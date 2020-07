«Öpfel meets Rüebli»: Thurgauer können vergünstigt Ferien machen im Aargau und umgekehrt – der Schweizer Tourismuschef gratuliert zur Idee Der Thurgau wird von inländischen Feriengästen überrannt. Campingplätze müssen gar Touristen abweisen. Dafür leiden Hotels, die auf Geschäftstourismus spezialisiert sind. Mit einer gemeinsamen Kampagne wollen Thurgau Tourismus und Aargau Tourismus die Bevölkerung in den jeweils anderen Kanton locken. Larissa Flammer, Christian Kamm 18.07.2020, 05.00 Uhr

Die Kampagne «Öpfel meets Rüebli» zeigt: Der Thurgau und der Aargau sind sich ähnlich. Bild: PD

Es gibt Regionen, die sich ständig mit Klischees herumschlagen müssen. Der Thurgau gehört dazu. Der Aargau auch. Jetzt spielen die beiden Regionen damit: «Öpfel meets Rüebli» heisst die Kampagne, die Thurgau Tourismus und Aargau Tourismus gemeinsam lancieren.

Rolf Müller. Bild: Donato Caspari

Die Idee: Thurgauer erhalten Rabatte bei Ferien im Aargau und umgekehrt. Initiiert hat das Projekt Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus. Er sagt: «Die beiden Regionen verbindet einiges: viel Wasser, Schlösser, eine von Landwirtschaft geprägte Landschaft.» Ausserdem mache Aargau Tourismus einen guten Job und es sei eine Sympathie da, was für ein kurzfristiges Projekt wie diese Zusammenarbeit wichtig sei.

Auch Andrea Portmann, Direktorin von Aargau Tourismus, spricht lobend über die Kooperation:

«Es ist schön, dass wir uns nicht als Konkurrenten ansehen, dass das gegenseitige Entdecken im Zentrum steht.»

Andrea Portmann. Bild: Alex Spichale

Der Aargau sei für Familien sehr geeignet und biete mit seinen Schlössern, Burgen und den Spuren der Römer unter anderem viel Geschichtliches. Ausserdem gebe es im Kanton ganze 13 historische Altstädte.

An Bord der Kampagne waren auch sofort die Hotels der beiden Regionen, wie die Tourismuschefs betonen. Und Müller erzählt:

«Am Donnerstagabend hat uns sogar der Direktor von Schweiz Tourismus zur Kampagne gratuliert.»

Äpfel und Rüebli passen also gut zusammen. Jetzt hofft Müller, dass die Idee auch zu Buchungen führt.

So schön ist der Aargau: Blick auf die Altstadt von Baden. Bild: PD

Gäste kommen aus der Region Bern, dem Mittelland und der Romandie

In diesem speziellen Sommer hat der Tourismus im Thurgau bisher zwei Gesichter. Übernachtungsangebote am See oder solche mit einem eigenen Freizeitangebot seien gut bis sehr gut gebucht, sagt Rolf Müller. «Andere, die sich auf den Geschäftstourismus orientieren oder nur Übernachtungen anbieten, haben schwierige Tage und Wochen hinter sich.» Ihnen mache Corona nach wie vor zu schaffen.

Profitieren kann der Thurgau von der Tatsache, dass er auch in anderen Jahren vor allem auf inländische Touristen zählen durfte. Um die 65 Prozent machen diese normalerweise aus, sagt Müller:

«Ich glaube, dieses Jahr werden es über 80 Prozent sein.»

Die Gäste kommen vor allem aus dem Raum Bern und dem Mittelland. Aber der Geschäftsführer weiss auch von einer grossen Anzahl französisch sprechender Gäste. «Sie wollen eine ihnen eher unbekannte Region der Schweiz entdecken.»

Campingplatz muss täglich 50 bis 60 Absagen verschicken

Eine Umfrage unter Thurgauer Campingplätzen bestätigt den Trend: Herr und Frau Schweizer bleiben diesen Sommer im eigenen Land. Camping am See boomt. «Die Nachfrage ist bis zu einem Drittel höher als andere Jahre», schätzt Urs Zellweger, Geschäftsführer des Campings Seehorn in Egnach. Zwar sei man im Sommer immer ausgebucht, «doch diesmal wollen viel mehr Leute kommen». Zwischen 50 und 60 Absagen müssen täglich verschickt werden. Und die Schweizer Gäste dominieren noch mehr als sonst. Sind es in einem normalen Sommer zwischen 70 und 80 Prozent, liegt die Quote laut Zellweger momentan bei 97 oder 98 Prozent.

Ähnlich die Situation im Camping Fischerhaus in Kreuzlingen: «Wir könnten das Doppelte verkaufen», sagt Platzwart Wädi Lerch. Man sei schon immer verwöhnt gewesen mit Schweizer Touristen, nun aber kommen rund 90 Prozent aus der Schweiz. Dazu als zweitgrösste Gruppe Deutsche, wenige Holländer und Italiener. Unter den Schweizern habe es etwas mehr Romands und Tessiner als sonst, «aber marginal».

Der Jugendherberge fehlen noch die Schul- und Gruppenreisen

Und wie sieht es bei der Kreuzlinger Jugendherberge aus, die kürzlich wieder unter die zehn schönsten direkt am Wasser eingereiht worden ist? Wird die auch überrannt? «Sie verzeichnet eine sehr gute Nachfrage durch Familien und Einzelreisende», sagt Janine Bunte, CEO der Schweizer Jugendherbergen.

«Die Belegung über die Ferienzeit ist sehr gut. Jedoch fehlt uns die Nachfrage aktuell noch von Schul- und Gruppenreisen.»

Schon in den Vorjahren habe man in Kreuzlingen mehrheitlich Schweizer Gäste beherbergt. «Dieses Jahr ist dieser Wert noch höher und liegt aktuell bei nahezu 100 Prozent.»

Auch bei den Kundenkontakten von «Arbon Tourismus» sind Schweizerinnen und Schweizer nun in der Mehrheit und haben die Deutschen abgelöst. «Darunter viele Welsche und Touristen aus der Gegend von Bern und dem Aargau», sagt Susann Petti. «Der See ist halt das Kontrastprogramm zu den Bergen.»

Auf dem See selber scheint aber noch nicht die grosse Ferienhektik ausgebrochen zu sein. Daniel Müller, Hafenmeister in Romanshorn, registriert lediglich beim Tagestourismus mit Rückkehr am Abend in den Hafen eine minimale Zunahme: Auch die Vermutung, dass als Folge von Urlaub in der Heimat mehr Boote von anderen Seen an den Bodensee verlegt worden sind, bestätigt sich nicht. Die Seepolizei hat bis dato sogar geringfügig weniger «Wanderbootbewilligungen» ausgestellt als im Vorjahr (minus sieben).

Gästekarte Oskar kann ab August gratis verteilt werden

Wer im Thurgau Ferien macht, kommt ab dem 1.August in den Genuss, viele Angebote in der Ostschweiz gratis erleben zu können. Wie Rolf Müller von Thurgau Tourismus verrät, kann dank Zusatzmitteln der Kantone die Gästekarte Oskar ab dann gratis an die Hotels und Gäste abgegeben werden. Bisher mussten Touristen für diese Karte, mit der die öffentlichen Transportmittel und eben auch viele Freizeitangebote kostenlos genutzt werden können, eine Pauschale zahlen. Müller sagt:

«Oskar wird den Gast in der Ostschweiz noch mehr in Zirkulation bringen.»

Und er hofft, dass auch die Schifffahrt dadurch von mehr Betrieb profitiert. Sie hat bisher zu kämpfen, was vielleicht mit der Maskenpflicht zu tun hat. Was dagegen sehr beliebt ist, sind die Bubble-Hotels von Thurgau Tourismus. Die sind diese Saison wieder zu fast 95 Prozent ausgebucht, wie Müller sagt: «Da sind wir schon ein bisschen stolz.»