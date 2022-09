Frauenfelder Nussproduzent Christof Gubler zeigt seine Plantage

Landwirtschaft Nussproduzent Christof Gubler zeigt seine Plantage Rund 20 Besucherinnen und Besucher liessen sich am Samstag die Frauenfelder Nussproduktion zeigen. Evi Biedermann 04.09.2022, 16.26 Uhr

Bauer Christof Gubler führt den Rundgang.

Im Thurgau werden auf einer Fläche von 35 Hektaren Nüsse angebaut. Eine davon befindet sich im Osten von Frauenfeld, wo Christof Gubler 2020 auf 5000 Hektaren Pachtland 1000 Walnussbäume pflanzte.

Damit sei die Anbaufläche ausgeschöpft, sagt Gubler. Der Sohn des Hörhausener Nusspioniers Heinrich Gubler führt am Samstag durch seine Plantage. «Es ist wahrscheinlich die letzte grössere Plantage, die im Thurgau gesetzt wurde.» Würde man weiteranbauen, so Gubler, drohe in ein paar Jahren eine Überproduktion, was den Absatz der Nüsse schwächen würde.

Verarbeitet und vermarktet werden die Nüsse von der Nuss Thurgau AG, Hörhausen, Präsident ist Christof Gubler. Aktuell werden etwa 20 Tonnen Nüsse verarbeitet. Gemäss Gubler entspricht das einem Viertel bis einem Fünftel der zukünftigen erwarteten Menge. Denn bis ein Nussbaum den vollen Ertrag abwirft, dauert es 10 Jahre. Die meisten Nüsse werden in Hörhausen direkt verkauft, in den Detailhandel gelangt nur ein kleiner Teil und nur für kurze Zeit. «In Zukunft wird das schweizweit und für länger sein», hält Gabler fest.

Obwohl der gelernte Bauer und Ingenieur Agronom ETH biologisch produziert, kann er seine Nüsse nicht als bio verkaufen. Dazu fehlt ihm für seinen Betrieb das entsprechende Zertifikat, die Knospe. Um diese zu bekommen, müsste er eine eigene Betriebsstätte haben. Eigentlich hat er bereits eine solche in Hörhausen, aber in der Halle sind auch die Betriebe seines Vaters und der sechs Aktionäre und zugleich regionalen Produzenten der Nuss Thurgau AG eingemietet. «Ich sehe den Sinn nicht ein, dass ich hier ausziehe, nur um Richtlinien zu erfüllen», sagt er dazu.

Nebst vielen Infos über Anbau, Pflege, Produktion und Lagerung von Baumnüssen erhalten die rund 20 Rundgangteilnehmer auch Tipps dazu. Eine Frau wollte wissen, warum die im Laden gekauften Nusskerne immer schnell ranzig würden. Gubler vermutet, dass es sich dabei um Importware aus Anbauländern wie Chile, Moldawien oder Kalifornien handelt, wo die Nüsse in der Rekordzeit von acht Stunden getrocknet werden. «Bei uns dauert der Prozess drei Tage.»

Einfluss auf die Qualität hat auch die Lagerungstemperatur. Ideal sei im Kühlschrank. Bei 5Grad können Baumnüsse dort ein Jahr, im Tiefkühler gar zwei Jahre lang gelagert werden.