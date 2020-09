Video Nichts zum Kuscheln: In Pfyn züchtet Nicole Keller Schmetterlinge – Vor allem der Schwalbenschwanz ist oft zu Gast Diese Haustiere verfliegen irgendwann. Die Pfynerin Nicole Keller ist fasziniert von Schmetterlingen und begleitet sie von der Raupe zur Verwandlung zum Schmetterling. Sophie Ade 26.09.2020, 04.30 Uhr

Nicole Keller und drei Schwalbenschwanzraupen auf einem Dillzweig. (Bild: Donato Caspari)

Mit einem Zipp schliesst Nicole Keller den Reissverschluss des Ärariums. «Und schon sind sie wieder versorgt. Praktisch – oder?» Viel mehr Zeit dürfen die Schmetterlinge auch nicht in Anspruch nehmen, sonst kommen die anderen Tiere im Daheim der 38-Jährigen und ihrer Eltern in Pfyn zu kurz. Nebst Hunden, Pferden und Wellensittichen schneiden die Schmetterlinge in Sachen Zeitaufwand ganz klar am besten ab: frische Pflanzen aus dem Garten, neues Wasser und ein sauberes Küchenpapier als Unterlage. Schon ist das Schmetterlingshotel, das sogenannte Ärarium, wieder blitzblank.