Nur ein Wegweiser ist erlaubt: Hüttlingen präsentiert seine Mehrzweckhalle Hüttlingen lud zur Besichtigung der nun umfassend sanierten Mehrzweckhalle ein. Christoph Lampart 20.01.2020, 14.35 Uhr

Architekt Peter Büchel übergibt Gemeindepräsident Florian Ibig sowohl den erlaubten (unten) als auch den unerlaubten Wegweiser. (Bild: Christoph Lampart)

Praktisch ein Jahr nachdem die Sanierungsarbeiten im Januar 2019 begonnen hatten, wurde die Halle an der Berchtoldsgemeinde vom 4. Januar wieder der Öffentlichkeit übergeben. Alle, die damals nicht mit von der Partie waren, konnten am Samstag am Tag der offenen Tür einen Blick ins für 2,7 Millionen Franken rundum sanierte und erweiterte Gebäude werfen.