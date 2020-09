Nicht wegen des Wolfs: Thurgauer Regierung zerpflückt nationale Jagdverordnung Am 27. September stimmt die Schweiz über das revidierte Jagdgesetz ab. Der Thurgauer Regierungsrat äussert sich vorsorglich zur Jagdverordnung, die bei einem Ja in Kraft treten würde. 10.09.2020, 17.10 Uhr

Die Jagd ist derzeit auf der politischen Agenda.

Bild: Walter Schwager / BAD

(red) Der Regierungsrat ist mit der revidierten Jagdverordnung nicht einverstanden. Wie er in seiner Vernehmlassungsantwort an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) schreibt, beantragt er einige Änderungen, sollte das revidierte Jagdgesetz an der Volksabstimmung am 27. September angenommen werden.