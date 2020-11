«Ostschweizer Solidarität»: Vorberatende Kommission stellt sich hinter Olma-Kredit Klares Verdikt zum Nachtragskredit für die Erhöhung der Thurgauer Beteiligung an den Olma-Messen: Die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Grossen Rates hat mit 17 Ja bei einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen der Aufstockung des Anteilscheinkapitals um 180 000 Franken zugestimmt. Christian Kamm 13.11.2020, 18.05 Uhr

2017 war der Thurgau Gastkanton an der Olma. Urs Bucher

Nach diesem klaren Resultat dürfte die Zustimmung im Plenum jetzt nur noch Formsache sein.

Gravierender Liquiditätsengpass

Wie schon der Regierungsrat wertet auch die GFK diesen Schritt als klares Zeichen ostschweizerischer Solidarität. Diese müsse jetzt zum Tragen kommen. Bei den Olma Messen St.Gallen besteht ein gravierender Liquiditätsengpass, weil das Projekt Neuland mit Investitionen von 164 Millionen Franken kurz vor Beginn der Coronakrise lanciert worden ist. In der Folge musste die an sich gesunde Genossenschaft bei den Banken an die oberste Kreditlimite gehen. Stadt als auch der Kanton St.Gallen haben Darlehen gesprochen. Gleichzeitig wird das Eigenkapital nach oben angepasst.

Dreimal mehr als man eigentlich müsste

Proportional würde der Thurgauer Anteil bei dieser Aufstockung eigentlich 64 000 Franken betragen. Aus Goodwill gegenüber dieser für die ganze Ostschweiz wichtigen Institution hat die Regierung den Betrag fast verdreifacht. Und die GFK folgte ihr nun. Die Bedeutung der Olma Messen für die Ostschweiz sei in der Diskussion allgemein anerkannt worden, heisst es im GFK-Bericht. Gleichzeitig wurde aber auf eine Gleichbehandlung der Thurgauer Messen wie Wega oder Gewa mit den Olma-Messen gepocht. «Deren Existenz steht allerdings nicht unmittelbar auf dem Spiel.»