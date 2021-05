Nussbaumen Zwei Jahre lang ist er im Boden gereift: Das Weingut Saxer birgt seinen Erdwein Vergangenes Jahr noch musste das Nussbaumer Weingut Saxer auf den Anlass verzichten. Am Sonntag haben rund 50 Gäste aus der ganzen Schweiz die Erdweinbergung mitverfolgt und anschliessend degustiert. Manuela Olgiati 02.05.2021, 16.40 Uhr

Werner Meier vom Weingut Saxer schaufelt ein Erdweinfass frei. Bild: Manuela Olgiati

Es ist ein Ausflug für Kenner und Geniesser. Am Sonntagmittag fährt Eugen Akeret mit drei Eichenfässern auf dem Traktoranhänger ins Weingut Saxer. Die Idee, Weinfässer zur Reifung ins Erdreich einzugraben, kam Fredy Saxer und Sohn Jimmy Saxer im Jahr 2006. Zum 14. Mal hat die Familie Saxer zur Erdweinbergung eingeladen. Pandemiebedingt konnte der Anlass letztes Jahr nicht durchgeführt werden. Jimmy Saxer sagt später bei der Degustation:

«Die Zeit zu reifen hat dem Wein gutgetan.»

Rund 50 Gäste aus der ganzen Schweiz waren vor Ort und freuten sich über den stimmigen Anlass. Viele kennen sich untereinander und kommen jedes Jahr. Und immer ist es ein besonderes Erlebnis, zuzusehen, wie die Baggerschaufel im Rebberg ins Erdreich greift.

Eingespieltes Team

Auch die Gäste, welche das erste Mal dabei waren, zeigten sich beeindruckt vom eingespielten Team, das für die Bergung der drei Eichenfässer besorgt war. Baggerführer Jakob Hausherr wusste exakt, an welcher Stelle er graben musste, und führte die Maschine zielgerichtet. Werner Meier lockerte zusätzlich mit der Schaufel die Erde frei und befestigte ein Fass nach dem andern mit dem Haken, bis alle Fässer sicher an der Oberfläche waren.

Das ganze Prozedere dauerte wenige Minuten. Zwei Jahre lang lag diese Weinspezialität bei konstant zehn bis elf Grad zweieinhalb Meter unter der Erdoberfläche in einer Ökowiese. Je 225 Liter Erdwein sind in einem Fass enthalten. Nun kommen die Weinliebhaber in den Genuss.

Jimmy Saxer (Mitte) mit den Paten des Erdweins, Urs Amstad und Beatrice Wattinger. Bild: Manuela Olgiati

Wenn Saxer den Schlauch ansetzt und die ersten Proben abzapft, wird es emotional. «Die Farbe stimmt», sagte Jimmy Saxer. Beatrice Wattinger und Urs Amstad sind Gotte und Götti des neuen Erdwein-Jahrgangs. Beide sagen begeistert: «Dieser Erdwein mundet sehr.»