir wussten, dass Mama dem Thema Organspende sehr offen gegenüberstand, dennoch hatten wir keine absolute Gewissheit.» Claudia S. schildert:

«Wir hatten sie gerade für immer verloren und mussten nun diese Entscheidung treffen. Es war, wie auf der Achterbahn Mathe machen.»

Nach einer Dreiviertelstunde haben die Geschwister entschieden. Die Mutter würde ihre Organe spenden wollen, um anderen das Leben zu retten. Nach dem Entscheid gehen sie an Mutters Krankenbett. «Wir haben ihre Hand gehalten und einfach danke gesagt.»

Es ist ein Uhr nachts. Sie begeben sich in ein Hotel, um sich auszuruhen und zu sammeln. Dort finden sie in der Handtasche der Mutter, ihr Portemonnaie. Und darin steckt der Organspendeausweis. «Es war eine unendliche Erleichterung, dass wir uns richtig entschieden hatten», sagt Claudia S.

Eine Organspendekarte von Swisstransplant, der Schweizerischen Nationalen Stiftung für Organspende und Transplantation.

Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Mutter auch bei der Operation begleitet

Wenige Stunden später wird der Hirntod festgestellt. Doch die Mutter, die Claudia S. am nächsten Morgen sieht, erscheint ihr nicht tot. «Es war surreal. Ihre Haut war warm und sonnengebräunt von den Ferien. Ihr Herz schlug. Aber nur wegen der Beatmungsmaschine.»

Stefan Regenscheit von der Donor Care Association, der für die Unterstützung der Angehörigen der Spendenden verantwortlich ist und Claudia S. und ihren Bruder begleitete, sagt, dass dies oft vorkomme.

«Die Person ist tot, aber an ihrem Anblick hat sich nichts verändert. Das macht es schwieriger, loszulassen.»

Die vielen Stunden des Wartens bis zur Organentnahme waren hart, sagt Claudia S., doch das hatte auch Vorteile. «Wir hatten viel Zeit, von unserer Mama Abschied zu nehmen und mein Bruder ist mir noch mehr ans Herz gewachsen.»

Montagmorgen, 5 Uhr: Die Geschwister begleiten ihre Mutter in den Vorbereitungsraum für die OP. «Wir wollten sie diesen Weg nicht allein gehen lassen. Die Gewissheit, dass ihr jetzt die Organe entnommen werden, tat furchtbar weh.» Nach der fünfstündigen OP gehen Claudia S. und ihr Bruder ein letztes Mal zu ihrer Mutter.

Die Angehörigen erfahren, wie es den Empfängern geht

Die Angehörigen der Spender wissen nicht, an wen die Organe gespendet werden. Doch sie werden drei Monate nach der Transplantation und danach je nach Wunsch über den Zustand der Empfänger informiert. Alle vier Empfänger der Organe der Mutter von Claudia S., zwei Personen mit je einer Niere, eine Person mit der Lunge und eine mit der Leber, erfreuen sich heute guter Gesundheit. Dieses Wissen bereitet Claudia S. grosse Freude. Dennoch würde sie nicht mit den Empfängern in Kontakt treten wollen, selbst wenn sie es könnte.

«Ich male mir das Bild der Empfänger in den schönsten Farben aus und so soll es auch bleiben.»

Noch heute ist Claudia S. aufgewühlt, wenn sie über die Organspende der Mutter spricht. Doch sie betont, dass zu keinem Zeitpunkt irgendein Druck auf sie ausgeübt worden sei. Im Gegenteil: «Im Spital hat man alles unternommen, um uns diese furchtbare Situation etwas leichter zu machen. Unsere Mama, mein Bruder und ich wurden mit der grösstmöglichen Wertschätzung behandelt.»

Das Zimmer der Mutter sei liebevoll mit Kerzen dekoriert worden und den Geschwistern wurde der Aufenthaltsraum des Intensivstationspersonals zur Verfügung gestellt. «Wir waren etwa 30 Stunden auf der Intensivstation und es wäre schwer gewesen, immer im Zimmer bei Mama zu sein.» Die Ärzte, die Pflegefachleute sowie Stefan Regenscheit hätten ihren Bruder und sie über jedes Detail informiert. Dies habe ihnen den Prozess enorm erleichtert.

Appell an andere

Unwissen, Angst und Fehlinformation zum Thema Organspende seien weit verbreitet, sagt Claudia S.:

«Ein Bekannter hat gesagt: Du weisst schon, dass die Menschen noch leben, wenn ihnen die Organe entnommen werden?»

Sie nehme ihm diese Bemerkung nicht übel, aber auch deshalb habe sie bislang zu diesem Thema geschwiegen. Sie hatte Angst vor den negativen Reaktionen. «Jetzt aber nicht mehr. Die Gespräche für diesen Artikel haben mir viel Mut gegeben.»

Den Entscheid, ihre Geschichte zu erzählen, traf sie, weil sie anderen ersparen möchte, was sie durchmachen musste: «Im Zustand völliger Überforderung müssen sie sich für oder gegen eine Organspende entscheiden. Und mit der getroffenen Entscheidung leben sie dann.» Sie und ihr Bruder hätten Glück gehabt, dass sie den Spenderausweis der Mutter gefunden hatten. Sie wisse nicht, ob sie sonst mit dem Entscheid hätte leben wollen.

Deshalb appelliert sie: «Machen Sie sich Ihre Gedanken jetzt und schreiben Sie diese nieder. Diese Entscheidung, dieses Stück Papier, gleichgültig ob Ja oder Nein, gibt uns Angehörigen Sicherheit. Tun Sie es für Ihre Liebsten.»

Fakten und Zahlen zur Organspende Im Jahr 2019 wurden in der Schweiz 501 postmortal gespendete Organe von 157 Spendern transplantiert. Davon wurden 13 Transplantationen im Kantonsspital St.Gallen durchgeführt, welches als einziges in der Ostschweiz Organexplantationen vornimmt. Insgesamt profitierten schweizweit 582 Empfängerinnen und Empfänger von der Organspende von lebenden oder verstorbenen Personen. Die Zahl blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil. Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage von 2015 ergab, dass 91 Prozent der Organspende positiv gegenüberstehen. 81 Prozent sagen, sie würden selbst Organe spenden wollen. Doch trotz hoher Spendenbereitschaft hat nur etwa ein Viertel der Befragten den Spendenwillen in einer Organspendenkarte oder einer Patientenverfügung festgehalten. Und in nur 8,9 Prozent der Fälle kann laut Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) die dokumentierte Zustimmung auch ausfindig gemacht werden. So bleibt der Entscheid in den allermeisten Fällen an den Angehörigen hängen. Mit der Absicht, die Zahl der gespendeten Organe zu erhöhen, lancierte das BAG in Zusammenarbeit mit Swisstransplant im August 2020 die Kampagne «Sag es auf deine Art, aber sag es». Damit soll die Bevölkerung «dazu angeregt werden, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen, darüber zu reden und eine Entscheidung für oder gegen eine solche Spende zu treffen» sowie «den getroffenen Entscheid den Angehörigen mitzuteilen, um diese damit zu entlasten». Der Bundesrat hat Ende November mitgeteilt, dass er eine erweiterte Widerspruchslösung befürwortet. Er hat die Botschaft zur Initiative «Organspende fördern – Leben retten», die er ablehnt, und zum indirekten Gegenvorschlag verabschiedet.

Organspendekarte bestellen.

Eintrag ins Organspenderegister.

Interview mit Organspendekoordinator Stefan Regenscheit: Organspende nur mit Zustimmung

Stefan Regenscheit, Organspende­koordinator. Bild: Andrea Stalder

Stefan Regenscheit arbeitet bei der Donor Care Association, einem der fünf Schweizer Organspendenetzwerke. Diese hat primär die Unterstützung der Angehörigen der Spendenden und der Fachpersonen auf den Intensivstationen als Ziel. Das umfasst unter anderem die gesamte Abwicklung des Organspendeprozesses, Unterstützung der behandelnden Teams in medizinischen und organisatorischen Belangen, Eruierung des mutmasslichen Patientenwillens und die Betreuung der Angehörigen während und nach der Organspende.



Ist Ihr Job belastend?

Stefan Regenscheit: Natürlich. Doch die grösste Herausforderung ist gleichzeitig das, was ich als grösstes Privileg empfinde: mit den Angehörigen in diesem schwierigen Moment das Gespräch zu suchen, ihnen beizustehen. Mich macht demütig, dass Familienmitglieder fast immer sehr offen und dankbar sind und die Informationen schätzen, die wir ihnen zukommen lassen, obwohl sie sich in einer prekären emotionalen Lage befinden.

Was sind schwierige Momente?

Die Einsätze im Kinderspital. Für mich als Vater ist die Abgrenzung manchmal enorm anspruchsvoll. Doch auch in diesem Zusammenhang erlebe ich schöne Momente, wenn ich die Eltern nach ein bis zwei Jahren an einem Angehörigentreffen wiedersehe. Sie haben dann einen Zustand erreicht, der sie wieder in die Zukunft blicken lässt. Die Zustimmung zur Organspende trägt dazu bei, dem Verlust zumindest teilweise einen Sinn zu geben.



Warum gibt es auch negative Reaktionen, wenn es um Organspende geht?



Wer befasst sich schon gerne proaktiv mit dem Tod und plant sein Lebensende? Auch begegnen wir nach wie vor Irrtümern, Unwissenheit und Klischees, etwa dass Menschen noch nicht tot sind, wenn ihnen die Organe entnommen werden. Oder dass man mit einem Organspendeausweis, in dem die Zustimmung dokumentiert ist, nicht mehr entsprechend therapiert und somit vorschnell der Organspende zugeführt wird. Vielen ist nicht bewusst, dass sich der Organspendeprozess über Stunden und Tage erstrecken kann.



Was sind die Voraussetzungen für eine postmortale Organspende?



Zum Zeitpunkt, an dem die Situation der Patientin für aussichtslos erklärt wird, darf nicht länger als 48 Stunden gewartet werden, bis der Hirntod eintritt. Das bedeutet, dass das Gehirn als übergeordnetes Steuerorgan unwiderruflich ausgefallen ist und sämtliche Hirnfunktionen zum Erliegen gekommen sind. Würde man die Patientin von der Beatmung trennen, würde es innerhalb kurzer Zeit zu einem Herzstillstand kommen. Medizinische Gründe, die eine Organspende verhindern, wie z. B. eine aktive Krebserkrankung, müssen ausgeschlossen werden.



Wie wird er festgestellt?



Der Hirntod muss anhand einer klinischen Untersuchung von zwei erfahrenen Ärzten der Intensivmedizin und der Neurologie festgestellt werden. Ist der Hirntod eingetreten, bleiben höchstens 72 Stunden bis zum Abschluss der Organexplantation.



Was passiert in dieser Zeit?



Bis die Entnahme der Organe abgeschlossen ist, wird auf der Intensivstation und im Operationssaal die Herz-Kreislauf-Funktion des Verstorbenen durch Beatmung, Flüssigkeitsgabe und gegebenenfalls Medikamente aufrechterhalten. Das Zeitfenster, in dem das entnommene Spenderorgan einer Empfängerin eingepflanzt werden muss, variiert je nach Organ. Bei einem Herz sind es vier, bei den Nieren bis zu 24 Stunden.



Gibt es eine Debatte darüber, ob hirntot tatsächlich tot bedeutet?



Ich zweifle nicht an diesem Konzept. Nach etwa 100 betreuten Organspendern, bei denen keinerlei Blut mehr im Gehirn zirkuliert und alle Funktionen, die Leben und Überleben ermöglichen, ausgefallen sind, fällt die Akzeptanz, den Tod über das Versagen des Gehirns zu definieren, nicht schwer. Das Argument, dass dieses Vorgehen ein fragwürdiger Eingriff in den Sterbeprozess sei, soll aber ernstgenommen und diskutiert werden.



Wer entscheidet, ob die Organe eines Verstorbenen gespendet werden sollen, wenn kein Nachweis vorliegt?



In der Schweiz gilt die sogenannte Zustimmungslösung. Es dürfen einer verstorbenen Person nur dann Organe entnommen werden, wenn das Einverständnis dazu gegeben wurde. Liegt keine dokumentierte Zustimmung vor, müssen die nächsten Angehörigen ihre Zustimmung erteilen. Wichtig: ohne Zustimmung keine Organspende.



Gibt es andere Ansätze?



In vielen Ländern Europas gilt die Widerspruchslösung. Wer nicht vor seinem Tod widerspricht, wird als Organspenderin evaluiert. Sie gilt unter anderem in Frankreich und führt zu deutlich höheren Spenderzahlen. Praktiziert wird in den meisten dieser Staaten die erweiterte Widerspruchslösung, bei der die Angehörigen sogar die Möglichkeit haben, die Organentnahme bei der verstorbenen Person zu verhindern.



Was halten Sie davon?

Die Widerspruchslösung könnte ein Auslöser sein, sich aktiver mit der Organspende auseinanderzusetzen.



Kommt das auf die Schweiz zu?



Man arbeitet bereits an der Einführung einer Widerspruchslösung. Doch massgeblich ist vor allem, dass die Bevölkerung ausreichend und präzise informiert ist. Eine breitere Auseinandersetzung mit dem Thema würde am meisten helfen.