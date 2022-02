Gartenbeiz-Knatsch: Interpartei Frauenfeld für ein Nebeneinander

Öffentlicher Raum Nach den Diskussionen um Gartenbeiz des «Scharfen Ecks»: Frauenfelder Interpartei spricht sich für ein Neben- statt ein Gegeneinander aus Aufgrund der neu geregelten Nutzung des öffentlichen Raumes ist unklar, ob die Gartenbeiz des «Scharfen Ecks» nicht politischen Standaktionen weichen muss. Nun äussert sich die Frauenfelder Interpartei zum Thema und schlägt versöhnliche Töne an. Denn alle wollten nur das Beste für die Innenstadt. 22.02.2022, 16.10 Uhr

Stein des Anstosses: die Gartenbeiz des Restaurants Zum scharfen Eck. Bild: PD

Die Gartenwirtschaft des Restaurants Zum scharfen Eck beim Sämannsbrunnen soll politischen Standaktionen weichen. Nach den Diskussionen der letzten Wochen in der «Thurgauer Zeitung» und den sozialen Medien zu dieser Causa haben sich die Vertreter und Vertreterinnen der Stadtparteien in ihrer Dachorganisation, der Frauenfelder Interpartei, klar für eine attraktive, lebendige und vielseitige Nutzung der Flächen der Innenstadt ausgesprochen. So heisst in einer von Interparteipräsident Reto Brunschweiler verschickten Medienmitteilung von CH, Die Mitte, EDU, EVP, FDP, GLP, GP, SP und SVP.