Nichts zu feiern: Die meisten Thurgauer Gemeinden werden trotz Corona-Lockerungen keine Bundesfeiern abhalten Schon vor Wochen hatten viele Gemeinden und Städte im Thurgau ihre Feierlichkeiten zum ersten August abgesagt. Die Lockerungen ändern nichts daran. Enrico Kampmann 23.06.2020, 18.30 Uhr

Fahnenschwinger auf der Feier zum Ersten August auf dem Rütli. Bild: Nadia Schärli, 1. August 2019

Am letzten Freitag gab der Bundesrat bekannt, dass Veranstaltungen von bis zu 1000 Personen jetzt wieder erlaubt sind. Trotzdem bleiben die meisten Gemeinden bei Ihrem Entscheid, am 1. August keine Feierlichkeiten abzuhalten. Das Umsetzen der Schutzmassnahmen wäre offensichtlich für viele Behörden zu umständlich oder sie schätzen das Risiko als schlichtweg zu gross ein.

Trotz Lockerungen bleiben die meisten Gemeinden bei Absage

Kleinere Gemeinden trafen den Entscheid oft bereits vor einigen Wochen. Die Städte hingegen liessen sich etwas länger Zeit, und die Entscheide fielen unterschiedlich aus: Arbon und Romanshorn warten noch ab. Frauenfeld und Bischofszell möchten nicht auf ihre Bundesfeiern verzichten. Amriswil, Kreuzlingen und Weinfelden hingegen werden keine Festlichkeiten abhalten.

Christian Brändli, Präsident des Quartiervereins Emmishofen, sagt:

Christian Brändli. Bild: PD

«Mit den Abstandsregeln und den restlichen Verordnungen hätte es keinen schönen und geselligen Anlass gegeben.»

Der Verein wäre dieses Jahr für das Organisieren der Bundesfeier in Kreuzlingen verantwortlich gewesen, sagte sie aber bereits am 12. Juni ab. Die Feier, die in der Regel 400 bis 500 Besucher anziehe, hätte mit den neuen Lockerungen eigentlich durchgeführt werden können. Doch Brändli sagt, man könne die Möglichkeit einer zweiten Erkrankungswelle nicht ausschliessen und zudem sei die Frist mittlerweile zu kurz.

«Die Sommerferien stehen vor der Tür und zudem ist man wetterabhängig.»

Bei Regen müsse man den ganzen Anlass in angemessene Räumlichkeiten verschieben und bräuchte ein völlig neues Schutzkonzept. «Es ist einfach grundsätzlich zu viel Ungewissheit vorhanden», sagt Brändli. Dazu käme, dass ein Grossteil der Besucher eher zur Risikogruppe gehörten. Das könne der Verein nicht verantworten.

Viele Gemeinden teilen diese Meinung. So wird auch die Bundesfeier in Aadorf trotz der neuen Lockerungen nicht stattfinden. Es sei schlichtweg zu spät, um jetzt noch ein angemessenes Fest auf die Beine zu stellen. Weinfelden gab die Absage am Dienstag bekannt, mit der Begründung, der Stadtrat könne «die Einhaltung der gültigen Vorschriften nicht sicherstellen.»

In ähnlichem Tenor teilte die Gemeinde Horn mit, dass die «notwendigen Hygienemassnahmen» kaum eingehalten werden könnten. Daher wolle der Gemeinderat das «nicht abschätzbare Risiko einer Infektionsverbreitung des Corona-Virus» nicht eingehen.

Nicht alle wollen auf die Bundesfeier verzichten

Manche Gemeinden wollen es sich trotz Corona ab nicht nehmen lassen, den Nationalfeiertag gebührend zu feiern. So beabsichtigt Bischofszell nach wie vor, eine Bundesfeier durchzuführen. Ein im Detail ausgearbeitetes Schutzkonzept ist allerdings noch keines vorhanden.

Die Hauptstadt Frauenfeld hat ebenfalls vor eine Feier für seine Einwohner abzuhalten. Normalerweise finden hier sogar zwei Bundesfeiern statt. Eine am Ersten August im Alterszentrum. Diese wird auf Grund der Anwesenheit von vielen Menschen aus der Risikogruppe aber nicht stattfinden können.

Dafür wird am 31. Juli in der Festhalle Rüegerholz gefeiert. Es wäre immer geplant gewesen, die Feier durchzuführen, sofern die Massnahmen des BAG dies gesetzlich zuliessen, sagt Urban Krattiger, Mediensprecher der Stadt Frauenfeld. «Das momentante Schutzkonzept ist noch auf eine maximale Besucherzahl von 300 Menschen abgestimmt. Doch mit den neuen Lockerungen ist es gut möglich, dass es noch angepasst wird.» Hoffen wir. Es wäre schön, wenn wenigstens die Hauptstadt gebührend feiern würde.

Fragen & Antworten zum 1. August:

Was genau feiern wir eigentlich am 1. August?

Die landläufige Meinung lautet: Wir feiern den Rütlischwur. Am 1. August 1291 schlossen sich die Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden mit der Unterzeichnung des Bundesbriefes auf der Rütliwiese zum «ewigen Bund» zusammen. Leider ergibt ein Blick in die Geschichtsbücher eine nicht ganz so eindeutige Geschichte.

Wann wurde die Schweiz gegründet?

«Geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August.» So steht es im Bundesbrief. Doch der Rütlischwur wurde bis ins 19. Jahrhundert auf den 8. November 1307 datiert – nach der Chronik des Historikers Aegidius Tschudi aus dem 16. Jahrhundert. Aus diesem Grund steht auf der Statue von Wilhelm Tell in Altdorf auch 1307 und nicht 1291.

'Wilhelm Tell', Ferdinand Hodler,

Bild: Solothurn, Kunstmuseum.



Gibt es ein alternatives Gründungsdatum?

Unter Historikern ist es weitgehen umstritten, ob der Bundesbrief zwischen den Urkantonen Uri, Schwyz und Unterwalden tatsächlich als Gründungsdokument der Schweiz gelten kann. Einige meinen, dass der Bundesbrief von Brunnen eigentlich zutreffender wäre. Dieser, datiert auf den 9. Dezember 1315, war der erste Bündnisvertrag in deutscher Sprache und erwähnt auch zum ersten Mal das Wort «Eidgenosse».

Wie kam es dazu, dass wir am ersten August feiern?

1891 wollte die Stadt Bern ihr 700-jähriges Bestehen feiern. Um das Fest möglichst grossspurig aufgleisen zu können, kam der Bundesrat auf die Idee, gleich auch das 600-jährige Jubiläum des Schweizer Nationalstaates zu huldigen. Der Bundesbrief war davor kaum mit der Gründungslegende der Eidgenossenschaft in Verbindung gebracht worden. Doch die Datierung auf 1291 ergab eine schön runde Zahl. Aus «Anfang des Monats August» wurde kurzerhand der 1. August und siehe da: Die Schweiz hatte ein neues Gründungsdatum.

Wir feiern erst seit 1891 den Ersten August als Nationalfeiertag?

Nicht ganz. Anfangs war die Feier zum als einmaliges Fest geplant. Doch 1899 regten die Berner den Bundesrat erneut dazu an, eine Bundesfeier abzuhalten, um den Mythos um den «1. August 1291» erneut zu beleben. So verordnete der Bund am 1. August in der ganzen Schweiz Glockengeläut und Höhenfeuer. Damit das Datum in der Schweiz ein für alle Mal besiegelt. Seit 1899 werden im ganzen Land an diesem Tag jährlich Feierlichkeiten zur Gründung der Eidgenossenschaft abgehalten.