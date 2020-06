Neues Thurgauer Veterinärgesetz geht in die Vernehmlassung Die Thurgauer Regierung schickt ein neues Veterinärgesetz in die Vernehmlassung. Der Tierschutz soll dadurch besser werden. Das Gesetz basiert auf der 2019 revidierten Tierschutzerordnung und ist eine Konsequenz aus dem «Fall Hefenhofen». 20.06.2020, 04.00 Uhr

Das Militär sicherte im August 2017 die Pferde vom Hof von Ulrich K. in Hefenhofen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

(red/sda) Ein neu zu schaffendes Thurgauer Veterinärgesetz soll die vielen bestehenden Regelungen zusammenfassen. Der Entwurf basiert auf der im Oktober 2019 teilrevidierten kantonalen Tierschutzverordnung und ist eine Konsequenz aus dem «Fall Hefenhofen». Das Ziel sei ein einheitlicher und transparenter Vollzug, wie das kantonale Departement für Inneres und Volkswirtschaft am Freitag mitteilte.

Nach Hefenhofen setzte der Regierungsrat eine externe Kommission ein, die den Vollzug des Tierschutzes kritisch analysierte. Die Kommission lieferte 18 Empfehlungen, die dem Kanton als Basis für die Revision der Tierschutzverordnung dienten. Nachdem damit nun die ersten Vollzugserfahrungen gesammelt werden konnten, werden nun die kantonalen veterinärrechtlichen Vorschriften gesamtheitlich erneuert.

Auch Tierschutzorganisationen können Stellungnahme zum Gesetz abgeben

Im neuen Gesetz ist unter anderem das Melderecht festgehalten, mit dem jede Person die Möglichkeit erhält, der Vollzugsbehörde mutmassliche Verstösse mitzuteilen. Die möglichen administrativen Sanktionen bei Verstössen gegen die Bestimmungen werden ausgeweitet: Sie reichen künftig von der Verwarnung bis zum Tierhalteverbot.

Neu geregelt wird auch die Zusammenarbeit mit anderen Behörden wie etwa der Kantonspolizei. So haben die Vollzugsbehörden zum Beispiel das Recht, öffentliche und private Grundstücke und Gebäude zu betreten, wobei die Anwesenheit und Zustimmung des Eigentümers nicht erforderlich ist. Werden sie dabei behindert, können sie die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen.

Mit den neuen Rechtsgrundlagen sollen den Vollzugsbehörden die nötigen Mittel an die Hand gegeben werden, um einen koordinierten, einheitlichen und transparenten Vollzug in allen veterinärrechtlichen Bereichen gewährleisten zu können. Die Vernehmlassung endet am 20.Oktober. Eingeladen zur Stellungnahme sind Gemeinden, politische Parteien, diverse Verbände sowie Tierschutzorganisationen.