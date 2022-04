Arenenbergpark: Spatenstich für die zweite Etappe

Thurgau Umgestaltung des Arenenbergparks: Nun folgt der zweite Streich Nachdem im Jahr 2008 der erste Teil des Arenenbergparks übergeben werden konnte, erfolgte nun der Spatenstich zur Umgestaltung des zweiten Teils. Kurt Peter 22.04.2022, 16.15 Uhr

Christof Baumann, Präsident Stiftung Napoleon III, Vizepräsident Heier Lang und Hannah Bächi, Architektin.

«Es freut mich sehr, dass wir heute mit den Bauarbeiten zur Wiederherstellung des Arenenbergparks, zweiter Teil, beginnen können», sagte Stiftungspräsident Christof Baumann anlässlich des Spatenstichs. Das Projekt umfasse im Wesentlichen zwei Teile: die Serpentine von der Kantonsstrasse bis zum Arenenberg und die Renaturierung des Dürrmühlibachs mit der Wiederherstellung der historischen Brücke.

Der Pavillon ist bereits in Arbeit

«Es ist ein Tag, der von uns lange ersehnt wurde und leider erst ein Jahr später als vorgesehen als Festtag begangen werden kann», meinte Baukommissionspräsident Heier Lang. Eine Einsprache habe zu den Verzögerungen geführt. Die Stiftung freue sich nun aber darauf, dass «die Gesamtanlage jetzt so gestaltet werden kann, wie sie ursprünglich war». Er bedankte sich anlässlich des Spatenstichs bei der Baukommission und allen beteiligten Planern für die hervorragende Zusammenarbeit. Der Pavillon, eine Rekonstruktion aus dem Jahr 1957, sei bereits zu den notwendigen Restaurationszwecken vom Standort entfernt worden, sagte Architektin Hannah Bächi. Nach diesen Arbeiten werde der Pavillon wieder an den ursprünglichen Standort zurückgesetzt. «In der Zwischenzeit gibt es archäologische Untersuchungen. Vielleicht finden wir das ursprüngliche Fundament.»

Weitere Spender willkommen Die Finanzierung des Projekts erfolgt über Beiträge des kantonalen Lotteriefonds, Stiftungen, Gemeinden und private Gönner. Wer sich für die Wiederherstellung des Arenenbergparks interessiert findet weitere Informationen auf www.stiftungnapoleon.ch

Zwei neue Wege werden angelegt

Die Serpentine von der Kantonsstrasse hinauf zum Arenenberg werde auf der Grundlage historischer Kenntnisse mit einer Chaussierung erneuert. Bepflanzt werde die Serpentine hangseitig mit einer Allee. Damit die Aussicht auf den See nicht beeinträchtigt werde, seien Zierobstsorten bis zur Anhöhe vorgesehen. Die ehemalige Wegverbindung zwischen Serpentine und Pavillon werde rekonstruiert und mit einer Säulenpappeln-Allee bestückt. Zudem würden zwei neue Waldwege angelegt, einer entlang der Schlucht und ein zweiter entlang des Feldkulturengartens.

Eröffnung für Mai 2023 geplant

Die von Prinz Louis Napoleon errichtete «Prinzenbrücke», welche sich am Beginn der Anlage befindet, wird restauriert. «Das Brückengewölbe wird instand gestellt und die Brüstung wieder fachmännisch restauriert», erklärte Hanna Bächi. Für die Freilegung der historischen Brücke werde die Betonmauer aus den 1950er-Jahren abgebrochen und die aufgeschütteten Erdmassen abgetragen. Der Pavillon wird im August an seinen Standort zurückgebracht, Mitte Mai werden die Arbeiten an der Serpentine begonnen, sie werden bis Ende August abgeschlossen sein. Im Oktober folgt die Bepflanzung, die Eröffnung des Parks ist im Mai 2023 geplant.