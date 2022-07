Thurgau lässt nicht locker: Observation wird neu geregelt

Rechtsstaat Thurgau lässt nicht locker: Observation von Sozialhilfebezügern neu geregelt Mit einer Gesetzesrevision hat der Kanton Thurgau eine gesetzliche Grundlage für die Observation von Sozialhilfebezügern geschaffen. Im Gesetz steht allerdings explizit, dass nur fachlich qualifizierte Personen, die über eine Bewilligung des zuständigen Departementes verfügen, Observationen durchführen dürfen. 04.07.2022, 16.20 Uhr

Hinweise auf Betrug? Sozialhilfebezüger dürfen im Thurgau nur mit Bewilligung observiert werden. Ennio Leanza/KEY

Im Januar hat der Thurgauer Grosse Rat das revidierte Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe verabschiedet. Die Referendumsfrist ist am 21.April unbenutzt abgelaufen. Daher hat der Regierungsrat das Gesetz auf den 1. Juli 2022 in Kraft gesetzt, wie die Staatskanzlei mitteilt.

Mit der Gesetzesrevision wird zur Hauptsache eine gesetzliche Grundlage für die Observation von Sozialhilfebezügern geschaffen. Zudem wird die Verbuchung von Globalpauschalen und die Rückerstattungspflicht für Personen des Asylrechts für den Bereich der Sozialhilfe geregelt. Die Gesetzesrevision hat zur Folge, dass der Regierungsrat die Verordnung zum Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfeverordnung) anpassen muss.

Observationen nur durch Fachleute mit Bewilligung

Einer Konkretisierung in der Sozialhilfeverordnung bedürfen die Bestimmungen zur Observation von Sozialhilfebezügern. Im Zuge der Verordnungsrevision werden zudem die Bestimmung zum Lastenausgleich Flüchtlinge zwischen den Gemeinden im Bereich der Sozialhilfe präzisiert, einzelne Bestimmungen der gegenwärtigen Praxis oder Rechtslage angepasst und überflüssige Paragrafen aufgehoben.

Im Gesetz steht, dass nur fachlich qualifizierte Personen, die über eine Bewilligung des zuständigen Departementes verfügen, Observationen durchführen dürfen. In der Verordnung hat der Regierungsrat das Departement für Finanzen und Soziales als zuständiges Departement definiert. Zudem hat er festgelegt, dass die observierte Person das Recht hat, kostenlose Kopien sämtlicher Akten zu verlangen. Weiter müssen die Akten sicher und durch angemessene bauliche, technische und organisatorische Massnahmen vor unberechtigten Zugriffen, vor unprotokollierten Veränderungen und vor Verlust geschützt werden.

Globalpauschalen und Rückerstattung neu geregelt

Aufgrund der Anpassung des Asylgesetzes per 1. Februar 2014 haben Flüchtlinge, denen die Schweiz Asyl gewährt hat, nach fünf Jahren rechtmässigen Aufenthalts in der Schweiz in der Regel noch keinen Anspruch auf eine Niederlassungsbewilligung. Die Sozialhilfeverordnung nimmt aktuell aber Bezug auf die Erlangung der Niederlassungsbewilligung. Dies, obwohl die Idee des Lastenausgleichs darauf beruht, dass nach dem Ende der Finanzierung durch den Bund der Kanton während fünf Jahren die Hälfte der ausgewiesenen Kosten für anerkannte Flüchtlinge übernimmt. Der Bezug zur Niederlassungsbewilligung bei der Berechnung des Lastenausgleichs soll mit der Formulierung durch den Hinweis auf das Ende der Kostenerstattung des Bundes mittels Globalpauschalen ersetzt werden. Der Regierungsrat hat die Sozialhilfeverordnung damit der Praxis des Sozialamtes des Kantons Thurgau angepasst. (red)