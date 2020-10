Nur kein normales Schulhaus: Die Sonderschule Glarisegg in Steckborn hat ein Gewinnerprojekt für den geplanten Schulhausersatzbau gekürt Die Sonderschule Glarisegg in Steckborn renoviert für zehn Millionen Franken ihre Anlage. Am Montag hat sie das Siegerprojekt präsentiert. Es stammt von einem Architektenduo aus Basel. Rahel Haag 19.10.2020, 18.59 Uhr

Das Modell des Siegerprojekts Pivot für den Ersatzneubau der Schulstiftung Glarisegg mit Blick vom Untersee her. Bild: Rahel Haag

Beim ersten Anruf erreichte er ihn nicht. Architekt Srdjan Zlokapa musste zurückrufen. Auf diese Weise erfuhr er von Roger Forrer, Präsident des Stiftungsrates Glarisegg, dass «Pivot» das Rennen gemacht hatte. Zlokapa hatte das Projekt gemeinsam mit Architektin Magdalena Stadler beim Wettbewerb für den Schulhausersatzbau der Schulstiftung Glarisegg in Steckborn eingereicht. Zlokapa sagt:

«In dem Moment wollte ich eigentlich etwas Schlaues sagen, aber ich war sprachlos.»

Die beiden jungen Architekten aus Basel strahlen bei der Präsentation ihres zweiten gemeinsamen Projekts am Montagnachmittag in Frauenfeld um die Wette.

Eine reizvolle Herausforderung für die Architekten

Eine der Anforderungen: Die Schulstiftung Glarisegg wollte kein normales Schulhaus. «Das war eine reizvolle Herausforderung für uns», sagt Zlokapa. Ihre Vision: Aus dem Schulhaus sollte ein Campus werden. Am Ende hat sich das Duo für drei eingeschossige Pavillionbauten in Holzskelettbauweise entschieden und damit alles richtig gemacht. Roger Forrer sagt:

«Bei uns gehen rund 50 Schüler im Alter zwischen 6 und 16 Jahren ein und aus.»

Roger Forrer, Stiftungsratspräsident Bild: Andrea Stalder

Und diese könnten nicht alle denselben Eingang nehmen. «sonst rumpelt’s.» Im Projekt Pivot ist ein Gebäude für die Unter-, eines für die Mittel- und das dritte für die Oberstufe vorgesehen. «Pivot» ist französisch und bedeutet «Drehpunkt». In ihrem Projekt stelle das Haupthaus ebendiesen dar, erklärt das Duo. Gesamtleiter Lorenz Odermatt sagt:

«Das Projekt entspricht zu 90 Prozent unseren Wünschen.»

Lorenz Odermatt, Gesamtleiter Bild: Andrea Stalder

«Über die restlichen 10 Prozent reden wir noch», sagt er mit einem Lächeln Richtung Stadler und Zlokapa.

Bezug pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum

In einem nächsten Schritt muss mit dem Kanton noch die Finanzierung geklärt werden. Insgesamt kostet das Projekt rund zehn Millionen Franken. Für das kommende Jahr ist die Planung vorgesehen, im Sommer oder Herbst soll voraussichtlich die Baueingabe erfolgen. Somit könnte der Startschuss für den Bau im Winter 2021/22 fallen. Läuft alles nach Plan, erfolgt im Frühling 2023 der Abschluss und die Einweihung zum Schulhausersatzbau. Forrer sagt:

«Pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum.»



Hinweis: Bis am 29. Oktober sind alle Projekte im Gewerbegebäude an der Breitenstrasse 16b (oberste Etage) in Frauenfeld ausgestellt. Sie können montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden.