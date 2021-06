Thurgau: Grosser Rat will keine geheimen Debatten

Öffentlichkeit Geheime Debatten? ‒ «Absolut ausgeschlossen»: Der Thurgauer Grosse Rat will keine Dunkelkammer sein Vor einer mit Spannung erwarteten Diskussion stellt das Walliser Kantonsparlament die Journalisten vor die Tür. Ein solcher Vorgang wäre im Thurgau nicht vorstellbar. Roman Scherrer 09.06.2021, 05.10 Uhr

Die Sitzungen des Thurgauer Grossen Rats werden per Livestream übertragen. Bild: Donato Caspari

Die Spannung steigt. Die Journalisten im Walliser Grossen Rat fiebern der Wiederwahl des umstrittenen Generalstaatsanwalts Nicolas Dubuis entgegen. Doch dann müssen sie den Saal verlassen. Denn das Ratsbüro beantragt, die Wahldebatte sei geheim durchzuführen. Der Antrag wird angenommen, Dubuis knapp wiedergewählt. Welche Kantonsräte sich in der Diskussion wie äusserten, bleibt aber im Verborgenen.

Das Vorgehen des Walliser Grossen Rats sorgte Anfang Mai für einen medialen Aufschrei. Denn Parlamentsdebatten sind – im Gegensatz zu Stimmabgaben bei Wahlen – in aller Regel öffentlich. Das Walliser Ratsbüro stützt sich auf das Parlamentsreglement, welches sogenannte geheime Beratungen in bestimmten Fällen ermöglicht, etwa um Persönlichkeitsrechte zu schützen. Wäre ein solcher Ausschluss der Öffentlichkeit auch im Thurgau möglich?

Geheime Debatten könnten beantragt werden

Ein Blick in die Geschäftsordnung des Thurgauer Grossen Rats zeigt, dass geheime Debatten darin weder vorgesehen noch explizit ausgeschlossen sind. Eine konkrete und unmissverständliche Antwort liefert die Thurgauer Kantonsverfassung:

«Die Verhandlungen des Grossen Rates sind öffentlich.»

Brigitte Kaufmann

Grossratspräsidentin (FDP) Bild: Andrea Stalder

Sind dennoch Ausnahmen von diesem übergeordneten Gesetz denkbar? Grundsätzlich sei jedes Ratsmitglied frei, zu jedem Zeitpunkt einen Ordnungsantrag zu stellen, äussert sich Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann (FDP, Uttwil) mit Verweis auf die Geschäftsordnung. Ordnungsanträge würden sich auf das Verfahren beziehen, zum Beispiel auf den Abbruch einer Debatte. «Auch ein Antrag auf eine geheime Debatte wäre ein Ordnungsantrag.» Einen solchen sieht Kaufmann aber nicht als zulässig, weil er gegen die Thurgauer Verfassung verstosse.

«So gesehen kann es grundsätzlich keine geheimen Debatten geben, von denen die Öffentlichkeit komplett ausgeschlossen ist.»

Daniel Frischknecht

Fraktionspräsident EDU Bild: Donato Caspari

Geheime Debatte erübrige sich

Für EDU-Fraktionspräsident Daniel Frischknecht (Romanshorn) ist eine geheime Debatte «schlicht nicht vorstellbar». Denn heikle Themen würden zunächst an der Konferenz der Fraktionspräsidenten oder in den Kommissionen vorbesprochen und erst dann in den Grossen Rat gebracht. «So kann beispielsweise auch der Persönlichkeitsschutz gewahrt werden.»

Gallus Müller

Fraktionspräsident CVP/EVP Bild: Donato Caspari

Auch Gallus Müller, CVP/EVP-Fraktionspräsident aus Guntershausen, weist auf diese Möglichkeit der vorberatenden Gremien hin, zu denen er auch die Fraktionen an sich zählt. Mit der Vorgabe der Kantonsverfassung erübrige sich aber eine geheime Debatte im Grossen Rat.

Ueli Fisch

Fraktionspräsident GLP Bild: Donato Caspari

Dass Ueli Fischs (GLP, Ottoberg) Meinung in die gleiche Richtung zielt, verwundert nicht. War er doch Vorkämpfer für das Öffentlichkeitsprinzip im Thurgau. Als einer von vier Motionären hat er zudem dafür gesorgt, dass die Grossratssitzungen per Livestream im Internet übertragen werden.

Fisch erachtet geheime Debatten als «absolut ausgeschlossen». Wenn die Fraktionspräsidentenkonferenz keine Lösung finde, müsse die Diskussion öffentlich ausgetragen werden. Fisch verweist wie Frischknecht auf die Nicht-Wahl Karin Bétriseys (GP, Kesswil) als Vize-Grossratspräsidentin.

Ausnahme höchstens bei Staatsgeheimnissen

Stephan Tobler

Fraktionspräsident SVP Bild: Reto Martin

In die gleiche Kerbe schlägt Stephan Tobler (SVP, Egnach). Der Grosse Rat habe sich an seine Geschäftsordnung zu halten und Zuschauer und Medien zuzulassen.

«Wir sind die Vertreter des Volkes und das Volk soll wissen, was wir diskutieren und wie begründen.»

Sandra Reinhart

Fraktionspräsidentin Grüne Bild: Donato Caspari

Ähnlich tönt es bei der Amriswilerin Sandra Reinhart, Fraktionspräsidentin der Grünen. «Geheime Debatten sollte es meiner Meinung nach nicht geben», sagt sie und weist auf das Öffentlichkeitsprinzip hin. «Eine mögliche Ausnahme könnte sein, wenn Staatsgeheimnisse diskutiert werden», gibt Reinhart zu bedenken. Das komme aber kaum einmal vor.