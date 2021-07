Olympiatraum: Andrina Hodel für Tokio 2020 selektioniert

Olympia-Aufgebot Ein Traum wird wahr: Die Thurgauerin Andrina Hodel schafft den Sprung an die Olympischen Spiele Die 21-jährige Thurgauer Stabhochspringerin Andrina Hodel wird trotz verpasster Limite für die Sommerspiele in Tokio selektioniert. Dies aufgrund ihrer zuletzt hervorragenden Resultate und ihrer entsprechenden Klassierung in der Weltrangliste. Anina Brühwiler 06.07.2021, 05.15 Uhr

Andrina Hodel verdiente sich den Startplatz in Tokio mit mehreren Topresultaten. Bild: Anina Brühwiler

29 Jahre nach Regula Zürcher-Scalabrin stellt der Leichtathletik Club Frauenfeld wieder eine Olympiateilnehmerin. Andrina Hodel, Stabhochspringerin aus Homburg, wurde von Swiss Olympic für die diesjährigen Sommerspiele in Tokio selektioniert. Hodel ist nach Zürcher-Scalabrin, die 1992 in Barcelona mit der Schweizer Sprint-Stafette nicht über die erste Runde hinauskam, erst die zweite Athletin des LC Frauenfeld, die an Olympischen Spielen teilnimmt.

Ein Dutzend Thurgauer in Tokio (mat) Insgesamt 116 Athletinnen und Athleten umfasst die Schweizer Delegation an den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Es ist das grösste Schweizer Team seit der Austragung von 1996 in Atlanta. In Rio de Janeiro vor fünf Jahren nahmen 105 Schweizer Sportlerinnen und Sportler teil. Der aus dem vergangenen Jahr coronabedingt verschobene Grossanlass in Tokio findet heuer vom 23. Juli bis 8. August statt. Aus dem Thurgau nehmen je nach Definition bis zu zwölf Athletinnen und Athleten teil:



Stefan Bissegger (Felben-Wellhausen/Rad Bahn)

Naemi Brändle (Wagenhausen/Kanuslalom)

Heidi Diethelm Gerber (Märstetten/Schiessen)

Antonio Djakovic (Frauenfeld, Uster/Schwimmen)

Martin Fuchs (Wängi/Springreiten)

Yasmin Giger (Romanshorn/Leichtathletik)

Andrina Hodel (Homburg/Leichtathletik)

Kariem Hussein (Tägerwilen/Leichtathletik)

Stefan Küng (Frauenfeld/Rad Strasse)

Beat Mändli (Amriswil, Lyss/Reiten)



Zählt man den Oberbürer Kunstturner Pablo Brägger dazu, der heute in Münchwilen wohnt und offiziell als Thurgauer gelistet ist, sowie BMX-Ersatzathlet Cédric Butti (Herdern), dann ist das Dutzend an Thurgauer Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Sommerspielen in Tokio voll.

Mit dem Aufgebot für das Schweizer Olympiateam wird für die 21-Jährige Andrina Hodel ein Traum wahr: «Dass dieser Traum bereits in meiner ersten Saison als Profi in Erfüllung geht, hätte ich nicht gedacht und ist unbeschreiblich schön», so die Homburgerin, deren persönliche Bestleistung 4,50 m beträgt.

Über die Weltrangliste qualifiziert

Um sich im Stabhochsprung für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, war eine Limite von 4,70 m gefordert – oder, wenn das Startkontingent von 32 Springerinnen noch nicht voll sein sollte, ein Platz unter den ersten 32 der Weltrangliste. Für die Weltrangliste sollten eigentlich nur die Resultate aus dem vergangenen Jahr berücksichtigt werden.

Infolge der Coronapandemie entschied man jedoch, alle Resultate ab Juli 2019 mit einem Unterbruch im Jahr 2020 zu werten. Für Hodel, die 2019 erst 19 Jahre alt war und 2020 mehrere Topresultate ablieferte, ein grosser Nachteil.

Andrina Hodel (hier am internationalen Meeting in Luzern) befindet sich derzeit in bestechender Form. Gian Ehrenzeller/EPA

Der Modus des Rankings ist zudem darauf ausgerichtet, dass möglichst viele Länder aus allen Kontinenten an den Olympischen Spielen vertreten sind. So war es für Hodel nochmals schwieriger, als zweitbeste Schweizerin im stabhochsprungstarken Europa einen Platz für die Olympischen Spiele zu ergattern. Nachdem die Hallensaison 2021 bei Hodel komplett ausgefallen war, blieben ihr nach einem verregneten Mai nur sechs Wochen, um die fünf für das Ranking zählenden Resultate zu bewerkstelligen.

Gezielt an Meetings gereist, die viele Punkte gaben

Die Ranking-Punkte setzen sich zusammen aus der gesprungenen Höhe und Rangpunkten, die je nach Kategorie des Meetings unterschiedlich hoch sind. Hodel und ihr Trainer Patrick Schütz planten die Wettkämpfe mit aller Konsequenz. «Wir reisten ganz gezielt an die Meetings in Europa, die viele Punkte gaben», sagt Trainer Schütz. «Es kam stark darauf an, sich der Konkurrenz an grossen Meetings zu stellen.» In Erinnerung bleiben etwa die hochdotierten Paavo Nurmi Games in Turku, an denen sich Hodel über viele persönliche Kontakte einen Startplatz ergatterte, vor Ort aber mit fremden Stäben antreten musste, weil die eigenen nicht rechtzeitig ankamen.

Nach bangen Tagen des Wartens, wie die Konkurrenz in den letzten Tagen der Qualifikationsphase abgeschnitten hatte, stand fest, dass Andrina Hodel in der Weltrangliste auf Platz 30 steht. Gestützt darauf wurde die Thurgauerin für die Olympischen Spiele in Tokio selektioniert. Dort wird sie am 2. August als jüngste Stabhochspringerin in die Qualifikation steigen. Hodel freut sich auf ihren ersten Start auf der ganz grossen Bühne:

«Ich will Erfahrung für Paris 2024 sammeln. Ich werde angreifen und mich ein erstes Mal daran versuchen, meinen nächsten Traum zu erfüllen: einen Olympiafinal der besten Zwölf.»