OLS Thurgau: "Nicht stur an geplanten Vorhaben festhalten"

Oberlandstrasse «Nicht stur an geplanten Vorhaben festhalten»: Linke wollen die OLS neu denken – Bürgerliche lehnen dies ab Im Thurgauer Grossen Rat gibt es in der Sicht auf die geplante Oberlandstrasse zwei weitgehend getrennte Lager: Die Ratslinke sieht die OLS in der geplanten Form kritisch, während die bürgerliche Mehrheit an der jetzigen OLS festhält. Das wurde bei der Diskussion zu einer Interpellationsbeantwortung zur OLS einmal mehr deutlich. Hans Suter 16.02.2022, 18.07 Uhr

Viel Strasse, viel Landverschleiss: GP-Kantonsrätin und Interpellantin Sandra Reinhart sieht die geplante OLS kritisch und verlangt massgebliche Verbesserungen. Bild: Donato Caspari / chmedia

«Der Regierungsrat hat den Turbo eingelegt», sagte Edith Wohlfender (SP, Kreuzlingen) bei der Diskussion um die Beantwortung der Interpellation «Planungsstand Oberlandstrasse: Steckt die OLS in der Sackgasse?» von Nina Schläfli (SP, Kreuzlingen) und Sandra Reinhart (GP, Amriswil). «Innert nur 34 Tagen lag die Beantwortung im Briefkasten.» Diese sei allerdings eine Wiederholung alter Argumente. Ausserdem sei der letzte Satz in der Beantwortung falsch und unhaltbar: Richtigerweise müsste es heissen, eine Überprüfung «ist angezeigt».

Interpellantin Sandra Reinhart stellte zuvor in den Raum: «Vielleicht wäre es ratsam gewesen, sich für die Beantwortung etwas mehr Zeit zu lassen. Wenn neue Erkenntnisse und Prognosen berücksichtigt werden sollen, ist eine Neubeurteilung nötig.» Um zudem bis zum Jahr 2050 das Klimaziel «netto null» zu erreichen, brauche es andere Lösungen, nicht eine BTS/OLS.

«Irrsinnige Wege sollte man nicht weitergehen»

In den Augen von Christina Pagnoncini (GLP, Alterswilen) und ihrer Fraktion macht die OLS nur Sinn mit der BTS. «Seit der Volksabstimmung von 2012 hat sich die Welt weitergedreht und verändert.» Irrsinnige Wege solle man nicht weitergehen. «Es ist falsch, stur an geplanten Vorhaben festzuhalten.»

Denise Neuweiler (SVP, Zuben) hielt im Namen ihrer Fraktion dagegen, die Nationalstrassenplanung stamme aus den 1960er-Jahren. Seither sei die Thurgauer Bevölkerung aber von 75000 auf 283000 Personen angewachsen.

«Da reichen die bestehenden Strassen nicht mehr aus. Leistungsfähige Verkehrswege sind unabdingbar.»

Dazu müssten die Verkehrsströme kanalisiert sowie der Schnell- und Langsamverkehr entflochten werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Wohnqualität an Bedeutung gewonnen habe.

«Die OLS wartet vor einem Rotlicht auf Weiterfahrt»

Andreas Opprecht (FDP, Sulgen) betonte im Namen seiner Fraktion, beschlossen sei bisher einzig, dass die BTS gebaut werden soll. «Dafür gibt es den Volksentscheid von 2012.» Der Parlamentsentscheid stehe indes noch aus. Sobald die BTS-Ausbauschritte bestimmt seien, würden die entsprechenden Planungsschritte für die OLS folgen. «Die OLS ist nicht in der Sackgasse, sondern wartet vor einem Rotlicht auf die Weiterfahrt», entgegnete er gegnerische Voten. Das Auto sei im Thurgau das dominierende Fortbewegungsmittel und werde es auch bleiben. Eine Entwicklung müsse ganzheitlich zugelassen und deshalb «die Ampel auf Grün gestellt werden».

«Es wird sehr wohl nicht nur in Beton gedacht», verteidigte René Walther (FDP, Landschlacht) die OLS. Den Schlüssel sieht er in der kombinierten Mobilität. Die BTS/OLS befinde sich keineswegs in der Sackgasse, sondern in einem normalen Prozess, bei dem auf Veränderungen eingegangen werde. «Die OLS ruht, weil unklar ist, wie es mit der BTS weitergeht», erklärte DBU-Direktorin Carmen Haag. Der Regierungsrat sehe daher keinen Bedarf, die OLS zu überarbeiten.