Oberhofen-Lengwil Drei Neue stellen sich für die Primarschulbehörde zur Wahl Nebst den beiden Bisherigen Christian Bänziger und Erika Konrad kandidieren in Oberhofen-Lengwil Marc Adam, Rebecca Lösch und Nadja Miani für einen Sitz in der Primarschulbehörde. 11.02.2021, 04.10 Uhr

Auf dem Pausenplatz der Primarschule Oberhofen-Lengwil gab es im September 2016 ein Klavier, auf dem alle Schüler spielen konnten. Nun stellen sich für die Primarschulbehörde drei neue Kandidaten zur Wahl. Bild: Andrea Stalder



(red) Auch in Oberhofen-Lengwil finden am 7. März Gesamterneuerungswahlen für die Schulbehörde statt. Nun teilt das Gemeindeforum Lengwil mit: «Christian Bänziger und Erika Konrad, die verbleibenden Mitglieder der Primarschulbehörde Oberhofen-Lengwil, können sich freuen: Drei Kandidierende sind gefunden, somit werden voraussichtlich fünf Personen an der Wahl in die Vorsteherschaft teilnehmen.» Das Gemeindeforum Lengwil schlägt als neue Mitglieder folgende Personen vor: Nadja Miani, Rebecca Lösch und Marc Adam.

Nadja Miani, Kandidatin für die Primarschulbehörde Oberhofen-Lengwil. Bild: PD

Nadja Miani ist Jahrgang 1984 und wohnt mit ihrem Ehemann Michele seit sieben Jahren im Obstgarten. Miani ist Mutter von zwei schulpflichtigen Mädchen im Alter von 6 und 8 Jahren. Sie hat Primar- und Sekundarlehrerin studiert und unterrichtete bis im Sommer 2020 in Kreuzlingen an der Sekundarschule. Zudem beschäftigt sie sich leidenschaftlich gerne mit Kunst. In ihrer Freizeit geniesst sie auch gerne ein leckeres Essen mit Freunden bei einem feinen Glas Wein.

Eine Primarlehrerin und ein Hobbykoch

Rebecca Lösch, Kandidatin für die Primarschulbehörde Oberhofen-Lengwil. Bild: PD

Die 42-jährige Rebecca Lösch ist mit Steffen Lösch verheiratet. Sie wohnen seit sechs Jahren zusammen mit zwei Söhnen und einer Tochter im Alter von 16, 14 und 12 Jahren in Oberhofen. Die Kandidatin arbeitete als Primarlehrerin in Romanshorn. Seit 2018 unterrichtet sie mit einem Pensum von 50 Prozent in der Integrationsklasse für fremdsprachige Kinder in Kreuzlingen. Lösch verbringt gerne Zeit in der Natur zum Beispiel im Garten, bei Spaziergängen oder Wanderungen.

Marc Adam, Kandidat für die Primarschulbehörde Oberhofen-Lengwil. Bild: PD

Marc Adam ist Jahrgang 1983, lebt seit fünf Jahren in Lengwil und ist mit Fabienne Adam verheiratet. Zusammen mit ihren Kindern, der 4-jährigen Joline und dem 2-jährigen Louis, wohnen die beiden im Quartier Oberwies. Adam absolvierte eine Lehre als Polymechaniker in der Mowag. Berufsbegleitend liess er sich zum Technischen Kaufmann ausbilden. Aktuell ist er in der Arbeitsvorbereitung tätig, hauptsächlich für Motorenbau und Vormontage. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Familie und Freunden. Zudem kocht er gerne und ist zu Hause oft in seiner Werkstatt anzutreffen.

«Gerne möchten die drei Neuen mit den zwei Bisherigen in unserer Primarschulbehörde aktiv die Rahmenbedingungen der Schule mitgestalten.» Die Mitglieder des Gemeindeforums sind sehr glücklich, dass nun genügend geeignete Bewerbungen vorliegen und einer weiterhin gut funktionierenden Schulbehörde nichts im Wege steht. Wir empfehlen alle fünf zur Wahl.