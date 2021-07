OL-WM: Zwei Medaillen für Martin Hubmann, keine für Bruder Daniel

OL-WM Ungewohnte Bilanz: Von den Hubmann-Brüdern reist nur Martin mit Medaillen nach Hause Dem lange Jahre erfolgsverwöhnten Orientierungsläufer Daniel Hubmann bleibt an der Weltmeisterschaft in Tschechien eine Medaille verwehrt. Weltklasse bewies der Thurgauer dennoch. Sein jüngerer Bruder Martin Hubmann gewann zwei Medaillen, schätzt seinen sechsten Platz auf der Langdistanz aber deutlich höher ein. Jörg Greb 12.07.2021, 05.10 Uhr

Für Daniel Hubmann endete die WM in Tschechien trotz starker Leistung mit einer Enttäuschung. Remy Steinegger/Swiss Orienteering/Swiss-Image

Mit Blick auf die Medaillenbilanz bietet sich nach der OL-WM in Tschechien ein einzigartiges Bild: Martin Hubmann, der sechs Jahre jüngere der beiden Brüder aus dem Thurgau, war der erfolgreichere. Er gehörte sowohl dem Bronze-Team in der Mixed-Team-Staffel wie auch der Männer-Staffel an. Daniel Hubmann hingegen, der erfolgreichste Läufer der Geschichte, blieb für einmal ohne Edelmetall – wenn auch nur knapp.

Bezogen auf die Resultate waren die 16. Weltmeisterschaften von Daniel Hubmann seine schwächsten seit 2013. Das hängt auch damit zusammen, dass der 38-jährige Routinier erstmals seit langem in keiner Staffel lief. Diese Idee dazu kam von Männertrainer François Gonon. Hubmann war die Idee recht: «Ein Weltmeistertitel in einer Einzeldisziplin bedeutet mir mehr als mit einer Staffel.» Nahe an seinem neunten Titel war er indes weder in Sprint (10.), noch der Mitteldistanz (8.). «Ich war chancenlos», realisierte er. Blieb die Langdistanz.

Daniel Hubmann setzt seine Karriere trotz Enttäuschung fort

Und Daniel Hubmann konnte seine Wertung korrigieren. Auf der Langdistanz lief er exzellent. Die verpasste Medaille hing vor allem mit einer Tatsache zusammen: «Die drei Erstplatzierten stiessen schon nach wenigen Minuten aufeinander und liefen dann zusammen.» Hubmann hingegen bewältigte die ganze Strecke alleine. Sowohl der Zweitplatzierte Matthias Kyburz wie auch der Dritte Magne Daehli (NOR) sahen sich vom späteren Weltmeister Kaspar Fosser (NOR) früh eingeholt. Sie profitierten sodann im Rennen ohne Gabelungen massiv. Daniel Hubmann sagt:

«So ist dieser vierte Rang frustrierend und er macht mich wütend.»

Ein deutliches Votum in Richtung internationaler OL-Verband: «Das ist einfach unschön, zumal es solche Konstellationen schon früher gegeben hat.»

Nebst der Frustration hat sich seit dieser Entscheidung immer stärker auch Stolz breitgemacht beim im Bernischen wohnhaften Hinterthurgauer. Und eine Überzeugung: «Ich habe es noch immer in den eigenen Händen, um Medaillen und Titel zu laufen. Deshalb setze ich meine Karriere auch fort.» Die nächsten Wald-Weltmeisterschaften 2023 in Flims stellen für den Routinier eine «riesige Motivation» dar.

Martin Hubmann gewann an der WM in Tschechien zwei Medaillen. Die grosse Freude bereitet ihm jedoch Platz sechs auf der Langdistanz. Remy Steinegger/Swiss Orienteering/Swiss-Image

Martin Hubmann schafft in der Königsdisziplin den Anschluss an die Weltspitze

Unterstützung in seiner Meinung erhält Daniel Hubmann auch von Bruder Martin. «Der Ausgang im Langdistanzrennen ist vor allem für Dani schade, aber grundsätzlich für alle ärgerlich», sagt er. Als Sechster war auch Martin Hubmann direkt betroffen. Dem Eschliker fehlten lediglich 2:01 Minuten auf die Bronzemedaille. Dennoch sagt er: «Von Frustration kann ich nicht reden.» Vielmehr sah er seinen Anspruch bestätigt, auch in einem Waldrennen mit den Weltbesten mitzuhalten.

Den Nachhall dieses sechsten Langdistanz-Ranges schätzt Martin Hubmann höher ein als seine beiden Staffel-Medaillen. «Ich war zwar beide Male zufrieden, aber Top-top-Leistungen glückten mir nicht.» Es ging gar so weit, dass er vor der Langdistanz an seiner Form zweifelte. Diesem Missbehagen vermochte er resolut entgegenzutreten. Und jetzt, mit Blick auf die Zukunft und auf Flims 2023 sagt Martin Hubmann:

«Jene nächste Wald-WM wird mein Karriereziel, und wer weiss: Vielleicht stehen dort Daniel und ich gemeinsam auf dem Podest.»

Gerade die WM in Tschechien hat diese Vision belebt.