Neugestaltung Urban mit Mass: So soll das Bahnhofprojekt Aadorf die Stimmbürger überzeugen An einer Medienorientierung vom Dienstagnachmittag präsentieren Gemeindepräsident Matthias Küng und Entourage ihre Visionen für das Bahnhofareal Aadorf. In den kommenden Jahren soll ein Begegnungsplatz entstehen, der einer baldigen Stadt würdig ist. Miguel Lo Bartolo 02.06.2021, 16.50 Uhr

«Es kommt nicht von ungefähr, dass diesmal alle Beteiligten versammelt sind.» Mit diesen Worten eröffnet der Aadorfer Gemeindepräsident Matthias Küng die Medienorientierung zur Neugestaltung des Bahnhofareals Aadorf. Neben ihm sitzen die beiden Architekten Rainer Klostermann und Matthis Heider sowie dessen Mitarbeiter Lukas Mischler, Enver Jashari, Betreiber des Restaurants Barone, und SBB-Projektleiter Thomas Wettstein.

In der Vergangenheit sei wohl der Eindruck vermittelt worden, es würden bei der Umsetzung des Bahnhofprojekts nicht alle Interessen gleichermassen vertreten und berücksichtigt. Am Dienstagnachmittag präsentieren sich die Beteiligten im Gemeinde- und Kulturzentrum Aadorf indes als Einheit. Sie sprechen davon, auch auf das öffentliche Interesse einzugehen. «Damit haben wir nicht mehr die gleiche Situation wie früher», sagt Küng. Nur eine Partei fehlt: die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Diese will der Gemeindepräsident aber keinesfalls im Regen stehen lassen:

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: PD

«Wenn alles gutgeht und es die epidemiologische Lage zulässt, soll vor der Abstimmung über den Kredit ein Informationsanlass stattfinden.»

Küng spricht den Knackpunkt an. Denn der Zusammenhalt des Kollektivs um den Gemeindepräsidenten dürfte kaum über den Erfolg an der Urne entscheiden, wohl aber die Kosten und der Inhalt des Projekts. Letzterer sieht Folgendes vor:

Die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes müssen in ihrem vollen Umfang umgesetzt werden. Das bedeutet, dass nebst dem erhöhten Perron am Bus- und Bahnhof auch die Unterführungen und die Zugangsstrasse behindertengerecht gemacht werden müssen.

Diverse Anforderungen der SBB betreffend Veloabstellplätze: Mindestens deren 180 sollen in Bahnhofsnähe gewährleistet sein. Die zugehörige Überdachung mit Beleuchtung muss den offiziellen SBB-Vorgaben entsprechen.

Überdacht müssen darüber hinaus auch die Wartebereiche des Bushofs sein – beidseitig.

Der bescheidene Kiosk soll dem heutigen Standard entsprechend an neuer Stelle weiterbetrieben werden.

Zu der Erfüllung des öffentlichen Interesses gehört das Zur-Verfügung-Stellen von öffentlichen Toiletten.

Im Zuge der Neugestaltung soll ausserdem neuer Wohnraum geschaffen werden. Bauherr und Unternehmer Enver Jashari sieht über den angedachten überdachten Parkplätzen für das Restaurant Barone Mietwohnungen vor.

Zu den Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben gemacht werden. Deshalb sieht Küng davon ab, konkrete Zahlen zu nennen – zumindest bis zur Abstimmung, die unter Vorbehalt auf Ende November angesetzt ist.

Das Bahnhofareal ist Begegnungszone, Visitenkarte, Identität

Matthias Küng führt bei seiner Präsentation durch verschiedene Varianten der Realisierung. Dabei verweist er mantrahaft auf den Wert eines neugestalteten Bahnhofareals. Dieses sei nicht bloss funktionaler Raum, sondern gleichsam Begegnungszone, Visitenkarte und ein Stück Identität der Gemeinde Aadorf.

Wildwuchs zwischen den Parkplatzreihen am Bahnhofplatz. Bild: Miguel Lo Bartolo

So, wie sich der Bahnhofsplatz heute präsentiere, sei er einer schnell wachsenden Gemeinde und baldigen Stadt unwürdig. Der bescheidene Kiosk ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Parkplatzsituation vor dem Restaurant Barone ist äusserst unvorteilhaft. Wer nach dem Einkehren bei Jashari ins Auto steigt, findet sich in einer unmöglichen Verkehrssituation wieder. Darüber hinaus mache auch die Grünfläche beim Bahnhof ästhetisch wenig her, wie Küng festhält.

Im Zuge der Neugestaltung will man ausserdem die reizlosen Veloabstellplätze herrichten. Die Visualisierung sieht vor, die Parkplatzfläche über die heutige Grünfläche hinaus zu erweitern, sodass sie gleichzeitig als Überdachung für die zukünftigen Abstellplätze dient. Nachfolgend eine Skizze:

Ganz auf die Grünfläche verzichten wollen die Projektbeteiligten nicht. Es sei keinesfalls geplant, einen farblosen urbanen Begegnungsplatz zu kreieren. «Urban mit Mass» scheint die Devise. Und in dieser Form möchte man das Projekt auch den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern verkaufen.