«Noch nie gesehen», «sensibel finde ich das nicht»: Der Thurgauer CVP-Präsident wird kritisiert, weil er gegen die KVI kämpft Weil er für ein Nein zur Konzernverantwortungs-Initiative weibelt, tadeln Parteikollegen Paul Rutishauser. Denn die CVP Thurgau hatte die Ja-Parole beschlossen. Der Präsident der Kantonalpartei beruft sich auf das Recht, seine Meinung frei äussern zu dürfen. Kantonsrat Peter Bühler möchte parteiinterne Spielregeln festlegen. Sebastian Keller 13.11.2020, 05.40 Uhr

Die CVP ist gespalten – vertikal. Die nationalen Delegierten lehnen die Konzernverantwortungs-Initiative (KVI) ab. Das haben sie in Baden beschlossen– mit 117 Nein- zu 56 Ja-Stimmen. Die Delegierten der CVP Thurgau sagen Ja. In Aadorf haben sie die Ja-Parole für die Abstimmung vom 29. November gefasst – mit 32 Ja- zu 27 Nein-Stimmen. In diesem Spannungsfeld steht Paul Rutishauser, Präsident der CVP Thurgau.

Das spürt er im virtuellen Raum: Auf Facebook teilte die Geschäftsführerin der CVP Thurgau ein Video der nationalen Partei. In diesem taucht Rutishausers Porträt auf, versehen mit seiner Funktion «Parteipräsident CVP Thurgau». Die Botschaft des Videos ist klar wie der Bodensee im Winter: ein Aufruf, die KVI abzulehnen. Das stösst christlich-demokratischen Befürwortern sauer auf. Allen voran Laura Curau, ehemalige Kampagnenleiterin der CVP Schweiz mit Wurzeln im Thurgau. Auf Facebook schreibt sie:

«Dass ein Parteipräsident gegen die Parole seiner eigenen Partei antritt, habe ich in meinem Politleben noch nie gesehen».

Auf den Satz folgt ein Smiley, das nicht lacht. Auch Thurgauer CVP-Exponenten tadeln ihren Präsidenten auf Facebook. Kantonsrat Peter Bühler (Ettenhausen) wirft ihm mangelnde Sensibilität vor. Kantonsrat Josef Gemperle (Fischingen) findet, Repräsentanten der Partei, «also insbesondere der Präsident», hätten sich nach aussen an den Entscheid der kantonalen Delegiertenversammlung zu halten. Rutishauser erhält aber auch Schützenhilfe.

Kantonsrätin Kathrin Bünter (Gerlikon) schreibt: «Ich glaube, wir befinden uns noch immer in einer Demokratie, wo die Meinungsfreiheit existiert.» Bünter kämpft gegen die KVI. In dieser Zeitung posierte sie mit FDP-Kantonsrätin Kristiane Vietze und SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr auf einem Foto. Alle halten ein Plakat mit dem Bild eines Hundes, der sich in den Schwanz beisst – dem Sujet der Gegner.

Peter Bühler fordert klare Spielregeln

Was sagt der Betroffene zur Kontroverse um seine Person? «Als Parteipräsident ist man in einem Spannungsfeld», antwortet Paul Rutishauser auf Anfrage. Vor allem, wenn die nationale Partei eine andere Haltung vertrete als die kantonale. Doch er nehme sich das Recht heraus, seinen persönlichen Standpunkt zu vertreten.

«Wir diskutieren ja über Menschenrechte, und die freie Meinungsäusserung ist auch eines.»

Er betont, dass er die Haltung der Kantonalpartei akzeptiere. Er sei froh, dass es eine gebe: «Ich finde ein Ja besser als Stimmfreigabe.» Er sei nicht aktiv im Thurgauer Nein-Komitee. Ein Blick auf deren Website bestätigt das: Sein Name taucht nicht auf. Wegen der Ja-Parole der Kantonalpartei trete er zurückhaltend auf. «Eine Einladung für ein Podium würde ich ablehnen.»

Dennoch halte er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Er sei ein Anhänger des Gegenvorschlags, den die Thurgauer CVP-Ständerätin Brigitte Häberli-Koller mitgezimmert hat. «Dieser würde sofort in Kraft treten, die Initiative wohl erst in Jahren.» Eine kontroverse Diskussion in der CVP begrüsst er. Grundsätzlich. «Ob man sie in der Öffentlichkeit führen muss, davon bin nicht überzeugt.»

Kantonsrat Peter Bühler sagt auf Anfrage, ihm gehe es nicht darum, jemanden den Mund zu verbieten. «Wenn aber eine Partei demokratisch legitimiert eine Parole fasst, sollte sich die Parteiführung daran halten.» Keine Mühe hätte er damit, wenn Rutishauser als Privatperson Abstimmungskampf betriebe.

«Aber mit dem Label ‹Präsident CVP Thurgau› geht das nicht.»

Der Kantonsrat aus Ettenhausen möchte für künftige Vorlagen parteiinterne Spielregeln festlegen. «Es dürfte nicht das letzte Mal sein, dass die CVP Thurgau eine andere Haltung als die CVP Schweiz hat.» Er werde das Thema in der Parteileitung zur Sprache bringen.