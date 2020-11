Porträt «Ohne Amputation hätte ich nicht mehr lange gelebt»: Nach monatelanger Leidenszeit kann sich die Gachnangerin Elly Hilzinger wieder ihrer Konfi widmen Elly Hilzinger kocht jährlich über 300 Sorten Konfitüren. Es gibt kaum Gemüse oder Früchte, welche sie nicht für ihre eingemachten Kreationen verwendet. Die meisten Zutaten stammen vom eigenen Hof. Daniela Huijser 23.11.2020, 04.20 Uhr

Elly Hilzinger zeigt im Lagerraum einige ihrer Konfitüren. Bild: Andrea Stalder

Elly Hilzinger ist Bäuerin mit Leib und Seele. Daran ändert sich auch jetzt nichts, da sie an Krücken geht und anstelle eines rechten Fusses eine Prothese hat. Die Freude an ihrem Hof und die grossartige Unterstützung ihres Mannes Rolf Von­aesch haben ihr durch viele schlimme Monate geholfen.

Ein Jahr ist es jetzt her seit der Amputation. Ursache war eine Durchblutungsstörung, die zu spät bemerkt worden ist. «Zwar wurde ich operiert, doch dann bekam ich einen Infekt», erzählt die Bäuerin. Mitte August hatten ihr die Ärzte dringend zu einer Amputation des Unterschenkels geraten.

«Sonst hätte ich nicht mehr lange gelebt.»

Seit Mitte Mai war sie da schon immer wieder wochenlang im Spital gewesen, nun kam eine neunstündige Operation dazu. Es folgten weitere Wochen im Krankenhaus und in der Rehaklinik.

Über ein halbes Jahr verbrachte sie weg von Zuhause. Durchlitt nicht nur eine anspruchsvolle Genesungszeit, sondern musste auch mit der IV um eine Prothese kämpfen. «Man sagte mir ursprünglich, dass ich dies in meinem Alter doch nicht mehr brauchen würde», sagt die 61-Jährige kopfschüttelnd.

In der Reha war das Heimweh nach ihrem Hof gross.

«Mit meinem Mann konnte ich reden und er besuchte mich, wann immer es die Arbeit zuliess. Doch meine Tiere fehlten mir sehr.»

Elly Hilzingers Betrieb umfasst 16 Hektaren in und um Gachnang. Zehn Milchkühe sowie 20 Stück Jungvieh stehen im Stall. Zum weiteren Tierbestand gehören 30 Fleischschafe, zwei Lamas, zwei Esel, zwei Zwerggeissen und sechs Mini-Shettys.

Rolf Vonaesch mit einigen seiner Tiere. Bild: Andrea Stalder

Wie ein Schlaraffenland

Abgesehen von gelegentlicher Hilfe aus dem Dorf meistert das Ehepaar Hilzinger-Vonaesch die Arbeit alleine. Und die hört bei Feldern und Tieren nicht auf. Rund ums Haus stehen ertragreiche Sträucher und Bäume: Feigen, schwarzer und roter Holunder, Rosen, Datteln, eine frostresistente Zitrone, Nüsse, wilde Schafgarben und anderes mehr. Hinzu kommen Obstbäume und ein Stück Wald, in dem Wildkräuter gedeihen.

Bei Elly Hilzinger wächst kaum etwas, das sie und ihr Mann nicht verwerten. Sogar Blacken werden in der Einmachküche zu etwas Schmackhaftem. «Die Konfitüre schmeckt fast wie Rhabarber», sagt die Bäuerin und schmunzelt. Während ihrer Leidenszeit freute sie sich darauf, endlich wieder in ihrer Küche zu wirken.

Einige Konfitüren in Elly Hilzingers Lager. Bild: Andrea Stalder

Denn Hilzinger ist weitherum bekannt für ihr Eingemachtes. 300 Sorten Konfitüre kocht sie ein, fast alle enthalten Früchte und Gemüse von ihrem Hof.

«Einzig Südfrüchte kaufe ich dazu, denn unsere Kundschaft mag auch Konfitüre aus Orangen, Ananas und so weiter.»

Rolf Vonaesch

Bauer und Ehemann von Elly Hilzinger Bild: Andrea Stalder

Die Konfitüren lagern in einem langgezogenen Raum hinter dem Haus. Entlang einer Wand erstrecken sich robuste Regale, auf denen zahlreiche Gläser und Flaschen stehen. «Jetzt ist es hier fast leer», sagt Rolf Vonaesch. «Elly konnte ja den ganzen letzten Sommer und auch dieses Jahr fast nichts einmachen.»

Trotzdem reicht es für die Spezialmärkte, an denen sie in den kommenden Wochen und Monaten ihre Produkte verkaufen. Nebst Konfitüre sind es etwa fünf Dutzend Sorten Sirup sowie diverse Essige und Tees.

Allen gemeinsam ist seit 20 Jahren die Art der Etikette: ein Rechteck, ausgeschnitten mit einer Zickzackschere. «Wegen dieser Etiketten haben wir uns vor einigen Jahren einen Computer gekauft. Nun kann mein Mann alles ausdrucken», sagt Elly Hilzinger.

Einmachküche im Bauwagen

Blick in die Einmachküche. Bild: Andrea Stalder

Der Computer steht in der Einmachküche, die sich in einem ehemaligen Bauwagen befindet. «Im über 200 Jahre alten Bauernhaus hatten wir dafür keine geeignete Küche. Also erkundigten wir uns beim kantonalen Gesundheitsamt nach den Vorschriften und richteten den Bauwagen ein.»

Bald kann Elly Hilzinger dort wieder hinein; Ehemann Rolf muss nur noch ein stabiles Geländer montieren, damit sie die drei Stufen hochsteigen kann. Denn die Behinderung schränkt die Bäuerin trotz ihrer grossen Willenskraft halt ein.

«Vorher machte ich sämtliche Traktorenarbeit, fuhr mit allen Maschinen. Jetzt fährt Rolf den Traktor auf die Wiese und dort übernehme ich dann.»

Elly Hilzinger

Bäuerin und kreative Einmacherin Bild: Andrea Stalder

Auf der Strasse könne sie nicht fahren, denn der Traktor sei nicht behindertengerecht umgebaut. «Das kostet 6000 Franken und die IV bezahlt dies leider nicht», sagt Elly Hilzinger. Aber die Frau ist eine Kämpferin. Sie sucht Mittel und Wege, um zurechtzukommen.

Beherzt durchs Leben gehen, vorwärtsschauen, das lernte Elly Hilzinger früh. Sie war elf Jahre alt, als sie ihren Vater auf dem Feld fand – erdrückt vom Güllewagen.

«Meine Kindheit war dann vorbei. Diesen Anblick vergesse ich nie mehr.»

Mit ihrer Mutter kümmerte sie sich um den Hof. Als die Mutter vor 21 Jahren verstarb, da hatte Elly Hilzinger zum Glück schon Rolf Vonaesch an ihrer Seite. 1998 hatten die beiden geheiratet.

Probiert gerne eigenartige Kombinationen aus

Hand in Hand ging’s vor 20 Jahren zum ersten Mal so richtig ans Einmachen. «Wir hatten damals sehr viel Holder, also verarbeiteten wir ihn zu Konfitüre und Sirup. Bald kamen weitere Sorten hinzu, und vor acht Jahren begann ich, auch Wildfrüchte zu verarbeiten.» Elly Hilzinger pröbelt gerne mit eigenartigen Kombinationen, kocht etwa Spargel- oder Peperonikonfi ein, sogar Aubergine mit Erdbeere. Die Kunden kaufen auch diese.

Besonders gefragt sei aber das «Gewöhnliche», sagt die leidenschaftliche Einmacherin. Auch ihre Lieblingskonfi ist nichts Exotisches:

«Ich habe Hagebuttenkonfi besonders gern. Mein Mann ist nicht wählerisch, Hauptsache, er kann eine Konfitüre auf sein Brot streichen.»

Rolf Vonaesch zeigt seine Kakis. Bild: Andrea Stalder

Rolf Vonaesch ist kurz verschwunden und kommt mit einer Handvoll Früchtchen zurück. «Da bin ich mal gespannt, ob Sie wissen, was das ist», sagt er schmunzelnd. Fügt aber gleich an: «Blaue Reineclauden– die sind ziemlich selten.» Und gleich noch eine Seltenheit erwähnt er: «Das sind Kakis», sagt er voller Stolz.

Alle Zutaten mit Fotos in Ordner dokumentiert

Er ist genauso begeistert von Obst und Kräutern wie seine Frau. In einem Ordner hat er sämtliche Zutaten für die Konfis und Sirupe gesammelt, Fotos von seltenen Früchten und Pflanzen ausgeschnitten, auf A4-Blätter geklebt, auf Deutsch und Französisch beschriftet. «Auf den Märkten, auch im Welschland, können wir so einfach zeigen, was im Glas drin ist.» Die Rezepte hingegen sind kaum aufgeschrieben. «Nur die, die das Gesundheitsamt verlangt», sagt Elly Hilzinger schmunzelnd.

Man spürt erneut, wie viel Energie sie aus ihrer Arbeit und ihrem Betrieb bezieht. «Der Arzt lobt meine Kraft im Stumpen. Und er betont, dass ich dem Tod von der Schippe gesprungen sei.»