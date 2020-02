Nubia schnüffelt Trüffel auf dem Seerücken Jürg Truninger braucht mit seiner Trüffelplantage in Hörhausen weiterhin viel Geduld. Dafür verspeist er oft wilden Trüffel, den er mit seiner Braque-du-Bourbonnais-Hündin an geheimen Orten findet. Samuel Koch 13.02.2020, 04.40 Uhr

Jürg Truninger kniet inmitten der Trüffelplantage zu seiner Braque-du-Bourbonnais-Hündin Nubia. (Bild: Samuel Koch)

So gross wie Baumnüsse, ja gar wie Eier. So gross sind die Trüffel, die Jürg Truninger zuletzt wild entdeckt hat. Dabei ist der Landwirt aus Hörhausen besser bekannt für seine Erdbeer- und Kirschenkulturen. In Wahrheit hat den kostbaren Knollenpilz, der gerne als «Schwarzer Diamant der Küche» bezeichnet wird, Truningers zweijährige Hündin Nubia gefunden. Er sagt: