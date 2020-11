«Ob gemeinschaftliche Aktivitäten stattfinden, hängt von den Bewohnern ab»: Frauenfelder Architektin zeichnet für Frauenfelder Mehrgenerationensiedlung Heimspiel mit Premiere: Für das Projekt Enfilade, das sich im Wettbewerb für die Mehrgenerationensiedlung im Frauenfelder Kurzdorf als Sieger herauskristallisiert hat, ist die Frauenfelder Architektin Barbara Müller mitverantwortlich. Für rund 50 Millionen Franken sind 100 Einheiten für altersdurchmischtes Wohnen geplant. Samuel Koch 16.11.2020, 04.10 Uhr

Die Visualisierung zeigt einen der geplanten Gemeinschaftsräume im Projekt «Generation Wohnen Burgerholz». Bild: PD/Müller Mantel Architekten/Stefanie Scherer Architektur

Ihre Vergangenheit hat ihr geholfen, häufiger den Weg zurück nach Frauenfeld zu finden. Für einmal hat jedoch nicht ein Besuch im Elternhaus sie in ihre Heimatstadt zurückgezogen, sondern ihr Beruf als Architektin. Barbara Müller sagt:

«Ich komme gerne zurück und bin im Herzen auch immer noch Frauenfelderin.»

Barbara Müller, Architektin bei Müller Mantel AG Zürich. Bild: PD

Mittlerweile wohnt die 37-Jährige aber in Zürich und fühlt sich dort pudelwohl. Als Architektin ist Müller mit ihrem Büropartner Malik Mantel seit sechs Jahren selbstständig. Mit seinen neuesten Plänen hat das Nachwuchsbüro Müller Mantel Architekten AG in Zusammenarbeit mit Stefanie Scherer Architektur den Wettbewerb der Heimstättengenossenschaft Winterthur (HGW) gewonnen.

Die HGW will mit der Stadt Frauenfeld im Sonnmatt-Quartier die Mehrgenerationensiedlung «Generation Wohnen Burgerholz» umsetzen. Für geschätzte 50 Millionen Franken sollen dort 100 Einheiten für altersdurchmischtes Wohnen entstehen. «Wir haben uns extrem über den Entscheid des Beurteilungsgremiums gefreut», sagt Barbara Müller heute.

Genossenschaftliche Kindheit im Eisenwerk

Vergangene Woche hat die HGW die Pläne des Siegerprojekts in der Konvikthalle in Frauenfeld vorgestellt. «Dort habe ich früher Basketball gespielt und selber Trainings geleitet», sagt Müller, ein ehemaliges Mitglied des Frauenfelder Basketballvereins CVJM.

Architekten des Siegerprojekts, darunter Barbara Müller (im blauen Pullover) in der Konvikthalle. Bild: Andrea Stalder

Aufgewachsen ist sie in einer Wohnung der Genossenschaft Eisenwerk. «Diese Zeit hat mich sicher sehr geprägt», sagt Müller. Nach der Matura an der Kanti und einem Auslandjahr in Bolivien begann sie ihr Architekturstudium an der ETH Zürich. «Das hat viel Zeit in Anspruch genommen», sagt Müller. Durch eine Assistentenstelle im Institut, das ihr als sicheres Standbein diente, konnte sie sich schliesslich mit dem ehemaligen Kommilitonen Malik Mantel in die Selbstständigkeit wagen.

Dank ihren Eltern Elisabeth und Werner ist Barbara Müller immer auf dem Laufenden, was in Frauenfeld und der Region grad läuft. Dass sie im Wettbewerb der HGW wegen ihrer Vergangenheit und ihren Wurzeln einen Vorteil gehabt habe, glaubt sie nicht. Müller sagt:

«Wir stellen uns diesem speziellen Wettbewerbsverfahren.»

Speziell deshalb, weil der Fokus auf den soziologischen Aspekten lag. Jedenfalls ist der Erfolg im Bereich des Wohnungsbaus für Müller und ihren Büropartner Neuland. Für ein gemeinschaftliches Zusammenleben in der Siedlung konnten sie mit der sozialen Dichte optimale Leitplanken setzen. «Ob gemeinschaftliche Aktivitäten dann tatsächlich stattfinden, hängt vor allem von den Bewohnern ab», sagt Müller.

Siedlung steht für Aussenstehende offen

Architektonisch fokussiert «Enfilade», ein Begriff zur Erschliessung von Räumen, auf die Einbettung ins bestehende Quartier. Im Burgerholz sei die Situation anders als in stark urbanisierten Räumen, wo neue Siedlungen gegen aussen eher abgegrenzt werden. «Wir haben alles umgedreht, um den Grünraum von aussen auch in die Siedlung zu bringen», sagt Müller.

Die Visualisierung zeigt den Begegnungsraum zwischen den vier Gebäudekomplexen. Bild: PD/Müller Mantel Architekten/Stefanie Scherer Architektur

So stünde die Siedlung auch Aussenstehenden offen. Zudem sollen verschiedene Gemeinschaftsräume Begegnungen ermöglichen.« Die Bewohner können sie in Beschlag nehmen und ihr Innenleben frei gestalten», sagt Müller.

Den Austausch zwischen dem Architektenteam und dem involvierten Landschaftsarchitekten Andreas Geser aus Zürich sowie dem Soziologen Alex Willener aus Luzern bezeichnet Müller als sehr konstruktiv und befruchtend. «Man muss sich finden, aber wir haben uns immer wieder gegenseitig den Fokus geschärft», sagt sie.

Wie es jetzt für sie weitergeht, steht noch offen. Nach dem Kennenlernen mit den Verantwortlichen der HGW und der Stadt folgt nun eine Überarbeitung ihres Siegerprojekts. Müller sagt: «Wir hoffen, dass wir möglichst bald damit starten können.» Dank diesem langfristigen Projekt zieht es Müller also in nächster Zeit vermehrt zurück in ihre Heimat.