Neue Buslinie zwischen Münchwilen und Sirnach eröffnet

Öffentlicher Verkehr Dank bald eröffnetem Fachmarkt: Münchwilen und Sirnach erhalten eine neue Buslinie Am Montagmorgen um 6 Uhr fuhr der erste Bus der neuen Linie 739 vom Bahnhof Münchwilen zum ebenfalls neuen Fachmarkt Ebnet in Sirnach. Olaf Kühne Jetzt kommentieren 02.11.2021, 04.40 Uhr

Busfahrerin Rahel Scheiwiller steuert den Sirnacher Fachmarkt Ebnet an. Bild: Olaf Kühne

So ganz korrekt war die Beschriftung des Busses nicht, mit welchem Busfahrerin Rahel Scheiwiller am Montagmorgen gekonnt die überaus zahlreiche Schar an Medienleuten, Lokalpolitikern sowie Verwaltungs- und Unternehmensvertretern vom Bahnhof Münchwilen zum Sirnacher Fachmarkt Ebnet pilotierte. «Eröffnungsfahrt» stand in grosser Leuchtschrift auf der Front des Gefährts.

Die besagte Fahrt war um halb 10 Uhr morgens gestartet. Indes rollte der erste Bus der neuen Linie 739 bereits um 6 Uhr morgens durch den Hinterthurgau (siehe Kasten). Einen solch frühen Termin wollte die Betreiberin Bus Ostschweiz AG den geladenen Gästen wohl aber nicht zumuten.

Montags bis samstags im Halbstundentakt Die am Montagmorgen eröffnete Buslinie 739 startet hinter dem Bahnhof Münchwilen, steuert in Münchwilen noch die Haltestelle Sirnacherstrasse an, danach in Sirnach die Haltestellen Sonnenberg, Bahnhof und Breite. Endstation ist der Fachmarkt Ebnet, von wo es wieder zum Ausgangspunkt geht. Der Bus fährt montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr und samstags von 6 bis 19 Uhr – jeweils im Halbstundentakt. (kuo)

Das Display im Bus zeigt die wenigen Haltestellen der neuen Linie 739 vollständig an. Bild: Olaf Kühne

Dem Premierencharakter der Fahrt tat diese Petitesse aber keinen Abbruch. Zumal fünf der sechs Haltestellen zwar schon mit Schildern markiert, aber noch nicht behindertengerecht eingerichtet sind. Ebenso ist der Hauptzweck der Buslinie noch gar nicht gegeben: Der Fachmarkt Ebnet in Sirnach mit unter anderem einem Baumarkt und einem Möbelhaus eröffnet erst am kommenden Donnerstag.

Manche der rund hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon jetzt im Markt tätig sind, werden das neue ÖV-Angebot dennoch bereits zu schätzen wissen. Und nicht nur sie. Denn sowohl die Münchwiler Gemeindepräsidentin Nadja Stricker als auch der Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann machten in ihren Ansprachen keinen Hehl daraus, dass für ihre beiden Gemeinden die Erschliessung des Einkaufscenters nicht im Mittelpunkt steht.

Kurt Baumann

Gemeindepräsident Sirnach. Bild: Olaf Kühne

Vielmehr freuten sich beide darüber, dass aufgrund der Linienführung – beide Bahnhöfe werden angefahren – Sirnach und Münchwilen nun endlich wieder mittels ÖV verbunden sind. Ist doch Münchwilen «eisenbahntechnisch» nur mit der Frauenfeld-Wil-Bahn erschlossen, Sirnach wiederum hat zwar einen hervorragenden Bahnanschluss an Winterthur und Zürich. Wer von hier aber ohne Auto ins Alterszentrum Tannzapfenland oder gar in die Kantonshauptstadt Frauenfeld wollte, musste bis anhin den Umweg über Wil in Kauf nehmen. So sagte Kurt Baumann:

«Wir sind uns bewusst, dass es schwierig ist, Dachlatten mit dem Bus zu transportieren.»

Nadja Stricker

Gemeindepräsidentin Münchwilen. Bild: Olaf Kühne

Und Nadja Stricker meinte: «Nun sind in Münchwilen die Voraussetzungen für den Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr nicht mehr zu toppen.»

Freuen dürften sich die beiden Gemeindeoberhäupter auch darüber, dass die neue und wohl defizitäre Buslinie den Steuerzahler nicht belastet. Wie Kurt Baumann ausführte, war die ÖV-Erschliessung mit den Bahnhöfen Wil, Münchwilen und Sirnach eine Vorschrift im Gestaltungsplan des Fachmarktes. So müssen nun die Kosten, welche nicht durch Ticketverkäufe gedeckt sind, durch die Fachmarktbetreiberin Rimaplan AG gestemmt werden.

Am Montag war zu vernehmen, dass man hierfür für die ersten beiden Betriebsjahre eine Pauschale vereinbart habe. Wie hoch diese ist, wollte Rimaplans Key-Account-Managerin Philine Fleischmann aber partout nicht verraten.

Schliesslich kam am Montagmorgen auch die historische Komponente des Unterfangens zur Sprache. «Die Eröffnung einer neuen Buslinie kommt selbst im ÖV-Paradies Schweiz nicht täglich vor», sagte Roland Ochsner, Unternehmensleiter Bus Ostschweiz AG, und erinnerte daran, dass die Planung des Fachmarktes bereits 2002 gestartet war. Nun aber füge sich die Linie 739 «optimal ins Liniennetz von Wil Mobil ein».

Gruppenbild vor blumengeschmücktem Bus: Vertreter dreier Gemeinden, des Busunternehmens, des Fachmarktes sowie weitere Involvierte nach der Eröffnungsfahrt der Buslinie 739. Bild: Olaf Kühne