Ohne neue Erkenntnisse gelten die harten Umzonungen – die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag treibt das Projekt weiter voran Der Kanton Thurgau sieht sich nach eigenen Angaben nicht mit einer Klage- oder Reklamationswelle wegen der Kleinsiedlungsverordnung konfrontiert. Betroffene Grundeigentümer dürfen nicht mit einem Umlenken rechnen. Grundsätzlich zeigt sich der Kanton aber gesprächsbereit. Sebastian Keller 09.09.2020, 04.50 Uhr

Carmen Haag, CVP-Regierungsrätin, steht dem Departement für Bau und Umwelt vor. Bild: Reto Martin

Grundeigentümer, die wegen der Kleinsiedlungsverordnung von einer harten Umzonung betroffen sind, dürfen kaum auf ein Umlenken des Kantons hoffen. So sind Antworten von Regierungsrätin Carmen Haag zu lesen. Sie ist als Vorsteherin des Departementes für Bau und Umwelt die oberste politische Verantwortliche für das Kleinsiedlungsprojekt.

Zur Frage, ob Chancen bestehen, dass jemand statt in eine Landwirtschafts- in eine Erhaltungszone umgeteilt wird, schreibt sie:

«Da das Projekt jede Kleinsiedlung sorgfältig und eingehend überprüft hat und im ganzen Kanton derselbe Massstab angewendet wurde, bräuchte es dazu neue Erkenntnisse.»

Für die Glaubwürdigkeit sei es wichtig, dass die Entscheide auf objektiven und nachvollziehbaren Kriterien beruhten.

Bereits viele Fragen beantwortet

Dennoch zeigt sich Carmen Haag «selbstverständlich» gesprächsbereit. «Das Amt für Raumentwicklung wie auch ich haben bereits diverse telefonische und schriftliche Anfragen beantwortet», schreibt sie.

Dass sich gewisse Grundeigentümer vor den Kopf gestossen fühlen, könne sie «sehr gut nachvollziehen».

Die würden sich mit einer veränderten Ausgangslage konfrontiert sehen, «die weitreichende Folgen haben kann». Haag betont, dass bereits im Herbst 2018 das Projekt kommuniziert worden sei. Mit einer Klage- oder Reklamationswelle wegen der Kleinsiedlungsverordnung sieht sich der Kanton nicht konfrontiert.

Doch Anfragen treffen dennoch in Frauenfeld ein. Es seien zum einen Bauherren, die – teilweise aufgrund der sich abzeichnenden Veränderungen – Baugesuche eingereicht hätten, über die aber nicht mehr rechtzeitig entschieden werden konnte. Die Konsequenz: Sie sind neu nicht mehr bewilligungsfähig.

Zudem fragen Grundeigentümer, was bei ihnen baulich noch möglich sei. Laut Regierungsrätin Haag treffen auch lobende Worte ein. Sie spricht von diversen Zuschriften. Die Absender hätten «uns für den umsichtigen Umgang mit den Kleinsiedlungen und dem Thurgauer Landschaftsbild bedankt haben».

Entschädigungen in Härtefällen

In einer zweiten Projektphase soll nun das Thema «Entschädigungszahlungen bei Härtefällen» erörtert werden, schreibt die Regierungsrätin. Sie verweist auf ein erstes Gutachten in dieser Sache. Dieses sei zum Schluss gekommen, dass in den meisten Fällen keine Entschädigungspflicht für das Gemeinwesen bestehen dürfte. Es kann laut Haag jedoch Fälle geben, die «sehr stossend sind». Deshalb sollen aus dem Teilprojekt Lösungen hervorgehen.

Diese sollen gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung des angepassten Richtplankapitels veröffentlicht werden. Haag schreibt:

«Voraussichtlich Ende März soll der Regierungsrat die Richtplanentwürfe für die öffentliche Bekanntmachung freigeben»

Erste Projektphase kurz vor Abschluss

Die erste Projektphase steht gemäss Haag kurz vor dem Abschluss. Voraussichtlich Mitte September werde der Regierungsrat von den bis anhin erarbeiten Ergebnissen Kenntnis nehmen und den Zeitplan sowie einen Vorgehensvorschlag für die zweite Projektphase freigeben. Hintergrund für das Kleinsiedlungsprojekt ist ein Auftrag des Bundesrates. Dieser wurde erstmals 2010 erteilt.

Er lautet: «Die ausgeschiedenen Weilerzonen, die den Kriterien einer Kleinsiedlung nicht entsprechen, sind in eine sachgerechte Zone zuzuweisen.» 2018 erneuerte der Bund den Auftrag, weitete ihn gar auf alle Kleinsiedlungen aus. Ziel des Bundes ist, die unerwünschten baulichen Entwicklungen in Kleinsiedlungen einzudämmen.

Der Grundkonflikt: Der Bund sieht in Weilerzonen kein Baugebiet, der Thurgau bislang schon. Zahlreiche Gemeinden intervenierten beim Kanton. Kritische Stimmen wurden auch im Grossen Rat laut. Die Rede war von Beschneidung der Eigentumsgarantie.