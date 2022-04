Ab Ende 2023: Bus Ostschweiz soll Stadtbus Frauenfeld betreiben

Öffentlicher Verkehr Knatsch in Frauenfeld: Stadtrat verspricht, dass es mit Bus Ostschweiz AG keine Qualitätseinbussen gibt – Postauto reicht Beschwerde ein Seit 2001 hat Postauto im Auftrag der Stadt Frauenfeld Fahrgäste im Stadtbus transportiert. Nun hat der Stadtrat den neuen, auf zehn Jahre befristeten Transportauftrag ab Dezember 2023 an die Bus Ostschweiz AG aus dem sanktgallischen Altstätten vergeben. Das Unternehmen kam zuletzt wegen Vorwürfen von Dumpingpreisen bei einem Transportauftrag und widerrechtlich bezogenen Subventionen in die Schlagzeilen. Mathias Frei Jetzt kommentieren 04.04.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadtbusse warten am Bahnhof Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Wir waren nicht unzufrieden mit Postauto Ostschweiz.» Robert Scherzinger, Leiter Stadtbus, sagt das. «Aber», fügt er an, «das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Bus Ostschweiz AG war besser.» Das habe letztlich den Ausschlag gegeben für die aus dem Sanktgaller Rheintal stammende Bus Ostschweiz AG (BOS) – und gegen Postauto. Damit wird die BOS – Stand heute – ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 für zehn Jahre Fahrgäste durch Frauenfeld fahren. Postauto hatte den Transportauftrag seit 2001.

Robert Scherzinger, Leiter Stadtbus. Bild: Andrea Stalder

Dafür stehen aktuell rund 30 Fahrerinnen und Fahrer von Postauto im Einsatz, welche den im Besitz der Stadt befindlichen Fuhrpark mit 13 Bussen und weitere Infrastruktur wie das städtische Busdepot nutzen. Pro Jahr zählt der Stadtbus rund 2,5 Millionen Einsteigerinnen und Einsteiger, insgesamt werden rund 775'000 Kilometer zurückgelegt. Wie einer internen Mitteilung von Postauto an das Personal zu entnehmen ist, beträgt das Auftragsvolumen gemäss Ausschreibung der Stadt fünf Millionen Franken pro Jahr.

Postauto-Offerte war fair kalkuliert

Urs Bloch, Mediensprecher von Postauto. Bild: PD

Postauto hat gegen die Vergabe des Transportauftrags Beschwerde eingereicht beim Thurgauer Verwaltungsgericht. Das bestätigt Urs Bloch, Mediensprecher von Postauto. «Die Enttäuschung ist gross», sagt er. Viele Personen hätten sich für die Ausschreibung ins Zeug gelegt.

«Wir sind nach wie vor überzeugt von der Qualität unserer Offerte.»

Auch seien die Kosten fair kalkuliert gewesen. Postauto habe den Transportauftrag für die Stadt Frauenfeld über all die Jahre gerne ausgeführt. Das Personal sei mit vollem Arbeitseinsatz bei der Sache gewesen.

Zur Mitbewerberin, die nun den Transportauftrag erhalten hat, will der Postauto-Mediensprecher keinen Kommentar abgeben. Fakt ist aber: Die BOS stand in jüngerer Vergangenheit zweimal in den Schlagzeilen – die negativer Natur waren.

Vorwurf in Wil: Unrealistisch tiefes Dumpingangebot

Im Sommer 2021 war der BOS der Transportauftrag für eine neue Buslinie in Wil erteilt worden. Eine Mitbewerberin und Postauto reichten daraufhin aber Beschwerde ein. Der Vorwurf: Das Altstätter Unternehmen habe ein unrealistisch tiefes Dumpingangebot eingereicht. Der Kanton St.Gallen schloss die BOS deshalb aus dem Verfahren aus, worauf diese wiederum Beschwerde einreichte. Das Verfahren vor dem St.Galler Verwaltungsgericht ist derzeit hängig. Aktuell bedient die Regiobus AG aus Gossau die besagte neue Linie.

Im Dezember 2021 kam ein Subventionsbetrug ans Licht. So soll die BOS in den Jahren 2012 bis 2018 unrechtmässige Subventionen von Bund und Kanton St.Gallen in Höhe von 5,5 Millionen Franken bezogen haben. Auch in diesem Fall ist noch hängig, ob die BOS die Gelder rückerstatten muss und ob die Causa auch strafrechtliche Konsequenzen hat. Das Bundesamt für Verkehr liess Mitte März gegenüber diesem Medium verlauten, man habe noch keinen Entscheid getroffen.

In Sachen Qualität Postauto vor BOS

Wie Robert Scherzinger bestätigt, trafen für den zwischen Oktober 2021 und diesem Januar ausgeschriebenen Transportauftrag für den Frauenfelder Stadtbusbetrieb fünf Offerten ein.

«Postauto Ostschweiz hatte bei der Qualität die beste Bewertung. Die Bus Ostschweiz AG hatte aber auch sehr gute Werte.»

Und Scherzinger ergänzt, dass die Qualität zuerst unabhängig vom Preis bewertet worden sei. Aber die Offerte der BOS «überzeugte mit dem wirtschaftlich besten Angebot, ohne dabei die Qualität in den Bereichen Betriebsführung und Personalmanagement vermissen zu lassen». Scherzinger ist überzeugt:

«Die Qualität des Frauenfelder Stadtbusbetriebs wird in Zukunft nicht sinken.»

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Und Stadtrat Andreas Elliker sagt als Departementsvorsteher Bau und Verkehr, man sei sich der negativen Schlagzeilen, welche die BOS gemacht habe, bewusst gewesen. Aber das habe man nicht in die Bewertung der aktuellen Offerte einfliessen lassen dürfen. Mit Beschwerden müsse man heutzutage im öffentlichen Vergabewesen rechnen. Beim Transportauftrag sei ein klar definierter Kriterienkatalog bekannt gewesen. Das Verfahren habe letztlich die BOS als beste Lösung eruiert. Als öffentliche Körperschaft gelte es, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anzustreben.

BOS unterbreitet den Chauffeuren ein Anstellungsangebot

Stadtbusleiter Scherzinger hofft, dass das laufende Verfahren bis Ende Jahr abgeschlossen sei. Er habe ein gutes Gewissen bei der Vergabe des Transportauftrags an die BOS und lobt die detaillierte, ortsbezogene Offerte, die klare Abläufe aufgezeigt habe. Laut Scherzinger wird die BOS jeder Chauffeurin und jedem Chauffeur ein Anstellungsangebot für die Zeit ab Dezember 2023 unterbreiten. Für die Frauenfelder Fahrgäste werde sich ab diesem Zeitpunkt im besten Fall nichts verändern.

Hans Koller, Leiter Markt Bus Ostschweiz AG. Bild: PD

Zum Schluss noch Hans Koller, Leiter Markt bei der BOS: Er freut sich ausserordentlich über den Entscheid aus Frauenfeld zu Gunsten seines Unternehmens und hofft, dass bald Klarheit herrscht in Sachen Transportauftragvergabe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen