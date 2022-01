Weingut Saxer schenkt in der Nussbaumer Badi Glühwein aus

Nussbaumen Bei schönem Wetter liegt am Nussbaumersee Glühweinduft in der Luft Jeweils an den Sonntagen mit schönem Wetter überrascht das Nussbaumer Weingut Saxer die Besucher der Nussbaumer Badi mit Glühwein. Es gibt auch Essen im Take-away und Glühwein zum Nachhausenehmen. Das Angebot läuft noch bis Ende März. Roland Müller 28.01.2022, 05.10 Uhr

Jimmy schenkt den über dem Feuer erhitzten Glühwein aus. Bild: PD

Attraktion in der Nussbaumer Badi: Wie schon im vergangenen Jahr schenkt das Weingut Saxer jeweils am Sonntag Glühwein aus. Im Thurgauer Seebachtal zählt der Nussbaumersee mit dem Hüttwiler- und Hasensee zu den drei Endmoränengletscherseen. Der rund 25 Hektar grosse und bis zu 3,9 Meter tiefe See ist im Sommer ein beliebter Badesee und wird im Winter als Naherholungsgebiet geschätzt. Jimmy Saxer sagt:

«Wir hatten mit diesem Anlass im vergangenen Jahr sehr viel Erfolg, und es gab viele positive Rückmeldungen.»

Deswegen wurde wieder die Bewilligung vom Gemeinderat eingeholt, sodass man nun zweiten Mal Nägel mit Köpfen machen konnte. Das Weingut lädt jeweils am Sonntag bei gutem Wetter von 11 bis 16 Uhr auf einen Glühwein an den Nussbaumersee ein.

Coronakonform Glühwein trinken

Obwohl die Temperaturen bisweilen frisch sind, haben bereits viele Besucher einen Glühwein am Nussbaumersee genossen. Einige waren über dieses sympathische und zum Winter passende Angebot überrascht. Der Besuch ist ein spezielles Erlebnis, um mitten in der prächtigen Naturlandschaft Glühwein zu geniessen. Gerade in den Zeiten der Pandemie werden solche Anlässe im Freien, wo man sich schutzkonform treffen kann, sehr geschätzt, weil so ein verbaler Austausch möglich ist.

Die Gäste in der Nussbaumer Badi. Bild: PD

Wer keinen Glühwein mag, für den steht ein Glas Wein bereit. Mit seinem Team sorgt Saxer vor Ort für eine tolle Stimmung. Während er dafür sorgt, dass immer genügend Glühwein bereitsteht, der über dem offenen Feuer erhitzt wird, sind die beiden versierten «Köche» Andreas Aeschbacher und Urs Amstad damit beschäftigt, den Besuchern eine feine Rieslingsuppe zuzubereiten. Saxer erklärt:

«Wir überraschen die Besucher jeden Sonntag mit einer anderen Spezialität als Take-away.»

Im ausgeschenkten heimischen Glühwein steckt viel Regionalität. «Hinter Glüh steht eine Interessengemeinschaft von Produzenten, die auf kreative Weise überschüssigen Lebens- und Genussmittel eine neue Bestimmung verleiht», sagt Saxer. Konkret wird dabei Most und Wein mit einer Gewürzessenz veredelt, kurz pasteurisiert und anschliessend abgefüllt. «Auf diese Weise entsteht etwas Neues, Wertiges und Regionales, das im wahrsten Sinne des Wortes seelenerwärmend wirkt», fügt Saxer an. Der Glühwein kann in einer 75-cl-Flasche oder einem 5-Liter-Bag mit nach Hause genommen werden.