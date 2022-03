Politisch Hüttwilen will in Nussbaumen Bauland verkaufen

Liegenschaften Bauland im Angebot: Politisch Hüttwilen will in Nussbaumen 5420 Quadratmeter verkaufen – für Wohnbauten und ruhiges Kleingewerbe Zwischen 1,7 bis 1,9 Millionen Franken beträgt der Wert von Bauland am südlichen Ortsrand von Nussbaumen. Der Hüttwiler Gemeinderat will das zum Teil belastete Bauland verkaufen. Im Juni soll das Geschäft ein erstes Mal der Gemeindeversammlung vorgestellt werden. Ein Gestaltungsplan ist Pflicht und soll gewährleisten, dass das Land zwar verdichtet, aber ortsbildverträglich genutzt wird. Mathias Frei 11.03.2022, 16.45 Uhr

Sollen verkauft werden: 5420 Quadratmeter Bauland an der Kreuzung Hofwies-/Uerschhauserstrasse in Nussbaumen. Bild: Ralph Ribi

Da weiden Schafe auf der Wiese. Und daneben ist ein Abstellplatz. Doch wenn es nach dem Hüttwiler Gemeinderat geht, soll auf der Parzelle im südlichen Teil Nussbaumens an der Ecke Hofwies-/Uerschhauserstrasse dereinst gelebt und gearbeitet werden. Die Parzelle mit der Nummer 2053 ist gesamthaft 6312 Quadratmeter gross, davon liegen 5420 Quadratmeter in der Wohn- und Arbeitszone (WA). Das Land gehört der Politischen Gemeinde, die nun bestrebt ist, eines der letzten Stücke an unbebauter Bauzone auf Gemeindegebiet einer sinnvollen Nutzung unter dem Aspekt der Innenverdichtung zuzuführen.