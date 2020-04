Nussbaumen hat jetzt auch einen Mittagstisch, aber es fehlt noch der Mahlzeiten-Lieferdienst Für Primarschüler in Nussbaumen gibt es an zwei Tagen pro Woche eine Betreuung über Mittag Mathias Frei 18.04.2020, 04.20 Uhr

Vorbereitungen für ein Mittagstischsangebot.

(Bild: Georgios Kefalas/Keystone)

Analog zum Mittagstisch der Primarschule Hüttwilen gibt es ein solches Angebot nun auch für die Primar Nussbaumen. Dies teilt der zuständige Hüttwiler Gemeinderat Mario Poletti in der aktuellen Ausgabe der «Seebachtaler News» mit. Finanzierung und Organisation seien in Nussbaumen identisch zu Hüttwilen. Der Mittagstisch sei Anfang Februar, also zu Beginn des zweiten Schulsemesters gestartet, heisst es. Derzeit werde das Angebot, das im Saal der Alterssiedlung Nussbaumen stattfindet, am Dienstag von sechs bis acht Kindern genutzt, am Freitag von deren acht bis zehn.