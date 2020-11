Interview Chef der Thurgauer Steuerverwaltung klärt nach Verwirrung um Weinfelder Coronageschenk auf: «Nicht jeder Gutschein ist zu versteuern» Die Frage nach der Besteuerung von Gutscheinen, welche die Gemeinde Weinfelden an ihre Einwohnerinnen und Einwohner verteilt hat, löste hitzige Diskussionen aus. Marcel Ruchet, Leiter der kantonalen Steuerverwaltung, erklärt verschiedene Fälle. David Angst 06.11.2020, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Ruchet leitet seit letztem Sommer die Steuerverwaltung des Kantons Thurgau. Reto Martin

Herr Ruchet, im Zusammenhang mit den Coronagut­scheinen in Weinfelden haben sich Steuerexperten darüber gestritten, ob man Gutscheine versteuern muss. Was gilt nun?

Marcel Ruchet: Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage im Kanton Thurgau wären die Weinfelder Gutscheine grundsätzlich steuerbar. Die Steuerverwaltung sieht die Beweggründe hinter der krisenbedingten Aktion für das Weinfelder Gewerbe und hat der Stadt Weinfelden deshalb zugesichert, grosses Augenmass im Vollzug walten zu lassen.

Wenn ich zum Betriebsjubiläum von meinem Arbeitgeber einen Gutschein erhalte, muss ich ihn ebenfalls versteuern?

Gutscheine, die im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis ausgerichtet werden, sind grundsätzlich als Einkommen steuerbar, wenn es mehr als 500 Franken pro Jahr sind. Liegen sie darunter, sind sie nicht auf dem Lohnausweis zu bescheinigen.

Wie steht es um Gutscheine und Gutschriften, welche ich im Rahmen eines Kundenbindungsprogrammes der Migros, des Coop oder eines anderen Geschäfts erhalte?

Hier handelt es sich um umsatzabhängige und kundenbezogene Guthaben. Diese sind als Rabattierung zu betrachten, weshalb keine Steuerfolgen anfallen.

Und wenn ich im Briefkasten einen Gutschein von Möbel Pfister finde, muss ich den versteuern?

Nein. Dem Unternehmen geht es darum, mit diesem preisorientierten Instrument Kunden zu gewinnen. Deshalb muss man einen solchen Gutschein nicht versteuern.

Wie sieht es aus, wenn ich zum Beispiel ein Podium moderiere und das Honorar, sagen wir 300 Franken, in Form von Gutscheinen erhalte?

Alle Erwerbseinkünfte sind als Einkommen steuerbar, unabhängig davon, in welcher Form sie ausgerichtet werden. Da die Gutscheine einen Geldwert aufweisen und als Honorar ausgerichtet werden, sind sie in der Steuererklärung zu deklarieren. Erhalte ich einen Wein für ein Referat, wäre dieser grundsätzlich auch steuerbar. Aus verfahrensökonomischen Gründen ist in einem solchen Fall auf eine Deklaration zu verzichten.

Wie steht es um Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke in Form von Gutscheinen?

Diese werden grundsätzlich weder mit der Einkommens- noch mit der Schenkungssteuer erfasst. Übersteigen sie jedoch das übliche Mass beziehungsweise die betragsmässige Schwelle von 5000 Franken, kann dies Schenkungssteuern auslösen. Das gilt auch für andere «übliche Gelegenheitsgeschenke», etwa Götti- und Gottesgeschenke.

Was sind «übliche Gelegenheitsgeschenke», beziehungsweise wann gehört ein Geschenk nicht in diese Kategorie?

Diese werden auf ein bestimmtes Ereignis hin (Hochzeitstag, Geburtstag, erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse, religiöse Feiern, Feiertage etc.) beispielsweise von Grosseltern an ihre Enkel ausgerichtet. Werden über längere Zeit systematisch Geschenke zugewendet, handelt es sich jedoch nicht mehr um Gelegenheitsgeschenke.

Kommt es darauf an, ob ich das Geschenk von einem Verwandten oder einem Freund erhalten habe?

Schenkungen an Ehepartner und Nachkommen sind von der Schenkungssteuer befreit. Bei allen anderen kommt es auf den Verwandtschaftsgrad und den Wert des Geschenkes an.

Nun gibt es auch Geschenke in Form von Naturalien oder Dienstleistungen. In welchem Fall muss ich die in der Steuererklärung aufführen?

Sobald ein Geschenk von einer natürlichen Person einen Gegenwert von mehr als 5000 Franken aufweist, ist grundsätzlich eine Deklaration für die Schenkungssteuer erforderlich. Sofern Sie ein Naturalgeschenk von ihrem Arbeitgeber erhalten, ist es bis zum Gegenwert von 500 Franken nicht auf dem Lohnausweis aufzuführen und wird demnach auch nicht als Einkommen besteuert.