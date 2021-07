Festival «Sogar mal eine Hochzeit abgesagt»: Langjährige Fans des Open Airs Frauenfeld erinnern sich – und erzählen, was sie sich vom Minifestival wünschen Seit Ende der 90er sind Severine Hänni und Fabien Gallo Fans des Open Air Frauenfeld. Sie erzählen lustige Anekdoten, ihr bisher eindrucksvollstes Erlebnis und wie sich das Festival in ihren Augen verändert hat. Samuel Koch 09.07.2021, 04.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabien Gallo und Severine Hänni auf der Allmend, wo sie sonst im Juli Jahr für Jahr übers Open-Air-Gelände ziehen. Bild: Michel Canonica

Meine Zuneigung zum Open Air Frauenfeld verdanke ich der Liebe. Ich bin in Nizza geboren und aufgewachsen, wo ich 1996 meine heutige Frau Andrea kennen lernen durfte, die für ein Auslandssemester in Südfrankreich weilte. Ein Jahr später zog ich hierher und habe mich auch in die Region und die Natur hier verliebt.

Wir haben mittlerweile zwei Kinder und wohnen in einem eigenen Haus in Stettfurt, weshalb ich seit 1997 kein einziges Open Air Frauenfeld mehr verpasst habe.

Fabien Gallo, 49, seit 1997 jedes Jahr am Open Air Frauenfeld. Bild: Michel Canonica

Ich höre zwar alle Musikrichtungen gerne, besuchte schon Konzerte von Madonna oder Michael Jackson. Ich liebe aber auch den Hip-Hop, weshalb ich mich besonders gerne an den Auftritt der französischen Rapper von IAM oder PNT erinnere, die Ende der 90er in Frauenfeld gastierten. Der spätere Fokus der Veranstalter auf Hip-Hop-Musik kam mir also sehr entgegen. Besonders angetan war ich damals von diesem Festivalgefühl mit allem drum und dran, das es in meiner Heimat in dieser Form nicht gab.

Früher schleppte ich meine zwei Kinder noch im Kinderwagen über die Allmend. Heute sind diese längst selbst mit dem Open-Air-Virus infiziert und zelten während des ganzen Festivals. Mit Sorgen verfolge ich die Entwicklung, dass die VIP-Bereiche in den letzten Jahren immer grösser und wichtiger geworden sind, es geht bloss noch ums Sehen und Gesehen werden. Dabei sollte man sich fragen, was ein Open Air ausmacht? Es sind die Normalos, welche zu Tausenden Tickets bezahlen. Dieser Graben zwischen den einfachen Leuten und VIPs sollte nicht noch grösser werden.

Für mich unvergessen sind die vielen frühmorgendlichen Abenteuer auf dem Nachhauseweg, als wir noch in Felben-Wellhausen wohnten. Zu Details äussere ich mich hier lieber nicht.

Meine wohl eindrücklichsten Erlebnisse waren die Auftritte von Italo-Liedermacher Jovanotti und US-Rapper 50 Cent. Jovanotti war ursprünglich für eine Stunde angesagt, wollte aber partout nicht mehr ab der Bühne und hörte erst nach zwei Stunden auf. Bei 50 Cent war es ähnlich, als er plötzlich von der Nebenbühne unterbrochen wurde und man ihm den Ton abdrehte. Da ist mir klar geworden, wie machtlos ein Künstler ohne funktionierendes Mikrofon ist.

Fürs «Frauenfeldli» wünsche ich mir weniger bekannte Künstler, vielleicht auch aus der Schweiz oder aus meiner Heimat. Für ein Ticket würde ich weit gehen. Ich hoffe, dass ich eines für mich und meine Kinder ergattern kann. Vielleicht können die Veranstalter in Zukunft ein Open-Mic für Talente einrichten. Davon gibt es nämlich am Open Air Frauenfeld jeweils wie Sand am Meer. Ich hoffe sehr, dass es 2022 endlich wieder mit einem richtigen Festival weitergeht. Denn für die Jungen ist jede Absage eine mittlere Katastrophe, das erlebe ich bei meinen eigenen Kindern.

Die Bühne des ersten Open Air in Frauenfeld im Jahr 1987, das damals noch «Out in the Green» hiess. Bild: PD Auf der Bühne standen 1987 unter anderem Barclay James Harvest und Status Quo. Bild: PD Eine Marktgasse gab es schon 1987. Bild: PD «Frauenfeld erlebte begeisterndes Open air»: Diesen Titel setzte die «Thurgauer Zeitung» über ihren Text zum ersten Out in the Green im Juli 1987. Der Artikel handelt von einem friedlichen Fest mit 30'000 Besuchern, «Campingunfällen» und gefragten Getränken. Bild: Archiv «Thurgauer Zeitung» Die Neville Brothers treten am 8. Juli 1995 am «Out in the Green» in Frauenfeld auf. Aaron Neville, links, und Charles Neville, rechts, in Aktion. Bild: Keystone Im gleichen Jahr war auch Chuck Berry im Thurgau zu Gast. Bild: Keystone Und auch Elton John beehrte 1995 das Frauenfelder Open Air. Bild: Keystone Eng war es vor der Bühne schon 1995. Bild: Keystone David Bowie gab das letzte Konzert des «Out in the Green» 1997. Bild: Keystone Im gleichen Jahr ebenfalls beim «Out in the Green» zu Gast: Sting. Bild: Keystone Nicht ganz so berühmt wie Sting und David Bowie, aber im deutschsprachigen Raum unter anderem dank einer legendären Pressekonferenz trotzdem in Erinnerung geblieben: «Tic Tac Toe». Bild: Keystone Auch 1998 waren Stars in Frauenfeld. Hier im Bild: Mick Jagger von den Rolling Stones. Bild: Keystone Nicht immer war das Wetter gut, wie dieses Bild aus dem Jahr 2000 zeigt. Bild: Alexandra Wey Sogar Nessie war 2000 in Frauenfeld zu Gast. Bild: Urs Müller Zwar war das «Out in the Green» 2000 noch kein Hip-Hop-Festival, doch erste Acts dieses Genres waren in Frauenfeld schon zu Gast. Zum Beispiel «Die Fantastischen Vier». Bild: Alexandra Wey Der Schweizer Musiker Bligg, damals noch Rapper, trat 2004 in Frauenfeld auf. Bild: Kristina Basler Mary J Blige trat 2004 auf der Hauptbühne in Frauenfeld auf. Bild: Susann Basler Ein reines Hip-Hop-Festival war das Open Air damals aber noch immer nicht. Auch Pink trat 2004 in Frauenfeld auf... Bild: Susann Basler ...ebenso wie Motörhead. Bild: Nana do Carmo 2007 kam es auf dem improvisierten Parkplatz in der Nähe der Allmend zu einem grossen Brand. Rund 50 Autos brannten. Bild: Susann Basler 2008 war die Ausrichtung des Open Air bereits deutlich klarer. Hip-Hop-Megastar Jay-Z bei seinem Auftritt.





Bild: André Albrecht Und auch der deutsche Rapper Jan Delay war in Frauenfeld zu Gast.





Bild: André Albrecht Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Sitzgelegenheiten. Bild: Susann Basler Wo ein Open Air stattfindet, bleibt viel Müll zurück, so auch 2008 in Frauenfeld. Bild: Susann Basler Ob sich dieser Musikfan das Konstrukt patentieren liess? Bild: Susann Basler 2009 war das Wetter deutlich besser. Bild: Stefan Schaufelberger Deshalb suchten die Musikfans Abkühlung im nahegelegenen Fluss. Bild: Nana Do Carmo Nahezu alle Hip-Hop-Grössen waren irgendwann in Frauenfeld zu Gast. 2009 zum Beispiel 50 Cent... Bild: Reto Martin ...und Kanye West. Bild: Stefan Schaufelberger Von oben lassen sich die Ausmasse des Festivals im Jahr 2010 besser erkennen. Bild: Benjamin Manser Eine temporäre Zeltstadt für wenige Tage entsteht jedes Jahr in Frauenfeld. Bild: Benjamin Manser 2010 (im Bild) und 2018 war US-Rapstar Eminem zu Gast. Bild: Stefan Schaufelberger 2011 gehörten Cypress Hill zu den ganz grossen Namen. Bild: Nana do Carmo Lauryn Hill trat am Open Air Frauenfeld 2012 auf. Bild: Reto Martin 2013 waren mehrere Altstars des Hip-Hops in Frauenfeld. «A Tribe Called Quest» genauso... Bild:Reto Martin ...wie Run DMC. Bild: Reto Martin 1987 wunderte sich die Presse noch, dass Barclay James Harvest eine eigene Lichtanlage mitnehmen wollte, 2014 kamen Künstler mit einer ganzen Lichtshow. Hier im Bild: M.I.A. Bild:Nana Do Carmo Zur Hip-Hop-Kultur gehört neben der Rap-Musik auch das Breakdancen. Bild: Nana Do Carmo Musiker mit Maske sah man in Frauenfeld immer wieder. Hier im Jahr 2014: Cro. Bild: Urs Jaudas Und im Jahr 2015 Marsimoto. Bild: Reto Martin Innert weniger Tage entsteht in Frauenfeld jeweils ein imposantes Bühnenbild. Bild: Donato Caspari Konfetti beim Konzert von K.I.Z. 2016. Bild: Andrea Stalder Open Air und trotzdem nicht aufs Training verzichten: In Frauenfeld seit einigen Jahren möglich. Bild: Reto Martin 2017 gehörte Mac Miller zu den grossen Namen in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder Tausende Besucherinnen und Besucher strömen jedes Jahr auf die Allmend. Bild: Thi My Lien Nguyen Auch Schweizer Künstlerinnen sind in Frauenfeld zu sehen und zu hören. 2018 zum Beispiel Danitsa... Bild: Reto Martin ...und Lo&Leduc. Bild: Andrea Stalder Einer der bekanntesten deutschen Rapper: Sido. Bild: Andrea Stalder Beim bisher letzten Open Air Frauenfeld zu Gast: Cardi B. Bild: Andrea Stalder Beim Open Air Frauenfeld geht's immer auch um den Style. Bild: Andrea Stalder Nicht nur Künstler tragen Masken, auch die Fans. Bild: Andrea Stalder

1997 hat es mir den Ärmel reingenommen, als ich zwölfjährig meine Mutter anflehte, dass ich mir die deutsche Mädchenband Tic Tac Toe anschauen durfte. Als Urfrauenfelderin gehört es einfach dazu, ans Open Air Frauenfeld zu gehen, das mich seither nicht mehr losgelassen hat. Es ist Tradition und ein Ritual zugleich, im Juli für gute Musik und ausgelassene Stimmung auf die Allmend zu gehen.

Dafür habe ich auch schon meine Ferien verschoben oder sogar mal eine Hochzeit abgesagt, also nicht meine eigene.

Besonders in Erinnerung sind mir die Auftritte der grossen Stars wie Eminem geblieben, aber auch jene von Fatman Scoop oder der Bloodhound Gang. In Frauenfeld erstmals in Kontakt kam ich mit Söhne Mannheims, die damals noch unbekannt waren und deshalb am Sonntagabend spielten. Von ihnen besuchte ich danach aber noch vier Livekonzerte.

Schon als Kind war ich geflasht vom Open Air, einem Ort, an dem wir später als Jugendliche in grösseren Gruppen Jahr für Jahr Zelte aufstellten und unter Freunden eine gute Zeit erlebten. Das Drumherum sprach mir hie und da fast mehr zu als die Musik auf der Bühne.

Ich habe 1000 Erinnerungen, aber 999 darf ich hier nicht erzählen.

Severine Hänni, 35, war wegen der deutschen Mädchenband Tic Tac Toe 1997 erstmals am Frauenfeld. Bild: Michel Canonica

Deshalb bleibe ich bei einer Geschichte, die wir im Umfeld immer mal wieder auftischen. 2007 ging das Open Air wegen des Eidgenössischen Turnfests ausnahmsweise im Auenfeld über die Bühne. Der Weg nach Hause, der normalerweise acht Minuten dauert, kam mir vor wie acht Stunden. Was wir unterwegs alles gemacht haben, bleibt aber geheim.

Auf dem Campingplatz hat man mich in den vergangenen fünf Jahren nicht mehr häufig gesehen. Früher gehörte es dazu, drei Tage nicht zu duschen und entsprechend zu stinken. Heute tummle ich mich lieber im Festivalgelände und erhole mich rasch im VIP-Bereich von den Strapazen. Wenn ich mir überlege, dass wir früher ganze Sofas oder Heuballen aufs Gelände geschleppt haben – heute ist alles reglementiert. Am Eingang erhält man einen Abfallsack und darf fast nichts mehr mitnehmen. Die richtige Festivalstimmung ist leider etwas verloren gegangen, auch wenn ich die Organisatoren natürlich verstehe.

Eine unvergleichliche Perspektive bot sich mir 2019 während meines Amtes als Gemeinderatspräsidentin, als ich im VIP-Deluxe-Zelt und auf dem Balkon mit bester Sicht auf die Bühnen Cardi B und Travis Scott sah.

Ich freue mich immer, wenn sich die grossen Stars auf der Bühne auch mit Frauenfeld identifizieren und nicht schreien: «Hello Zurich!»

Fürs bevorstehende «Frauenfeldli» will ich mir unbedingt ein Ticket kaufen, unabhängig davon, wer dann auf der Bühne steht. Klappt nicht, ist keine Option. Vielleicht sollte man den Organisatoren empfehlen, den treuesten Fans ein Vorkaufsrecht für ein Ticket zu geben.