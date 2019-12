Nüfemer-Heft, Schalmei und Sackpfeife Vor der Präsentation des neuen Nüfemer-Hefts erfreut die Besucher in der Kirche ein Konzert mit gewöhnungsbedürftiger Musik. Therese Schurter 19.12.2019, 16.39 Uhr

Die sechs Studierenden der Uni Zürich, die Historiker Peter Niederhäuser (kniend links) und Stefan Sonderegger (ganz rechts) sowie Gilg Stüssi (mit dem Nüfemer-Heft in der Hand). (Bild: Therese Schurter)

Ein Ensemble von erfahrenen Musikern spielte Stücke aus dem späten Mittelalter, der Renaissance und der frühen Barockzeit – passend zum Thema des neuen Nüfemer-Hefts – mit Instrumenten der damaligen Zeit. Die acht Musiker zogen die Zuhörerinnen und Zuhörer am Mittwochabend mit geschickter Auswahl an Volks-, Weihnachts- und Kirchenliedern der gewöhnungsbedürftigen Musik in ihren Bann. Der einzige Laie war der zehnjährige Vinzent Leumann von Stammheim am Dudelsack.