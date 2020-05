Oesterhelt und Schüz sind gewählt: Neues Pfarrduo für evangelisch Gachnang Die Nachfolge von Pfarrer Christian Herrmann ist geklärt. Sabine Schüz und Dirk Oesterhelt. 17.05.2020, 18.20 Uhr

Dirk Oesterhelt. (Bild: PD)

Sabine Schüz. (Bild: Reto Martin)

(red) Die evangelischen Kirchbürger haben am Sonntag die Nachfolge für Pfarrer Christian Herrmann geklärt, der sein Amt nach 35 Jahren zur Verfügung stellt. Klar gewählt wurden Pfarrerin Sabine Schüz aus Kefikon und Pfarrer Dirk Oesterhelt, Felben-Wellhausen. Zudem fanden die Gesamterneuerungswahlen der Kirchbehörde statt. Präsident Alfred Hunziker geht mit seiner Wiederwahl in die fünfte Amtszeit. Neuer Pfleger ist Roger Schönenberger. Er folgt auf Roland Gerber, der das Amt 40 Jahre inne hatte. Alle bisherigen Behördenmitglieder schafften die Wahl: Ursina Berger, Raphael Greger, Marin Hiwiler, Ulrich Iseli und Manuel Joho. Neu gehört Anita Eberhard-Bogoni der Kirchenvorsteherschaft an. Auch Rechnung, Budget und Steuerfuss wurden genehmigt.