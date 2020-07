Neues Personal muss her: Thurgauer Gerichte fürchten weiteren Rüffel des Bundesgerichts Der Thurgauer Obergericht soll ein siebtes Mitglied und verlangt darüber hinaus zusätzliche Hilfe. Während die siebte Oberrichterstelle wohl erst auf 2022 besetzt wird – hoffen auch weitere Gerichte auf Entlastung.

Thomas Wunderlin 17.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie erhalten wohl 2022 Unterstützung: Marcel Ogg, Vizepräsident des Obergerichts, und Anna Katharina Glauser Jung, Präsidentin. Donato Caspari

Die Thurgauer Parteien können sich bereits überlegen, wen sie als Kandidat für eine zusätzliche Stelle am Obergericht ins Rennen schicken wollen. Ausgenommen ist die FDP, die jetzt mit zwei von sechs Oberrichtern im Verhältnis zu ihrer Stärke im Kantonsparlament übervertreten ist. Geringe Wahlchancen dürften auch Mitglieder der SVP haben, da diese Partei auch schon zwei Vertreter hat.



In der Botschaft zu einer umfangreichen Justizorganisation hat der Regierungsrat Anfang Jahr beantragt, die Zahl der Oberrichterstellen auf sechs bis acht zu erhöhen. Bisher sind es gemäss Gesetz vier bis sechs Stellen (jeweils inklusive Präsident und Vizepräsident).



Personalnot bereits im Rechenschaftsbericht bekräftigt

Dass das Obergericht mehr Personal braucht, hat es Ende April im Rechenschaftsbericht über das vergangene Jahr bekräftigt. Das Obergericht habe «seine Kapazitätsgrenze erreicht», schreiben Obergerichtspräsidentin Anna Katharina Glauser Jung und der leitende Obergerichtsschreiber Giovanni Schramm.



Dies gelte unabhängig vom Fall Kümmertshausen. Gemäss dem Mediensprecher des Obergerichts, Thomas Soliva, wird der Fall ab Dezember 2020 drei Richter während einer zweistelligen Zahl von Verhandlungstagen binden.



Ein Oberrichter und anderthalb Schreiber



Das Obergericht will vorerst nur eine weitere Richterstelle beantragen, wie dem kürzlich veröffentlichen Bericht der Justizkommission zu entnehmen ist. Es verlangt jedoch zusätzliche Hilfe. Gemäss Soliva sollen die Stellenprozente der Gerichtsschreiber von 540 auf 690 erhöht werden. Das Obergericht verfügt derzeit vorübergehend über 250 zusätzliche Stellenprozente. Davon sollen also 150 Prozent in unbefristete Stellen umgewandelt werden.



Iwan Wüst (EDU, Tuttwil), Präsident der Justizkommission. Reto Martin

Die siebte Oberrichterstelle wird wahrscheinlich erst auf 2022 besetzt. Denn für die notwendige Gesetzesänderung reicht die Zeit dieses Jahr nicht, sagt Iwan Wüst (EDU, Tuttwil), Präsident der Justizkommission. Die Kommission unterstützt den Stellenausbau, wie Wüst bestätigt. Welche Partei den neuen Oberrichter stellen werde, das wisse er nicht:



«Ich bin ohnehin für die am besten geeignete Person, sei es am Gericht oder beim Bankrat.»



Auch die fünf Bezirksgerichte benötigen laut Obergericht mehr Personal; hier ist es selber Aufsichtsinstanz und wird dieses Jahr die Personalsituation der Bezirksgerichte überprüfen. Das Verwaltungsgericht will mit zwei zusätzlichen Gerichtsschreibern Pendenzen abbauen.

Stellen seit 2011 nicht mehr erhöht worden

Die Justizkommission zeigt Verständnis für den Ausbau der Justiz. Die ordentlichen Stellen seien seit 2011 nicht mehr erhöht worden. Inzwischen sei «nicht nur die Bevölkerungszahl gestiegen, sondern auch die Komplexität der Fälle», heisst es im Kommissionsbericht.

Da mehr Strafurteile weitergezogen würden, müssten die Bezirksgerichte mehr Strafurteile schriftlich begründen. Das Obergericht übe zudem seit 2013 die Oberaufsicht über die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) aus.



Konsequenz aus Urteil des Bundesgerichts



Das Obergericht erinnert im Rechenschaftsbericht daran, dass Gerichte «innert angemessener Frist» über Klagen, Gesuche und Rechtsmittel entscheiden müssten, sonst handle es sich um Rechtsverzögerung. Das Bundesgericht hatte deswegen unter anderem das Bezirksgericht Kreuzlingen kritisiert, das den Streit eines Konkubinatspaars um die Aufteilung von Miteigentum monatelang liegen liess.

Für die Überlastung durch den «gerichtsnotorischen Straffall Kümmertshausen» zeigte das Bundesgericht kein Verständnis:

«Es ist Sache des Kantons, die entsprechenden Entlastungsmassnahmen zu treffen, damit das Beschleunigungsgebot nicht verletzt wird.»



Das heutige Obergericht Das Thurgauer Obergericht verfügt heute über sechs Oberrichterstellen. Besetzt sind sie von Anna Katharina Glauser Jung (SVP, Präsidentin), Cornel Inauen (SVP), Marcel Ogg (FDP, Vizepräsident), Matthias Kradolfer (FDP), Peter Hausammann (SP) und Marianne Bommer (CVP).