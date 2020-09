Nicht alle finden den Ausgang: Eschliker Maturandin macht aus Bibliothek einen Rätselraum Leandra Böbel entwarf für ihre Maturaarbeit in der Bibliothek Eschlikon einen Escape-Room. Christoph Heer 11.09.2020, 04.20 Uhr

Susanne Rüdisühli freut sich über das Escape-Room-Projekt von Leandra Böbel. Bild: Christoph Heer

Wer auf diese Idee kommt, hat es faustdick hinter den Ohren: die Eschliker Bibliothek in einen Escape-Room umwandeln. Leandra Böbel (18) ist in Eschlikon aufgewachsen, studiert aktuell im vierten Jahr an der pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen und war schon in ihrer Kindheit als Bücherwurm bekannt. «Früher besuchte ich regelmässig ‹unsere› Bibliothek. Ich liebe einfach die Atmosphäre darin, darum lag es mir am Herzen, den Escape-Room hier einzurichten.»

Die junge Eschlikerin hat unlängst in St.Gallen einen Escape-Room besucht, von da an geisterte ihr die Idee von einem eigenen Rätselraum im Kopf rum. «Lange habe ich überlegt, ob ich mich wirklich an dieses Grossprojekt machen soll. Auch dank der tatkräftigen Mithilfe von Freunden und Familie weiss ich jetzt, das Richtige getan zu haben.» Von der Idee bis zur Planung, vom Einrichten und der Eröffnung bis hin zur Schliessung in den Herbstferien – der Escape-Room bringt einen ungemein grossen Zeitaufwand mit sich. «Alleine hätte ich diesen nicht bewältigen können.»

60 Minuten Rätselspass

Leandra Böbel kann stolz auf ihre Idee und deren Umsetzung sein. Schon unzählige positive Feedbacks hat sie erhalten. «Gedacht ist, dass Kinder ab 15 Jahren miträtseln können. Wenn Eltern die Gruppe führen, können auch noch Jüngere mittun.» Die Teilnehmer starten bestenfalls in Vierer- bis Sechsergruppen und versuchen in ihrer Befreiungsmission, ein verschollenes Manuskript zu finden. Leandra Böbel erklärt, dass das Ziel darin besteht, in 60 Minuten den Ausgang des Rooms zu finden. «Zahlenrätsel, die ein Schloss öffnen können, chiffrierte Nachrichten entschlüsseln und noch vieles mehr, der Herausforderung sollen sich alle Mutigen stellen», sagt sie lachend. Nicht alle haben es bis anhin geschafft, die unterschiedlichsten Rätsel zu lösen. «Für diesen Fall ist immer eine Betreuungsperson vor Ort. Mit einzelnen Tipps oder Hinweisen wird den Teams aber auf die Sprünge geholfen, schliesslich sind sie alle unversehrt wieder herausgekommen», sagt Böbel.

Die Bibliothekarin ist begeistert

«Ich war begeistert von der Idee und freute mich darüber, dass sich Leandra Böbel die Bibliothek Eschlikon für ihren Escape-Room ausgesucht hat. Für mich sind es genau solche Projekte, die eine Bibliothek lebendig und spannend machen. Natürlich galt mein zweiter Gedanke der Organisation und ich überlegte mir, ob es überhaupt möglich ist, dass der «normale Bibliotheksbetrieb» neben dem Escape-Room weiterlaufen kann. Das war für mich die Voraussetzung, damit das Projekt umgesetzt werden konnte.» Nachdem sie Peter Meier (Kulturkommission) und Hans Mäder (Gemeindepräsident) um ihre Meinung gebeten habe und sie die Idee auch unterstützenswert fanden, gab es grünes Licht für Leandra Böbel. Susanne Rüdisühli hat bei einem ersten Testlauf mitgemacht und schwärmt von der Umsetzung. «Ja, das stimmt. Ich durfte bei der Testgruppe mitmachen und zum Glück ist uns die Flucht gelungen.»