Nur 800 Personen und eingezäuntes Gelände: So sieht die Ersatz-Wega 2020 aus Die Wega 2020 ist abgesagt. Stattdessen soll Ende September auf dem Marktplatz ein Fest stattfinden, um Sehnsucht nach der Herbstmesse etwas zu lindern. Das Konzept beinhaltet strenge Schutzmassnahmen. Sabrina Bächi 25.08.2020, 05.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gregor Wegmüller, Heinz Schadegg und Roman Frischknecht vor dem Marktplatz, auf dem die Alternativ-Wega stattfindet Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 24. August, 2020)

«Mir war klar: Wir brauchen einen Ersatz für die Wega.» Heinz Schadegg, Wega-Präsident, ist nach dem Schock der Absage der Weinfelder Herbstmesse nun wieder guter Dinge und motiviert, wie er erzählt.

Denn obwohl es keine Wega gibt dieses Jahr, so können sich die Weinfelder doch treffen und gesellige Stunden erleben. Es soll ein sogenanntes Weinfelder Marktplatzfest geben. Und das trotz Corona. Das Aber folgt jedoch mit dem Schutzkonzept. Wega-Geschäftsführer Gregor Wegmüller erklärt’s:

Gregor Wegmüller, Wega-Geschäftsführer. Bild: Andrea Stalder

«Das gesamte Areal wird eingezäunt und es dürfen sich maximal 800 Personen gleichzeitig darin befinden, damit der Abstand immer gewahrt werden kann.»

Einfache Infrastruktur und tiefe Kosten

Das Areal umfasst den Marktplatz bis und mit der Parkplätze im Bereich der Rathausstrasse. Gemäss den Veranstaltern gebe es auch Wartezonen sowie einen separaten Ein- und Ausgang. «Wir hoffen aber, dass es keinen Menschenauflauf gibt», sagt Wegmüller. Innerhalb des Areals sind rund zwölf Stände angedacht, wie Projektleiter Roman Frischknecht erklärt. «In der Mitte stellen wir Tische und Bänke auf», sagt Frischknecht.

Denn eine Messe wird das Marktplatzfest nicht. Auch keine abgespeckte Wega mit Parties und Hallen. «Die Infrastruktur bleibt einfach, damit wir bei einer allfälligen Absage keine unnötigen Kosten haben», sagt Schadegg. Es soll ein Treffpunkt sein von Weinfelden für Weinfelden. «Wir haben nur Aussteller die aus Weinfelden und schon lange bei der Wega dabei sind für einen Stand angefragt», sagt Wegmüller.

Grosse Unterstützung für die Veranstaltung

Das Angebot beschränkt sich dann auf Essen und Getränke. «Es wird sicher Fondue geben, aber nicht wie bisher im Keller mit Caquelon, sondern im Brot», erklärt Schadegg. «Das ist wie Hotdog einfach mit Käse statt Wurst», präzisiert Frischknecht. Alle drei Grinsen. Dass es nun gelingt, den Weinfeldern doch noch einen Wega-Ersatz zu bieten, bereitet allen Freude. Schadegg sagt:

Heinz Schadegg, Wega-Präsident. Bild: Andrea Stalder

«Das schöne ist, dass wir von allen Seiten grosse Unterstützung erfahren, egal ob für Sponsoring oder Infrastruktur».

«Es wird zudem keine Standmiete geben und die Kosten werden solidarisch aufgeteilt, das ist auch neu», sagt Wegmüller. Sprich: Wer weniger verdient muss auch weniger zahlen. Zudem kostet der Besuch des Festes fünf Franken Eintritt, um die Unkosten zu decken.

Kein Gewinn für die Wega

Die Wega-Veranstalter wollen sich im Hintergrund halten. Die Weinfelder Vereine und Betriebe sollen im Vordergrund stehen und auch vom Aufwand finanziell profitieren. «Wir wollen keinen Gewinn schreiben», sagt Wega-Präsident Heinz Schadegg. Die Wega sei ein Geschäft, dort brauche es Gewinn zum Investieren, dieses Fest sei jedoch etwas anderes. Er betont es noch einmal: Es ist für die Weinfelder – als kleiner Trost.

In Abklärung stehen noch, ob es auf dem Platz beim Pestalozzi Schulhaus ein Riesenrad und zwei oder drei Bahnen für die Kinder gebe. Auch die Öffnungszeiten sind coronakonform: Das Fest findet nur von Donnerstag bis Sonntag statt. An den beiden Arbeitstagen von 17 bis 22.30, am Samstag von 11 bis 22.30 und sonntags von 10 bis 17 Uhr.