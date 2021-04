Kultur Premiere gelungen: Der erste Livestream aus dem Frauenfelder Eisenwerk blieb nur zwanzig Sekunden ohne Ton Nach fünf Monaten fand im Eisenwerk wieder ein Konzert statt – allerdings ohne Publikum vor Ort. Christoph Heer 02.04.2021, 16.45 Uhr

«Peter Roth’s Beyond Blue» am heimischen Bildschirm: Über 100 Personen verfolgen das Konzert im Stream. Bild: Christoph Heer

Melodiös, zum Teil sphärisch, klangvoll und zwischendurch Peter Roths gesprochene Inputs – alles in allem ein tolles, kurzweiliges Konzert. Es ist zeitgleich der Premierenauftritt von «Peter Roth’s Beyond Blue», und dies ohne Publikum vor Ort im Eisenwerk, dafür schon nach wenigen Minuten mit über 100 Usern zu Hause am Bildschirm. Kontinuierlich schalten sich mehr User dazu, waren es zu den ersten beiden Kompositionen von Bob Dylan noch rund 50, verdoppelt sich das Ganze schnell.

Es ist das erste Mal, dass das Eisenwerk ein Konzert streamt, da soll man beide Augen zudrücken, wenn die ersten 20 Sekunden nicht zu hören sind, die Begrüssung wird einfach wiederholt. Und als es ernst gilt, sind Kameras und Mikrofone bereit– so wie es die Band ist. Peter Roth (Vocals, Piano), Barbara Balzan (Vocals), Michael Neff (Trompete, Flügelhorn), Maurizio Grillo (Drums) und Adelina Filli (Keyboard) haben sichtlich Spass an der Sache. «Uns ist es richtig wohl, hier zu sein und zu musizieren, ein richtiges Vergnügen, mit meinen Freunden Musik zu machen», bestätigt denn auch Bandleader Peter Roth, just als auch schon die ersten Twint-Beiträge als Kollekte eingehen.

Es folgen Songs, welche sich in den Genres zwischen Poesie und Mystik, zwischen Jazz und modaler Musik bewegen. Und stets vermag das neugegründete Quintett für überraschende Klangwolken zu sorgen. So überraschend, dass sogar ein User in Nairobi in die Chatleiste schreibt: «Perfect Concert for Holy Thursday and Lockdown in Nairobi. Vielen Dank.»

Eine Premiere, ein Abenteuer. Im Schnitt rund 110 Zuschauer und Zuhörer zu Hause, auch ein Livestream kann gut sein, sollte aber schnellstmöglich wieder durch «richtige» Konzerte ersetzt werden – dem Eisenwerk wäre es zu wünschen.