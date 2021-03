Nutzungskonflikt «Wir wollen keine Waldpolizei»: Die Thurgauer Waldeigentümer erwarten aber klare Regeln für die Waldbenutzung und entsprechende Sanktionsmöglichkeiten «Wer hat im Wald eigentlich das Sagen?» Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Das zeigte sich im Thurgauer Grossen Rat bei der Diskussion zur gleichnamigen Interpellation von Kantonsrat Franz Eugster. In zwei Punkten herrscht jedoch über alle Fraktionen hinweg Einigkeit: Keinesfalls soll am Grundsatz gerüttelt werden, dass der Wald den Nutzern als Erholungsraum zur Verfügung steht. Und: Mit Aufklärung lässt sich mehr erreichen als mit Drohungen. Hans Suter 15.03.2021, 10.00 Uhr

Im Biessenhofer Wald haben Biker eine regelrechte Piste gebaut. Waldbesitzer Tobias Laib, Marcel Gähwiler, Obmann Jagdrevier Erlen, und Revierförster Matthias Tanner (von links) begutachten eine der illegalen Sprungschanzen. Bild: Reto Martin

«Die Bedeutung des Waldes ist für unsere Bevölkerung sehr vielseitig», hält Franz Eugster (CVP, Bischofszell) in seiner Interpellation fest. Die Liste der Vorteile ist fast endlos. Doch die grosse Beliebtheit des Waldes führt zunehmend zu Interessenkonflikten unter den verschiedenen Anspruchsgruppen wie Waldeigentümern, Forstwarten, Jägern, Sportlern oder Spaziergängern, um nur einige zu nennen.

Mit seiner Interpellation wollte Eugster deshalb von der Regierung wissen, wie sie diese Problematik einschätzt und ob das Nutzerverhalten und die Sanktionsmöglichkeiten im Thurgauer Waldgesetz ausreichend geregelt seien, inwiefern die Waldeigentümer selber über ihren Wald bestimmen können und ob die Bevölkerung ausreichend über das Thema Waldnutzung sensibilisiert sei.

Der Druck auf den Wald hat zugenommen

Kantonsrat Franz Eugster (SVP, Bischofszell) Bild: PD

«Auch der Regierungsrat stellt fest, dass es im Wald immer wieder Interessenkonflikte gibt – in unterschiedlicher Ausprägung und in verschiedenen Konstellationen», heisst es in seiner Antwort. Trotz vorhandener Differenzen hält er die Situation – im Gegensatz zu den Waldbesitzern – aber nicht für problematisch. «Gesellschaftliche Interessensfragen müssen immer wieder neu ausgehandelt werden.» Die regelmässige Revision der gesetzlichen Grundlagen bietet in den Augen der Regierung die Möglichkeit, wo nötig, neue Regelungen zu treffen.

Vorschriften zum richtigen Verhalten der Waldnutzerinnen und Waldnutzer sind nach Auffassung der Regierung auf der Ebene von Bund und Kanton grundsätzlich vorhanden, «wobei im kantonalen Gesetz die Strafbestimmungen weitgehend fehlen». Der Regierungsrat räumt hier freimütig ein:

«Diese wären insbesondere im Interesse der Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer sowie der Forstdienste wichtig, die für den Vollzug zuständig sind.»

Der oft zitierte Artikel 699 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) stipuliert das freie Bewegungsrecht in Wald und Weide und stammt aus dem Jahr 1912. «Damals zählte der Thurgau rund 135'000 Einwohnerinnen und Einwohner», hält die Regierung einordnend fest. «Bis heute hat sich die Einwohnerzahl mit über 280'000 mehr als verdoppelt.» Der Druck auf den Wald habe nur schon deshalb zugenommen.

Nur eine einzige Strafbestimmung im kantonalen Waldgesetz

Im kantonalen Waldgesetz findet sich nur eine Strafbestimmung. Diese betrifft Verstösse gegen das Paintball-Verbot. Gemäss Paragraf 37 wird mit Busse bis zu 20'000 Franken bestraft, wer gegen das Verbot nach Paragraf 13a des Waldgesetzes verstösst. Gemäss dieser Bestimmung sind Freizeitaktivitäten im Wald, deren Zweck im Treffen oder Markieren von Personen oder Gegenständen mit Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen besteht, wie insbesondere Paintball-Spiele, verboten.

«Der Thurgauer Gesetzgeber hat es jedoch unterlassen, Strafbestimmungen für andere kantonalrechtliche Tatbestände zu schaffen», räumt der Regierungsrat ein. In der laufenden Revision des kantonalen Waldgesetzes sei deshalb vorgesehen, diesen Mangel zu beheben. Laut Regierungsrätin Carmen Haag wird die Vernehmlassung des Waldgesetzes noch in diesem Jahr erfolgen.

Mittels Grundlagen ein Ausufern verhindern

Der Wald ist Lebensraum für mehr als 20'000 Tier- und Pflanzenarten. Im Bild ein Edelmarder im Waldreservat Schaaren in Diessenhofen. Bild: Donato Caspari

Der Vorstand von «Wald Thurgau», dem auch Kantonsrat Franz Eugster angehört, begrüsse es sehr, dass sich viele Leute in geordnetem Rahmen im Wald aufhalte. «Aber wo sich viele Leute aufhalten, ist es unabdingbar, dass man sich auch an einige Regeln hält», mahnt Eugster. «Leider stellen wir vermehrt fest, dass Verhaltensregeln im Wald nicht eingehalten werden.» Im Unterschied zur Regierung halte er dies aber schon für problematisch. Es gelte, jetzt Grundlagen zu schaffen, damit die Situation nicht ausufere.

«Wir wollen keine Waldpolizei», schränkt Eugster ein. «Aber wir wollen die rechtlichen Voraussetzungen, damit grobe oder wiederkehrende Missachtungen geahndet werden können.» Das sieht die Regierung ähnlich. Aus ihrer Sicht könnten beispielsweise folgende Verhaltensweisen unter Strafe gestellt werden:

Durchführung bewilligungspflichtiger Veranstaltungen im Wald ohne Bewilligung

Reiten und biken abseits von Waldstrassen, Waldwegen oder besonders bezeichneten Pisten

Erstellung, Erweiterung oder Zweckentfremdung nicht forstlicher Kleinbauten oder Anlagen

Vornahme nachteiliger Nutzungen ohne Bewilligung

Missachtung von Anordnungen des Forstdienstes

Alle wollen für alle das Beste

Der Wald ist Lebensraum für rund 20'000 Tier- und Pflanzenarten. Im Wald werden von den Menschen mehr als 80 Freizeitaktivitäten ausgeübt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit im Wald, was grosse Unruhe bringt. «Der Wald ist keine Allmend. Trotzdem ist er eine Art Allgemeingut. Das ist aber kein Freipass, alles Mögliche und Unmögliche zu tun», versucht es Paul Koch (SVP, Oberneunforn), der selber Revierförster ist, auf den Punkt zu bringen. Über alle Fraktionen hinweg herrscht zumindest in zwei Punkten Einigkeit: Keinesfalls soll am Grundsatz gerüttelt werden, dass der Wald den Nutzern als Erholungsraum zur Verfügung steht. Und: Mit Aufklärung lässt sich mehr erreichen als mit Drohungen.

Im Thurgau gibt es nebst dem Staat und staatsnahen Institutionen rund 9000 private Waldeigentümer. Deren durchschnittliche Waldfläche beträgt nur gerade 1,3 Hektaren. Das entspricht einem Rechteck von 100 auf 130 Meter Seitenlänge oder umgerechnet knapp zwei Fussballfeldern. Dass viele Waldparzellen bei dieser Kleinteiligkeit längst nicht mehr kostendeckend bewirtschaftet werden können, liegt auf der Hand. Deshalb dürfte es in der Vernehmlassung zur Revision des Thurgauer Waldgesetzes auch zu Diskussionen über Abgeltungsmöglichkeiten zu Gunsten von privaten Waldbesitzern kommen.

Die Frage der Interpellation «Wer hat im Wald eigentlich das Sagen?» bleibt weiterhin unbeantwortet. So viel aber lässt sich sagen: Die Eigentümer haben wenig zu sagen. Die Vernehmlassung zur Gesetzesrevision wird schon deshalb mit Spannung erwartet.