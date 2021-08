Gottesdienst in Müllheim in der Kirche statt am Rosenweiher

Müllheim Open-Air Gottesdienst hat in der Kirche stattgefunden Anstatt am Rosenweiher hat der Gottesdienst vom Sonntag in der Kirche statt gefunden. Verabschiedet wurde Diakon Daniel Aebersold, der Pfarrer Florian Homberger vertreten hat. Andreas Taverner 22.08.2021, 16.35 Uhr

Diakon Daniel und Handpuppen-Spielerin Agnes Aebersold. Bild: Andreas Taverner

«Das Wetter ist, wie es ist und wir konnten schon viele Gottesdienste am Rosenweiher feiern», sagt Franziska Gurtner, Präsidentin der evangelischen Kirchgemeinde Müllheim. Da das Wetter am Sonntag Regen verhiess, wurde der traditionelle Gottesdienst in der reformierten Kirche Müllheim und dem Kirchgemeindehaus anstatt am Rosenweiher abgehalten. Für die Musikgesellschaft Müllheim ist diese Planänderung kein Problem. Mit dem Eingangsspiel «Don’t Stop Me Now» eröffneten sie den Gottesdienst, der anders als sonst verlaufen sollte.