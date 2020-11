«Nicht alle Probleme sind gelöst»: Steckborn bilanziert Einsatz von externem Sicherheitspersonal gegen Abfallsünder, Unruhestifter und Vandalen Während eines Pilotversuchs zwischen Juni und Oktober patrouillierten Sicherheitskräfte der City Watch GmbH aus Kreuzlingen durch Steckborn. Jetzt ziehen die Primarschulgemeinde und die Stadt ein Fazit. Für nächsten Sommer suchen sie noch nach Lösungen. Samuel Koch 06.11.2020, 16.00 Uhr

Die Testphase ist zu Ende, die Behörden ziehen ein Fazit. «Wir haben einige positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten», sagt Bettina Gasser, Präsidentin der Primarschulgemeinde Steckborn. Im Auftrag der Schule und der Stadt patrouillierte Sicherheitspersonal der Kreuzlinger City Watch GmbH in einem Pilot zwischen Juni und Oktober an sensiblen Standorten in Steckborn, um Abfallsündern, Unruhestiftern und Vandalen Herr zu werden. Die Kosten von 17'000 Franken teilten sich die Behörden hälftig auf.